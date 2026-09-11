5 दिवस खेळून 3 लाखांची कमाई! BCCI कडून खेळाडूंना मिळते भरघोस मानधन
जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असलेल्या बीसीसीआय (BCCI) आपल्या खेळाडूंना भरघोस मानधन देते.
Published : September 11, 2026 at 11:02 AM IST
मुंबई BCCI Domestic Players Salary : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असलेल्या बीसीसीआय (BCCI) आपल्या खेळाडूंना भरघोस मानधन देते. हे मंडळ केवळ आपल्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनाच भरघोस मानधन देत नाही, तर आपल्या देशांतर्गत खेळाडूंवरही मोठ्या प्रमाणात मानधन देते. भारत हा प्रतिभेचा खजिना आहे, हे जगभरात सर्वश्रुत आहे; याच खजिन्यातून हे मंडळ प्रतिभावान खेळाडू शोधून त्यांना दिग्गजांमध्ये रुपांतरित करते. खेळाडू अनेकदा देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करुन राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवतात.
रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळाडूंना किती मिळतं मानधन : बीसीसीआयनं रणजी ट्रॉफीमधील खेळाडूंसाठी अनुभवावर आधारित मानधनाचे टप्पे निश्चित केले आहेत. जे खेळाडू 40 किंवा त्याहून अधिक रणजी ट्रॉफी सामने खेळले आहेत, त्यांना अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये असल्यास दररोज ₹60,000 मिळतात. ज्या खेळाडूंनी 21 ते 40 सामने खेळले आहेत, त्यांना दररोज ₹50,000 मिळतात आणि ज्या खेळाडूंनी 20 किंवा त्याहून कमी सामने खेळले आहेत, त्यांना दररोज ₹40,000 मिळतात. याचा अर्थ असा की, पाच दिवसांच्या रणजी ट्रॉफीमध्ये 40 पेक्षा जास्त सामने खेळणारा खेळाडू सामना शुल्काच्या स्वरुपात 3 लाख रुपयांपर्यंत कमावू शकतो. तर 0 ते 20 सामने खेळलेला खेळाडू पूर्ण पाच दिवसांसाठी सुमारे 2 लाख रुपये कमावू शकतो.
राखीव खेळाडूंनाही मिळतात पैसे : भारतीय क्रिकेट बोर्डाची ही प्रणाली केवळ अंतिम 11 खेळाडूंपुरती मर्यादित नाही. तर अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या खेळाडूंनाही मानधन मिळतं. मात्र, त्यांचं शुल्क अंतिम 11 खेळाडूंपेक्षा कमी असते. म्हणूनच अनुभव आणि संघातील भूमिका या दोन्ही गोष्टी कमाईवर परिणाम करतात.
देशांतर्गत टी-20 आणि वनडे क्रिकेटमध्ये किती कमाई होते? : रणजी ट्रॉफी व्यतिरिक्त, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी यांसारख्या स्पर्धा देखील देशांतर्गत क्रिकेटपटूंच्या कमाईत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. 2026 च्या एका अहवालानुसार, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये, प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूला प्रति सामना 25,000 रुपये आणि राखीव खेळाडूला 12,500 रुपये मिळतात. मानधन देण्याची पद्धत आणि टप्पे वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये वेगवेगळे असू शकतात.
बीसीसीआय मानधन कसं ठरवतं? : देशांतर्गत क्रिकेटला आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी बीसीसीआयनं प्रामुख्यानं देशांतर्गत खेळाडूंचं मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. 2021 मध्ये, बीसीसीआयनं वरिष्ठ पुरुष देशांतर्गत क्रिकेटपटूंचं मानधन अनुभवाच्या आधारावर तीन स्तरांमध्ये विभागलं. प्रति दिन 40,000 रुपये, 50,000 रुपये आणि 60,000 रुपये. बोर्डानं स्पष्टपणे सांगितलं की देशांतर्गत क्रिकेट हा भारतीय क्रिकेटचा 'कणा' आहे, त्यामुळंच मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा अर्थ असा की, खेळाडूचा अनुभव आणि सामन्यांची कामगिरी जितकी जास्त असेल, तितकं त्याचं सामना मानधन जास्त असेल. खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहे की राखीव संघात, हे देखील मानधन ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
एका हंगामात खेळाडू किती रुपये कमावतो? : आता, जर तुम्ही विचार केला की खेळाडू एका वर्षात किती पैसे कमावतो, तर ते तो किती सामने खेळतो आणि त्याचा संघ किती प्रगती करतो यावर अवलंबून असते. 2026 च्या एका अहवालानुसार, जर एखादा खेळाडू संपूर्ण रणजी लीगचा टप्पा खेळला, तर त्याचं सामना शुल्क सुमारे ₹11.2 लाख पर्यंत पोहोचू शकते. जर तुम्ही रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सातत्यानं खेळलात, तर वार्षिक कमाईत आणखी वाढ होते.
बीसीसीआय आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना किती मानधान देते? : यात काही शंका नाही की बीसीसीआय आपल्या खेळाडूंना सर्वाधिक पगार देणाऱ्या मंडळांपैकी एक आहे. बीसीसीआयनं खेळाडूंना चार श्रेणींमध्ये विभागलं आहे, त्यानुसार त्यांना मानधन दिलं जातं.
- ग्रेड अ+ (वार्षिक ₹7 कोटी) : बीसीसीआय आपल्या अ+ श्रेणीतील खेळाडूंना सर्वाधिक पगार देते. यामध्ये फक्त तीन भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह.
- ग्रेड अ (वार्षिक ₹5 कोटी) : यामध्ये शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांसारख्या, तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणाऱ्या अव्वल क्रमांकाच्या खेळाडूंचा समावेश आहे.
- ग्रेड ब (वार्षिक ₹3 कोटी) : या ग्रेडमध्ये केएल राहुल, हार्दिक पांड्या आणि ऋषभ पंत यांसारख्या, त्या फॉरमॅटमधून निवृत्त झालेल्या किंवा कमी वेळा खेळलेल्या वरिष्ठ खेळाडूंचा समावेश आहे.
- ग्रेड सी (वार्षिक ₹1 कोटी) : यामध्ये रिंकू सिंग, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल आणि अभिषेक शर्मा यांसारख्या उदयोन्मुख आणि मर्यादित षटकांच्या खेळाडूंचा समावेश आहे.
महिला क्रिकेटपटूंचीही तीन श्रेणींमध्ये विभागणी : बीसीसीआय महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते. देशांतर्गत स्तरावरील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळ विविध स्पर्धांचं आयोजन करते. तसंच, ते आंतरराष्ट्रीय महिला खेळाडूंनाही तीन ग्रेडमध्ये विभागून भरघोस मानधन देते.
- ग्रेड ए : वार्षिक 50 लाख (हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मंधाना यांसारख्या खेळाडू).
- ग्रेड बी : वार्षिक 30 लाख.
- ग्रेड सी : वार्षिक 10 लाख.
आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना सामना शुल्कही मिळते : बीसीसीआय आपल्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना मानधनाच्या स्वरुपात कोट्यवधी रुपये देते. एवढंच नाही, तर बीसीसीआय मानधनासोबत सामना शुल्काच्या स्वरुपातही मोठी रक्कम देते. खेळाडूंना प्रत्येक कसोटी सामन्यासाठी अंदाजे 15 लाख रुपये, प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी अंदाजे 6 लाख रुपये आणि प्रत्येक टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी अंदाजे 3 लाख रुपये मिळतात.
निवृत्तीनंतरही पेन्शन देते बीसीसीआय : 2022 मध्ये, बीसीसीआयनं आपल्या पेन्शन योजनेत सुधारणा केली आणि माजी खेळाडू व पंचांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ केली. किंबहुना, ही रक्कम दुप्पट केली. उदाहरणार्थ, ज्या खेळाडूंना पूर्वी दरमहा 15,000 रुपये पेन्शन मिळत होते, त्यांना आता 30,000 रुपये मिळतात. ज्यांना पूर्वी 30,000 रुपये मिळत होते, त्यांना आता 52,500 रुपयांचं मासिक निवृत्तीवेतन मिळतं.
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