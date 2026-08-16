Hockey World Cup: भारताची विजयासह दमदार सुरुवात तर इंग्रजांविरुद्ध पाकिस्तानचा दारुण पराभव; कदी भिडणार दोन्ही संघ?
15 ऑगस्टच्या ऐतिहासिक दिवशी, भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आपल्या 2026 विश्वचषक मोहिमेची शानदार सुरुवात केली.
Published : August 16, 2026 at 11:48 AM IST
नवी दिल्ली Hockey World Cup 2026 : 15 ऑगस्टच्या ऐतिहासिक दिवशी, भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आपल्या 2026 विश्वचषक मोहिमेची शानदार सुरुवात केली. वेल्सविरुद्धच्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात भारतानं 3-1 असा विजय नोंदवून संपूर्ण देशाला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. भारतीय संघ 'पूल डी' मध्ये आहे आणि पाकिस्तानही त्याच पूलमध्ये आहे. शनिवारी, पाकिस्ताननंही इंग्लंडच्या आव्हानाला सामोरं जात 2026 विश्वचषकातील आपला पहिला सामना खेळला. मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
मध्यंतरापर्यंत 2-0 आघाडी : पहिल्याच क्वार्टरमध्ये भारतीय संघानं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव आणला. सामन्याच्या 15 मिनिटांच्या आत, संजय आणि कर्णधार हरमनप्रीत सिंग यांनी उत्कृष्ट ड्रॅग-फ्लिक्सच्या साहाय्यानं पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये खेळाचा वेग मंदावला होता आणि दोन्ही संघ अधिक सावध खेळत होते. भारतानं आपली आघाडी कायम ठेवली आणि मैदानावर पूर्ण नियंत्रण राखलं. मात्र, या क्वार्टरमध्ये भारताला एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, ज्याचं गोलमध्ये रुपांतर करण्यात ते अपयशी ठरले. दरम्यान, वेल्सनं भारतीय अर्ध्या मैदानात काही धोकादायक प्रयत्न केले, त्यापैकी एक प्रयत्न साईड नेटला लागला. मध्यंतराची शिट्टी वाजेपर्यंत भारतीय संघ 2-0 नं आघाडीवर होता.
भारताची भक्कम आघाडी : मध्यंतरानंतर, वेल्सने तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये पुनरागमन करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, परंतु भारतीय बचावफळीनं प्रत्येक हल्ला परतवून लावला. 43 व्या मिनिटाला भारताला एक उत्तम संधी मिळाली आणि कर्णधार हरमनप्रीत सिंगनं कोणतीही चूक न करता सामन्यातील आपला दुसरा आणि संघाचा तिसरा गोल केला. या 3-0 च्या भक्कम आघाडीनं वेल्सच्या पुनरागमनाच्या आशा पूर्णपणे धुळीस मिळवल्या.
इंग्लंडचा पाकिस्तानवर सहज विजय : दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानला हरवण्यासाठी इंग्लंडला खूप मेहनत करावी लागली. ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर स्टेडियमवर इंग्लंडनं हा सामना 4-1 नं जिंकला. स्टुअर्ट रशमेयरनं 12 व्या मिनिटाला इंग्लंडला आघाडी मिळवून दिली. 28 व्या मिनिटाला सॅम्युअल वॉर्ड, 31 व्या मिनिटाला सॅम हूपर आणि 47 व्या मिनिटाला जेम्स अल्बरी यांनी गोल केले. 50 व्या मिनिटाला अफराझनं पाकिस्तानचा सामन्यातील एकमेव गोल केला.
हॉकी विश्वचषकाच्या इतिहासात पाकिस्तान सर्वात यशस्वी देश : 1971 मध्ये स्थापनेपासून, पाकिस्ताननं विक्रमी चार वेळा हॉकी विश्वचषक जिंकला आहे. पाकिस्ताननं उद्घाटनाचा विश्वचषकही जिंकला होता. मात्र, हा संघ भारतात झालेल्या 2023 च्या विश्वचषकासाठी पात्र ठरु शकला नव्हता. मात्र पाकिस्ताननं या विश्वचषकात यशस्वीरित्या आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
19 ऑगस्ट रोजी भारत आणि पाकिस्तान लढत : 2026 च्या हॉकी विश्वचषकातही भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. हे दोन संघ 19 ऑगस्ट रोजी आमनेसामने येतील. त्याआधी, भारतीय संघ 17 ऑगस्ट रोजी इंग्लंडचा सामना करेल, तर पाकिस्तानी संघ वेल्सचा सामना करेल.
हेही वाचा :
- ऐतिहासिक! बांगलादेशनं लिहिली नवीन 'डार्विन थेरी'; कांगारुंना घरच्या मैदानावर लोळवलं
- फिफा विश्वचषक विजेत्या स्पेनचा क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कारनामा; पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला
- IND vs SL: स्वातंत्र्यदिनी शतक झळकावणारा देवदत्त ठरला दुसरा भारतीय; पहिल्यांदा कोणी केला होता कारनामा?