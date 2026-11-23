पाकिस्तानविरुद्ध दारुण पराभवानंतर टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये कशी पोहोचणार? वाचा समीकरण
पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान 'अ' क्रिकेट संघाकडून भारत 'अ' संघाला 48 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.
Published : November 23, 2026 at 4:06 PM IST
दोहा (कतार) Rising Stars Asia Cup 2026 : पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान 'अ' क्रिकेट संघाकडून भारत 'अ' संघाला 48 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. यामुळं उपांत्य फेरी गाठण्याच्या भारत 'अ' संघाच्या आशांना निश्चितच काहीसा तडाखा बसला आहे, पण संघाच्या उपांत्य फेरी गाठण्याच्या शक्यता अजूनही प्रबळ आहेत. पाकिस्ताननं दिलेल्या 314 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ 265 धावांवर सर्वबाद झाला.
गट 'ब'चं समीकरण कसं असेल? : भारत 'अ' संघानं स्पर्धेच्या गट 'ब' मध्ये आतापर्यंत एकूण दोन सामने खेळले आहेत. पहिल्या सामन्यात भारतानं नेपाळला 306 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत केलं, तर दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानकडून पराभव पत्करला. दरम्यान, पाकिस्तान 'अ' संघानं सलग दोन विजय मिळवून उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित करणारा या गटातील पहिला संघ बनण्याचा मान मिळवला आहे. भारत 'अ' संघासाठी सर्वात मोठा दिलासा हा आहे की, नेपाळविरुद्धच्या ऐतिहासिक विजयामुळं संघाचा नेट रन रेट प्रभावी झाला आहे आणि ते सध्या 'गट ब'च्या गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहेत. भारतीय संघ आपला तिसरा आणि अंतिम गट फेरीचा सामना मंगळवार, 24 नोव्हेंबर रोजी युएईविरुद्ध खेळेल. या सामन्यातील विजयामुळं भारताचा उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित होईल.
Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
उपांत्य फेरीचा मार्ग सोपा वाटत असला तरी, युएईविरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी भारतीय संघ व्यवस्थापनाला आपल्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीतील उणिवा दूर कराव्या लागतील. अभिषेक शर्मा (70 धावा) आणि कर्णधार तिलक वर्मा (100 धावा) वगळता, संघातील उर्वरित फलंदाज पाकिस्तानविरुद्ध चांगली कामगिरी करु शकले नव्हते. युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी केवळ 11 धावांवर बाद झाला, तर आयुष बडोनी शून्यावर परतला.
मधल्या फळीत, कुमार कुशाग्र केवळ 2 धावाच करु शकला, तर फिनिशर रिंकू सिंग 14 चेंडूंचा सामना करुन अवघ्या 6 धावांवर बाद झाला. सूर्यांश शेडगेलाही 3 पेक्षा जास्त धावा करता आल्या नाहीत. खालच्या फळीत, शहबाज अहमदनं 49 चेंडूंमध्ये 56 धावांची झुंजार खेळी नक्कीच केली, पण तो शेवटपर्यंत तिलक वर्माला साथ देऊ शकला नाही. फलंदाजीव्यतिरिक्त, नेपाळविरुद्ध धुमाकूळ घालणारे वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव हे पाकिस्तानविरुद्धही खूप महागडे ठरले. त्यामुळं, उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी भारत 'अ' संघ 24 नोव्हेंबर रोजी युएईविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात एक परिपूर्ण आणि संतुलित कामगिरी करु इच्छितो.
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