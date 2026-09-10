दुलीप ट्रॉफीचा फायनल सामना ड्रॉ, तरीही इशान किशनच्या संघाला मिळाली ट्रॉफी; कसं काय?
ईशान किशनच्या नेतृत्वाखालील पूर्व विभागाच्या संघानं इतिहास रचला. दक्षिण विभागाविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत, पूर्व विभागानं पहिल्या डावात मोठी आघाडी घेऊन प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावलं.
Published : September 10, 2026 at 3:14 PM IST
चेन्नई Duleep Trophy 2026 Final : ईशान किशनच्या नेतृत्वाखालील पूर्व विभागाच्या संघानं इतिहास रचला. चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुलीप ट्रॉफी 2026 च्या अंतिम सामन्यानं भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटच्या इतिहासात एक सुवर्ण अध्याय लिहिला. दक्षिण विभागाविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत, पूर्व विभागानं पहिल्या डावात मोठी आघाडी घेऊन प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावलं. यासह 14 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, पूर्व विभाग पुन्हा एकदा चॅम्पियन बनला आहे.
Handshakes in the middle to conclude a fantastic Final 🤝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
East Zone clinch the #DuleepTrophy 2026 title by virtue of first-innings lead 🏆#EZvSZ pic.twitter.com/4DJjNHkAHD
कर्णधाराच्या खेळीनं रचला इतिहास : पूर्वा विभागाचा कर्णधार ईशान किशननं आपल्या नैसर्गिक आक्रमक शैलीचा आणि कसोटी क्रिकेटसाठी आवश्यक असलेल्या संयम व शिस्तीचा उत्तम समतोल साधला. पहिल्या डावात 270 धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर, त्यानं दुसऱ्या डावातही जबाबदारी स्वीकारुन महत्त्वपूर्ण 80 धावा केल्या. व्हाईट-बॉल स्पेशालिस्ट मानल्या जाणाऱ्या ईशाननं या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात सिद्ध केलं की तो कसोटी क्रिकेटमध्येही तितकाच घातक आणि विश्वासार्ह आहे. ईशानच्या कर्णधारपदाच्या खेळीनं ईस्ट झोनचा 14 वर्षांचा दुष्काळ संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Congratulations to the Ishan Kishan-led East Zone on winning their third #DuleepTrophy title 👏👏#EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/u6D4UvOTEp
मोहम्मद कौनेन कुरेशीचंही नाबाद शतक : सामन्याच्या अंतिम दिवशी, ईस्ट झोनचा आणखी एक युवा स्टार, मोहम्मद कौनेन कुरेशी, सर्वांचं लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी झाला. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पूर्णपणे नवीन असूनही, कौनेन कुरेशीनं आपल्या फलंदाजीतून परिपक्वता दाखवली. त्यानं साऊथ झोनच्या गोलंदाजांना निष्प्रभ करत एक शानदार शतक झळकावलं आणि शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. कुरेशीच्या नाबाद शतकामुळं, ईस्ट झोननं आपला दुसरा डाव 7 गडी बाद 388 धावांवर घोषित केला, ज्यामुळं साऊथ झोनच्या पुनरागमनाचे सर्व मार्ग बंद झाले.
Maiden FC ton in the #DuleepTrophy Final 💯— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Enjoy the highlights of Md Kounain Quraishi’s superb 116*(190) 📽️#EZvSZ pic.twitter.com/Wk59px88Z8
पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारे विजय : ईस्ट झोननं आपल्या पहिल्या डावात 708 धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात साऊथ झोनला 336 धावा करता आल्या. परिणामी पहिल्या डावातील 372 धावांची मोठी आघाडी ही ईस्ट झोनच्या विजयाची गुरुकिल्ली ठरली. दुसऱ्या डावात 388/7 धावांवर ईस्ट झोननं आपला डाव घोषित केल्यानंतर, पंचांनी सामना संपल्याचा इशारा दिला आणि पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारावर ईस्ट झोनला अधिकृतपणे विजेता घोषित करण्यात आले.
14 वर्षांनंतर विजयाचा जल्लोष : डाव घोषित होताच ईस्ट झोन संघात जल्लोष उसळला. इशान किशन आणि युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी यांनी हातात यष्टी घेऊन मैदानावर नृत्य केलं. संपूर्ण संघानं विजय फेरी मारली आणि चेन्नईच्या प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा स्वीकार केला. 14 वर्षांनंतर मिळालेल्या या विजेतेपदानं ईस्ट झोन क्रिकेटच्या पुनरागमनावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
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