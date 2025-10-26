Explainer: 3 संघांना संधी असूनही टीम इंडिया वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये कशी पोहोचली? काय आहे नियम?
महिला विश्वचषकात श्रीलंका आणि न्यूझीलंडलाही उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची संधी होती, पण एक सामना शिल्लक असताना भारत उपांत्य फेरीत कसा पोहोचला?
Published : October 26, 2025 at 10:21 AM IST
नवी मुंबई How Indian Women Cricket Team Qualify in Semi Finals : महिला वनडे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत भारतीय महिला क्रिकेट संघानं प्रवेश केला आहे. गुरुवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून त्यांनी उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. टीम इंडिया आज रविवारी बांगलादेशविरुद्ध आपला शेवटचा लीग स्टेज सामना खेळेल. मात्र या सामन्याच्या निकालाचा गुणतालिकेवर काहीही फरक पडणार नाही.
The #CWC25 semi-final matchups are now set 🥵#ENGvSA #AUSvIND pic.twitter.com/RQ2ZjW10Df— ICC (@ICC) October 25, 2025
न्यूझीलंडनं सामना जिंकुनही फायदा नाही : भारताचे सध्या 6 गुण आहेत, तर न्यूझीलंडचे 4 गुण आहेत. दोन्ही संघांना आज आपला शेवटचा सामना खेळायचा आहे. इंग्लंड-न्यूझीलंड आणि भारत-बांगलादेश यांच्यात आज सामने खेळले जातील. जर भारत बांगलादेशविरुद्ध हरला आणि कीवी संघानं इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवला, तर दोन्ही संघांचे प्रत्येकी सहा गुण होतील. जरी कीवी संघानं इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवून भारतापेक्षा चांगला नेट रन रेट मिळवला, तरीही ते उपांत्य फेरीत प्रवेश करु शकणार नाहीत. हे असं का आहे आणि या सामन्यांच्या निकालांचा भारतावर कोणताही परिणाम का होणार नाही ते जाणून घेऊया.
Australia sews up top spot at #CWC25 🪡 🇦🇺— ICC (@ICC) October 26, 2025
How to watch the semi-finals 📲 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/Tv7l8Fmbso
भारत उपांत्य फेरीत कसा पोहोचला? : भारत आणि न्यूझीलंडनं या स्पर्धेत आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत. भारतानं यापैकी तीन सामने (श्रीलंका, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध) जिंकले आहेत. दरम्यान, या स्पर्धेत कीवी संघाला बांगलादेशविरुद्ध फक्त एकच विजय मिळाला आहे. पावसामुळं त्यांचे दोन सामने (श्रीलंका आणि पाकिस्तानविरुद्ध) रद्द झाले आहेत. या दोन्ही सामन्यांतून त्यांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला आहे. त्यानुसार, भारतानं स्पर्धेत कीवी संघापेक्षा जास्त सामने जिंकले आहेत. आज कीवी संघ इंग्लंडविरुद्ध जिंकला तरी ते गुणांच्या बाबतीत भारताशी बरोबरी करतील, परंतु तरीही ते उपांत्य फेरीत पोहोचू शकणार नाहीत. कारण सामने जिंकण्याच्या बाबतीत कीवी संघ भारतापेक्षा मागे असेल. त्यांनी फक्त दोन सामने जिंकले असतील, तर भारतानं आधीच तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, कितीही मोठा विजय मिळवला तरी न्यूझीलंड उपांत्य फेरीत पोहोचू शकणार नाही.
And then there were 𝐟𝐨𝐮𝐫 🏆— ICC (@ICC) October 23, 2025
All the #CWC25 semi-finalists are now confirmed ✅
More ➡️ https://t.co/E4R02dgvdE pic.twitter.com/RHguNYg61A
सेमीफायनलमध्ये भारत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भिडणार : या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीसाठी चार संघांनी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. ज्यात ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि भारतीय संघांचा समावेश आहे. तर श्रीलंका, न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या संघांचा प्रवास लीग टप्प्यातच संपला आहे. शनिवारी झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिकेला सात गडी राखून पराभूत करत गुणतालिकेत अव्वल स्थान कायम ठेवलं. ऑस्ट्रेलियानं सात पैकी सहा सामने जिंकले आणि 13 गुणांसह पहिल्या स्थानी राहिला. दक्षिण आफ्रिका 10 गुणांसह दुसऱ्या, इंग्लंड 9 गुणांसह तिसऱ्या, तर भारत 6 गुणांसह चौथ्या स्थानी राहिला. परिणामी पहिल्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने येतील. हे दोन्ही सामने जिंकणाऱ्या संघांमध्ये 2 नोव्हेंबर रोजी महिला विश्वचषकाची अंतिम लढत रंगणार आहे.
हेही वाचा :