Explainer: 48 देशांच्या विश्वचषकातून फिफा करतोय सुमारे ₹1,22,734 कोटींची उलाढाल; काय आहे अर्थकारण?
फिफा विश्वचषक अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्या यजमानपदाखाली सुरु आहे. फिफा, 2023-2026 च्या व्यावसायिक चक्रात अंदाजे 13 अब्ज डॉलर्स महसूल मिळवण्याचा अंदाज वर्तवत आहे.
Published : June 29, 2026 at 9:36 AM IST
FIFA World Cup 2026 : इतिहासातील सर्वात मोठा फिफा विश्वचषक अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्या यजमानपदाखाली सुरु आहे. फिफा, 2023-2026 च्या व्यावसायिक चक्रात या 48 संघांच्या स्पर्धेतून अंदाजे 13 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹1,22,734 कोटी) महसूल मिळवण्याचा अंदाज वर्तवत आहे. ही संपूर्ण प्रणाली कशी कार्य करते, यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये तिकिटांच्या किमती का गगनाला भिडत आहेत आणि या प्रचंड संपत्तीचा खरा लाभार्थी कोण आहे? हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
फिफा म्हणजे काय आणि स्थापना कधी झाली : फिफा (FIFA) म्हणजे फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल असोसिएशन (Federation Internationale de Football Association). सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही जगभरातील फुटबॉल, फुटसाल आणि बीच सॉकरसाठी सर्वात मोठी आणि सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था आहे. फिफाची स्थापना 21 मे 1904 रोजी पॅरिस, फ्रान्स इथं झाली, परंतु आज तिचं मुख्यालय झुरिच, स्वित्झर्लंड इथं आहे. ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि शक्तिशाली क्रीडा संघटनांपैकी एक बनली आहे, ज्यामध्ये जगभरातील 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघटना सदस्य आहेत.
Pundi-Pundi Uang FIFA— Silvester Ad Astra (@KenalKripto) June 7, 2026
(Piala Dunia 2026)
1. Lisensi Penyiaran, $3.9+ Milyar
Kamu kesel banyak iklan di awal pertandingan + jeda istirahat?
Sama, aku juga.😀
ini karena stasiun TV wajib bayar mahal ke FIFA untuk hak siar.
2. Pelebaran Peserta dari 32 ke 48 tim.
Ini artinya… https://t.co/WmLJjsAHsO pic.twitter.com/BEVN5jIXVb
फिफाची कार्ये कोणती आहेत?: सामान्य चाहते अनेकदा असं मानतात की फिफाची एकमेव जबाबदारी दर चार वर्षांनी विश्वचषक आयोजित करणं आहे, परंतु एक जागतिक नियामक म्हणून, फिफाची भूमिका यापेक्षा खूप व्यापक आहे.
- फिफाच्या प्रमुख कार्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
- खेळाचे नियम आणि कायदे निश्चित करणे.
- जगभरातील प्रशिक्षण आणि पंचगिरीसाठी मानके निश्चित करणे.
- सर्व आंतरराष्ट्रीय सामन्यांवर देखरेख ठेवणे.
- क्लबमधील आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या हस्तांतरणावर देखरेख ठेवणे.
फिफाचं अर्थकारण कशावर आधारित आहे : फिफाचं संपूर्ण व्यवसाय मॉडेल प्रामुख्यानं चार वर्षांच्या चक्रावर आधारित आहे, कारण विश्वचषक दर चार वर्षांनी एकदाच आयोजित केला जातो. मागील कतार विश्वचषक चक्रात (2019-2022), फिफानं सुमारे 7.6 अब्ज डॉलर्स कमावले होते. याच्या तुलनेत, या वर्षीचा 13 अब्ज डॉलर्सचा अंदाजित महसूल 72 टक्के वाढ दर्शवतो. सुरुवातीचा अंदाज 11 अब्ज डॉलर्सचा होता, परंतु व्यवसाय धोरणांमधील बदलांमुळं हा आकडा आणखी वाढल्याचं सांगितलं जातं.
FIFA is projected to earn over $14 billion after this World Cup, yet the players and coach collectively receive less than $1 billion. This revelation has made me realize that FIFA is far more corrupt than I had previously imagined.— Aliyu ATK (@AliyuKwarbai) June 27, 2026
फिफाच्या महसूल वाढीमागील कारणं : या अनपेक्षित वाढीमागे तीन मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे, संघांची संख्या 32 वरुन 48 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळं विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सामन्यांची संख्या वाढली. दुसरं म्हणजे, ही स्पर्धा अमेरिकेत होत आहे, जे जगातील सर्वात श्रीमंत मीडिया बाजारपेठांपैकी एक आहे. तिसरं म्हणजे फिफानं अमेरिकेत आणखी एक मोठा कार्यक्रम सुरु केला आहे, नवीन क्लब वर्ल्ड कप ज्यामुळं उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोत निर्माण झाला आहे.
फिफाच्या उत्पन्नाचे मुख्य घटक :
- टीव्ही प्रसारण (सुमारे 40 टक्के) : हा सर्वात मोठा स्रोत आहे, ज्यातून साधारण 5.3 अब्ज डॉलर्स मिळतात. थेट जागतिक प्रेक्षकांची हमी असल्यामुळं नेटवर्क्स यासाठी मोठी बोली लावतात.
- हॉस्पिटॅलिटी आणि तिकीट विक्री (सुमारे 28 टक्के) : सामन्यांची तिकिटं आणि प्रीमियम कॉर्पोरेट पॅकेजेस साधारण 3.6 अब्ज डॉलर्सचं उत्पन्न मिळवून देतात. हा पैसा फिफाच्या उपकंपन्यांमार्फत थेट मुख्यालयात जातो.
- मार्केटिंग आणि प्रायोजकत्व (सुमारे 25 टक्के) : कोका-कोला, व्हिसा आणि ॲडिडास यांसारख्या ब्रँड्सकडून फिफाला साधारण 3.3 अब्ज डॉलर्स मिळतात.
- लायसन्सिंग (सुमारे 3 टक्के) : मर्चंडाईज आणि व्हिडिओ गेम्समधून साधारण 0.4 अब्ज डॉलर्स मिळतात.
फिफाचा दावा आहे की हा पैसा पुन्हा फुटबॉलमध्ये गुंतवला जाईल. 2026 ची स्पर्धा 'ॲसेट-लाइट' आहे, म्हणजेच कतारप्रमाणे 200 अब्ज डॉलर्स किमतीची नवीन स्टेडियम्स बांधली जात नाहीत; जुनी अमेरिकन एनएफएल स्टेडियम्स वापरली जात आहेत.
विमान कंपन्यांप्रमाणेच, 2026 च्या विश्वचषकात प्रथमच 'डायनॅमिक प्राइसिंग' (मागणीनुसार दर) लागू करण्यात आलं आहे. अमेरिकेत 1994 मध्ये झालेल्या विश्वचषकाची तिकिटं 25 डॉलर्स ते 475 डॉलर्सपर्यंत होती. मात्र, यावेळी तिकिटांची किंमत 60 डॉलर्सपासून सुरु होते आणि प्रीमियम श्रेणींमध्ये 32,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचते. असा अंदाज आहे की, महागाईचा विचार करुनही, सरासरी तिकिटाची किंमत 1300 डॉलर्स असेल, जी 1994 च्या तुलनेत 1000 टक्के वाढ आहे. नफ्यासाठीच्या या स्पर्धेमुळं सामान्य चाहत्यांसाठी हा खेळ किती सुलभ आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
भारतात जागतिक फुटबॉलची, आणि विशेषतः फिफा विश्वचषकाची प्रेक्षकसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे. युरोपियन आणि लॅटिन अमेरिकन लीग्स पाहणाऱ्या तरुण शहरी लोकसंख्येमुळं, जागतिक मीडिया प्रसारकांसाठी टीव्ही आणि डिजिटल हक्क विकण्याकरिता भारत एक प्रमुख वाढणारी बाजारपेठ बनली आहे. भारतासारख्या देशांमधील प्रेक्षकसंख्येची आकडेवारी भविष्यात फिफाच्या प्रसारण महसुलाला (जो त्याच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे 40 टक्के आहे) अधिक बळकट करेल.
फिफाला याची जाणीव आहे की, अमेरिकेतील 2026 च्या स्पर्धेप्रमाणे तिकीट विक्रीची पुनरावृत्ती भविष्यात होईलच असं नाही. त्यामुळं, एकाच स्पर्धेवरील अवलंबित्व कमी करुन त्यांनी आपला पोर्टफोलिओ तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. 2025 मध्ये 32 संघांसह क्लब विश्वचषक सुरु करणं आणि 2027 च्या महिला विश्वचषकातून (ब्राझील) 1 अब्ज डॉलर्स महसूल मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवणं, हे याच धोरणाचा भाग असल्याचं दिसतंय.
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