ETV Bharat / sports

नेट रन रेट सुधरवण्यासाठी टीम इंडियाला करावा लागणार चमत्कार; काय असेल समीकरण

नेट रन सुधरवण्यासाठी टीम इंडियाला करावा लागणार चमत्कार; काय असेल समीकरण

Team India Scenario
टीम इंडिया (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई Team India Scenario : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात टीम इंडियानं शानदार कामगिरी केली. या विश्वचषकात, भारतीय क्रिकेट संघानं त्यांचे चारही गट टप्प्यातील सामने जिंकले. मात्र, सुपर-8 मध्ये पोहोचल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवामुळं टीम इंडियाला दोन धक्के बसले. पहिलं, त्यांना दोन गुण गमवावे लागले आणि दुसरं म्हणजे त्यांचा नेट रन रेट उणे 3.800 पर्यंत घसरला. आता, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आणि त्यांचा नेट रन रेट सुधारण्यासाठी टीम इंडियाला कठोर परिश्रम करावे लागतील.

नेट रन रेट नकारात्मक वरुन सकारात्मक करण्यासाठी काय करावं लागेल? : सुपर-8 मध्ये टीम इंडियाचा पुढील सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध असेल. हा सामना 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यापूर्वी, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आणि त्यांचा नेट रन रेट सुधारण्यासाठी भारताला काय करावे लागेल, असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात संभाव्य परिस्थिती काय : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामन्यात, टीम इंडियाला नाणेफेक जिंकून धावांचा पाठलाग करावा लागेल. जर झिम्बाब्वेनं प्रथम फलंदाजी करताना 150 धावा केल्या तर टीम इंडियाला 66 चेंडूत 151 धावा कराव्या लागतील. जर झिम्बाब्वेनं प्रथम फलंदाजी करताना 180 धावा केल्या तर टीम इंडियाला 70 चेंडूत हे लक्ष्य गाठावं लागेल. जर त्यांच्या संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 200 धावा केल्या तर भारतीय संघाला 73 चेंडूत हे लक्ष्य गाठावं लागेल. जर टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करताना 200 धावा केल्या तर त्यांना त्यांचा नेट रन रेट सकारात्मक करण्यासाठी 76 धावांच्या फरकानं सामना जिंकावा लागेल.

टीम इंडियाला सामने जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल : टीम इंडियाला नेट रन रेटवर अवलंबून राहण्यापूर्वी गुण मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना प्रथम दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. टीम इंडियाकडे सध्या एकही गुण नाही. त्यामुळं सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. तसंच दक्षिण आफ्रिकेनं त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावेत अशी प्रार्थनाही त्यांना करावी लागेल. या परिस्थितीत, टीम इंडिया नेट रन रेटमध्ये अडकून न पडता सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करु शकते.

हेही वाचा :

  1. ठिकाणं निश्चित नाही, परंतु तिकिटांची विक्री सुरु; टी-20 वर्ल्ड कपच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्याबद्दल आयसीसी कंफ्यूज
  2. पाकिस्तान विश्वचषकातून बाहेर; कर्णधाराच्या शतकी खेळीनं इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये
  3. ICC महिला T20 विश्वचषक 2026 : चं वेळापत्रक जाहीर, 'या' दिवशी होणार भारत पाकिस्तान सामना

TAGGED:

HOW CAN TEAM INDIA MAKE
HOW CAN TEAM INDIA MAKE SEMIS
SCENARIO IN T20 WORLD CUP SEMIS
TEAM INDIA SCENARIO
NEGATIVE RUN RATE TO POSITIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.