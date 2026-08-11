स्वातंत्र्यदिनापासून सुरु होणार विश्वचषक स्पर्धा; 19 ऑगस्टला भारत-पाकिस्तान सामना
पुरुष आणि महिला हॉकी विश्वचषक स्पर्धा 15 ऑगस्टपासून नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये खेळवल्या जाणार आहे.
Published : August 11, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई Hockey World Cup 2026 : पुरुष आणि महिला हॉकी विश्वचषक स्पर्धा 15 ऑगस्टपासून नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये खेळवल्या जाणार आहे. 30 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या 16 संघांच्या स्पर्धेचं स्वरुप बदलण्यात आलं आहे. यंदा उपांत्यपूर्व फेरी होणार नाही. भारताला इंग्लंड, पाकिस्तान आणि वेल्ससोबत 'पूल डी' मध्ये ठेवण्यात आले आहे. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुष संघ 15 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी इंग्लंड आणि 19 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामने होतील.
16 संघांची चार गटांमध्ये विभागणी : विश्वचषक स्पर्धेत एकूण 16 संघ सहभागी होत आहेत. त्यांची चार गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे, प्रत्येक गटात चार संघ आहेत.
The countdown is almost over. The challenge is set. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 8, 2026
Here's the road that awaits the Indian Men's and Women's Hockey Teams in the pool stage of the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
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🗓️ August 15–30#HockeyIndia… pic.twitter.com/RLubPPxPCm
आठ संघ जाणार दुसऱ्या टप्प्यात : स्पर्धेच्या स्वरुपातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे उपांत्यपूर्व फेरी रद्द करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या चार गटांमधील अव्वल दोन संघ पुढील गट टप्प्यात प्रवेश करतील. याचा अर्थ एकूण आठ संघ दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करतील. दुसऱ्या टप्प्यात, या संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाईल. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. यामुळं दुसऱ्या गट टप्प्यातून थेट उपांत्य फेरीचा मार्ग मोकळा होईल.
भारतासाठी सुरुवातीचे सामने अत्यंत महत्त्वाचे : नवीन स्वरुपामुळं गट टप्प्याचं महत्त्व वाढलं आहे. भारताला त्यांच्या गटात इंग्लंड आणि पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघांचा सामना करावा लागेल. दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करण्यावर सुरुवातीच्या गटातील सामन्यांचा परिणाम होईल. भारतीय संघाचे प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांनीही सुरुवातीचे गट सामने महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवणं महत्त्वाचं आहे आणि पुढील टप्प्यात प्रवेश करणाऱ्या संघांमधील सामन्यांचे निकाल महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
15 ऑगस्टपासून सुरुवात, 30 ऑगस्टला अंतिम सामना : विश्वचषक 15 ऑगस्टपासून सुरु होईल आणि अंतिम सामना 30 ऑगस्टला होईल. उपांत्य फेरीचे सामने 28 आणि 29 ऑगस्ट रोजी होतील. कांस्यपदकाचा सामना 30 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता आणि अंतिम सामना रात्री 8 वाजता खेळला जाईल.
1975 मध्ये जिंकला हॉकी विश्वचषक : भारतीय पुरुष हॉकी संघानं 1971 मध्ये झालेल्या पहिल्या हॉकी विश्वचषकापासून या स्पर्धेत खेळण्यास सुरुवात केली. या संघानं आतापर्यंत 15 वेळा या स्पर्धेत भाग घेतला असून केवळ एकदाच विश्वचषक जिंकला आहे. भारतानं 1975 मध्ये अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवून विश्वचषक जिंकला.
महिला विश्वचषकही होणार : महिला हॉकी विश्वचषक 15 ऑगस्टपासून नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये खेळला जाईल. यातही 16 संघ आणि चार गट असतील. भारतीय महिला संघाला चीन, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत 'ड' गटात ठेवण्यात आलं आहे. भारतीय महिला संघ आपला पहिला सामना 16 ऑगस्ट रोजी चीनविरुद्ध खेळेल. त्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आणि 20 ऑगस्ट रोजी इंग्लंडविरुद्ध सामने होतील. महिला विश्वचषकाचा अंतिम सामना 29 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 7:30 वाजता खेळला जाईल.
भारतीय महिला हॉकी संघानं अद्याप जिंकला नाही विश्वचषक : भारतीय महिला हॉकी संघानं (2026 च्या विश्वचषकासह) नऊ वेळा विश्वचषकात सहभाग घेतला आहे. महिला संघानं 1974 मध्ये पहिल्यांदा विश्वचषकात भाग घेतला होता, परंतु त्यांना अद्याप एकही विजेतेपद जिंकता आलेलं नाही.
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