700 ग्रॅम वजनामुळं सुचिकाची आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी हुकली; नेमका नियम काय?
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारताच्या सुचिका तारियालनं पारंपरिक मिश्र मार्शल आर्ट्स (MMA) मध्ये कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला.
Published : September 21, 2026 at 2:37 PM IST
नवी दिल्ली Suchika Tariyal : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारताच्या सुचिका तारियालनं पारंपरिक मिश्र मार्शल आर्ट्स (MMA) मध्ये कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला. उपांत्य फेरीत तिचा पराभव झाला, ज्यामुळं अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं तिचं स्वप्न नाट्यमयरित्या भंगलं. महिलांच्या 60 किलो वजनी गटातील उपांत्य फेरीच्या लढतीत सिंगापूरच्या तेओ हुई हूनकडून सुचिका पराभूत झाली. अधिकृत आक्षेप आणि पुनरावलोकनानंतर, लढत अनिर्णित घोषित करण्यात आली, परंतु त्यानंतर वजनाच्या नियमांनुसार अंतिम स्पर्धक निश्चित करण्यात आला. यामुळं या नियमाबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
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10 पंचांनी केलं फुटेजचं पुनरावलोकन : सामान्यतः तीन पंचांचं पॅनेल निर्णय घेतं, परंतु या प्रकरणात, 10 पंचांच्या पॅनेलनं सर्व उपलब्ध फुटेजचे पुनरावलोकन केलं. पुनरावलोकनानंतर, कोणत्याही एका खेळाडूला विजेता घोषित करण्यात आलं नाही आणि लढत अधिकृतपणे अनिर्णित घोषित करण्यात आली. त्यानंतर लढतीचा निकाल निश्चित करण्यासाठी स्पर्धेचे नियम लागू करण्यात आले. नियमांनुसार, बरोबरी झाल्यास खेळाडूंचं शारीरिक वजन आधार मानलं जातं आणि इथंच सुचिकाचं अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न भंगलं.
700 ग्रॅमनं बदलला संपूर्ण निकाल : सुचिकाचं वजन तिच्या सिंगापूरच्या प्रतिस्पर्धी, टेओ हुई हूनपेक्षा 700 ग्रॅम जास्त होतं. ड्रॉ नंतर, वजनाचा नियम सिंगापूरच्या खेळाडूच्या बाजूनं लागला, ज्यामुळं सुचिका अंतिम फेरीतून बाहेर पडली. अशाप्रकारे, मॅटवर सामना बरोबरीचा असूनही, सुचिका अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरु शकली नाही आणि तिला कांस्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.
VIDEO | Nagoya, Japan: Suchika Tariyal was left heartbroken after a closely fought bout ended in a controversial weight-based ruling, but the Indian fighter still created history by winning the country’s maiden Asian Games medal in mixed martial arts at the 20th edition of the… pic.twitter.com/J7mZgRncAC— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
पहिल्या फेरीत सुचिकाचं वर्चस्व : उपांत्य फेरीच्या सुरुवातीला सुचिकानं आक्रमक पवित्रा घेतला. तिनं गुडघ्याचे अनेक प्रहार केले आणि टेओला सतत पकडीत ठेवून सामन्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या फेरीच्या सुमारे दोन मिनिटांत, सुचिकानं सिंगापूरच्या खेळाडूला जमिनीवर पाडलं आणि अनेक ठोसे मारले. टेओ पुन्हा उठल्यानंतरही, भारतीय खेळाडूनं कॉम्बिनेशन पंच मारणं सुरुच ठेवलं. फेरी संपल्यानंतरही, दोन्ही लढवय्ये एकमेकांवर हल्ला करत राहिले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पंचांना त्यांना वेगळं करावं लागलं.
दुसऱ्या फेरीतही झाली चुरशीची लढत : दुसऱ्या फेरीत, सुचिकानं आपली रणनीती बदलली आणि टेओच्या आवाक्याबाहेर राहण्याचा प्रयत्न केला. तिचा प्रशिक्षक तिला सतत जवळ जाऊन पकड (क्लिंच) घेण्याचा आग्रह करत होता. टेओनं फेरीच्या सुरुवातीला वर्चस्व गाजवलं आणि सुचिकाला सबमिट केलं. मात्र, त्या भारतीय खेळाडूनं पटकन सावरत टेओवर वरचढपणा मिळवला. त्यानंतर त्या सिंगापूरच्या खेळाडूनं सुचिकाला पुन्हा एकदा सबमिट केलं. फेरीच्या उत्तरार्धात, सुचिकानं स्वतःला सोडवून घेतलं आणि टेओलाही सबमिट केलं. तिला वाटलं की तिनं सामना जिंकला आहे, परंतु अंतिम निकाल अजून बाकी होता. पंच दोन्ही खेळाडूंच्या कामगिरीवर पूर्णपणे समाधानी नव्हतं आणि लढत तिसऱ्या व अंतिम फेरीत गेली.
STORY | Suchika Tariyal wins bronze in MMA at Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
India's Suchika Tariyal signed off with a bronze medal in the women's traditional 60kg mixed martial arts event after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Teo in the extra round of their semifinal at the Asian Games here on… pic.twitter.com/Nkbgrvqo9y
काय आहेत नियम :
- एशियन एमएमएच्या नियमांनुसार, ओव्हरटाईममध्ये सामना बरोबरीत सुटल्यास, लढतीदरम्यान दोन्हीपैकी कोणत्याही खेळाडूला इशारा (वॉर्निंग) मिळाला होता की नाही यावर निर्णय घेतला जातो.
- जर दोन्ही खेळाडूंना समान संख्येनं सूचना मिळाल्या असतील, तर त्यांना दिलेला सल्ला/सूचना विचारात घेतल्या जातात.
- जर दोन्ही खेळाडूंना दिलेला सल्ला सारखाच असेल, तर त्यांचं लढतीपूर्वीचं वजन विचारात घेतलं जातं.
- जर लढतीपूर्वी दोन्ही खेळाडूंचं वजन सारखंच असेल, तर त्यांचं लढतीनंतरचं वजन विचारात घेतलं जातं.
- जर लढतीनंतरचं वजनही सारखेच असेल, तर विजेता निश्चित करण्यासाठी तीन सहाय्यक पंच त्यांचे झेंडे उंचावतात.
- सुचिकाच्या बाबतीत, 700-ग्रॅम वजन निर्णायक ठरले. टेओनं वजनाच्या आधारावर लढत जिंकली आणि सुचिकाला अंतिम फेरीतील स्थान गमवावं लागलं.
- अधिकृत निकाल 'वजनानुसार बरोबरी मोडणं' (ब्रेक टाय बाय वेट) म्हणून नोंदवला गेला, म्हणजेच वजनानुसार बरोबरी मोडून मिळालेला विजय.
- असं असूनही, 36 वर्षीय सुचिकानं कांस्यपदक जिंकून भारतीय एमएमएमध्ये आपली छाप सोडली. तिचा संघर्ष आणि पुनरागमनाची कहाणी तरुण भारतीय एमएमए खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी ठरु शकते.
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