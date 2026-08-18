रील लाईफ ते रिअल लाईफ: 'दंगल' पाहून बदलेली दिनचर्या; तेजस पाटीलच्या आंतरराष्ट्रीय यशामागची भावूक कहाणी
नायजेरिया येथे 9 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट दरम्यान कॉमनवेल्थ स्पर्धा पार पडली. यात तेजसनं तीन पदकं जिंकली, ज्यात दोन रौप्य आणि एक कांस्यपदकाचा समावेश आहे.
Published : August 18, 2026 at 2:19 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : चित्रपट बहुतांश लोक बघत असतात, त्यातून अनेकजण प्रेरणा देखील घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशीच प्रेरणा आमिर खानच्या दंगल चित्रपटातून घेऊन शहरातील एका खेळाडूनं कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारतासाठी तीन पदकांची कमाई केलीय. त्यातील एका प्रकारात तर कधीही पदक मिळालं नव्हतं. तेजस पाटील या युवकानं तलवारबाजी खेळात ही किमया करून दाखवलीय. सध्या तो अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेतोय. खेळ आणि शिक्षण याचा उत्तम समतोल राखून त्यानं ही किमया केलीय. विशेष म्हणजे त्याच्या वाढदिवसाला त्यानं कुटुंबीयांना अनोखी भेट दिल्याचं मत आईनं व्यक्त केलंय. ऑलिम्पिक आणि एशियन स्पर्धेसाठी नेतृत्व करण्याची संधी असून आता त्याकडे लक्ष असल्याचं तेजसनं सांगितलं.
तीन पदकांची कमाई - नुकत्याच नायजेरिया येथे 9 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट दरम्यान कॉमनवेल्थ स्पर्धेतील तलवारबाजी स्पर्धा पार पडली. यात तेजसनं तीन पदकं पटकावली, ज्यामध्ये दोन रौप्य आणि एक कांस्यपदकाचा समावेश आहे. ज्यामध्ये त्यानं अंडर-23 आणि सांघिक कामगिरीमध्ये एक आणि वरिष्ठ गटामध्ये एक अशी रौप्यपदकं मिळवली. पहिल्यांदाच तिन्ही प्रकारात देशाला अशी कामगिरी करता आली, असं मत तेजसनं व्यक्त केलंय. ''अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली, मात्र प्रत्येकवेळी अपयश हाती आलं, मात्र कुटुंबीयांनी साथ दिली. यावेळी नाही जमलं पुढच्या वेळी आणखी मेहनत घे, असं म्हणत त्यांनी प्रेरणा दिली. त्यामुळे प्रत्येक स्पर्धेत जाताना नवीन ऊर्जा घेऊन जात होतो, प्रत्येक स्पर्धेतून झालेल्या चुका सुधारल्यानं देशासाठी काही तरी करता आलं'', अशी भावना तेजसनं व्यक्त केली.
2016 पासून सुरू केलं प्रशिक्षण - तेजसनं 2016 पासून तलवारबाजी खेळाचं प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. शहरातील 'साई' (SAI) म्हणजेच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया येथे त्यानं प्रशिक्षण सुरू केलं. त्यानंतर 2017 पासून विविध स्पर्धांमध्ये त्यानं सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. मात्र अभ्यास आणि प्रशिक्षण यासाठी वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी 2018 पासून त्यानं शहरातच वसतिगृहात राहण्याचा मार्ग निवडला. शिक्षण आणि खेळाचं संतुलन ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. रोज सकाळी 4 वाजता उठून त्यानं आपल्या सरावाला सुरुवात करायचं ठरवलं आणि तसं केलं देखील. ''शिक्षण आणि खेळ यांचं समान संतुलन ठेवणं अवघड जात होतं, मात्र आपल्याला हे करावंच लागेल'', असा निश्चय केल्याचं तेजसनं सांगितलं.
दंगल चित्रपट ठरला प्रेरणादायी
आपले कुटुंबीय नेहमी आपल्याला प्रेरणा देत असतात, त्यात वडिलांचं सहकार्य नेहमीच चांगलं राहिलंय. त्यांनी दंगल चित्रपटाबाबत माहिती घेतली आणि आम्हाला कुटुंबीयांसह तो चित्रपट दाखवला. या चित्रपटात वडिलांनी दोन मुलींना कसं प्रशिक्षित केलं, त्यासाठी किती कष्ट घेतले, त्यानंतर त्यांना कसं यश मिळालं हे पाहिल्यावर वेगळीच प्रेरणा मिळाली. आपणही देशासाठी पदक आणायचं हे त्यावेळी ठरवलं. चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणं सकाळी चार वाजता उठण्याचं ठरवलं आणि तशीच मेहनत घेतली असल्याचं तेजसनं सांगितलं.
कुटुंबीयांची साथ
''त्यात माझ्या मामाचं योगदान देखील मोलाचं राहिलं. सरावासाठी जाणं वेळेवर परत आणणं, असं काम त्यानं तक्रार न करता केलं. शिवाय वडिलांनी योग्य ते साहित्य घेऊन देणं, खेळात सरावात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था केली. आईनं देखील रोज पहाटे उठणं, खाण्यासाठी चांगले पदार्थ करून देणं, वेळ आलीच तर प्रशिक्षण केंद्रात सोडणं, अशी कामं केल्यानं कुठलीही अडचण आली नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करता आली'', अशी भावना तेजसनं व्यक्त केली. ''सरकारनं नवीन खेळाडूंसाठी देखील निधी उपलब्ध करून द्यावा. बाहेरील खेळाडूंना योग्यवेळी अर्थसाह्य मिळत असल्यानं ते चांगलं खेळू शकतात, तसंच आपल्याकडे झालं पाहिजे'', अशी मागणी तेजस पाटीलनं केलीय.
आईची भावना - तेजसचा वाढदिवस 9 ऑगस्ट रोजी असतो. त्याच दिवशी त्यानं पदक जिंकून आम्हाला अनोखी भेट दिल्याची भावना तेजसची आई दीपाली पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यावेळी त्या खूप भावूक झाल्या. त्या म्हणाल्या, ''कुटुंबीयांसाठी ऐतिहासिक क्षण आहे, त्यांच्यावर लहानपणापासून विश्वास होता. शाळेत शिक्षण घेताना पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी तो प्रयत्नशील होता. तेव्हापासून त्याचे प्रयत्न एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी असायचे. सकाळी चार वाजता उठून तो त्याचा अभ्यास किंवा सराव सुरू करायचा. त्यानं सातत्य ठेवत आपले प्रयत्न केल्यानं त्याला यश मिळालं. आम्हाला एक पदक मिळावं, अशी अपेक्षा होती मात्र त्यानं तीन पदकं मिळवत आनंदाचा धक्का दिला.''
बहिणीचा त्याग आता निर्धार - ''विद्यार्थ्यांना लहान वयातच जर त्याला आवडत्या क्षेत्रात पाठवले, योग्य ते मार्गदर्शन आणि साथ दिली, तर ते अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकतात. आम्ही आमच्याकडून सर्वकाही देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानं देखील ते सार्थकी ठरवले, त्याचा अभिमान वाटतो. आता देशासाठी त्यानं ऑलिम्पिक आणि एशियन स्पर्धेत देशासाठी चांगली कामगिरी करावी'', असं मत वडील मनोज पाटील यांनी व्यक्त केलं. तेजसची बहीण स्नेहल देखील तलवारबाजीची खेळाडू आहे, तिनं देखील राज्यातील स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. मात्र शिक्षण आणि एकाच वेळी दोघांचा खर्च करणं वडिलांना शक्य नसल्यानं तिनं फक्त शिक्षण निवडलं. मात्र भावाच्या कामगिरीनंतर ती देखील पुन्हा खेळात सक्रिय होण्यास सज्ज असल्याचं स्नेहलनं सांगितलं.
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