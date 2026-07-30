ETV Bharat / sports

टीम इंडियाच्या भगव्या जर्सीवरुन वाद; हॉकी इंडियानं स्पष्टीकरण देत सांगितलं कारण

हॉकी इंडियानं 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये आयोजित होणाऱ्या हॉकी विश्वचषकासाठी पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांची घोषणा आधीच केली होती.

Hockey India
टीम इंडियाच्या भगव्या जर्सीवरुन वाद; हॉकी इंडियानं स्पष्टीकरण देत सांगितलं कारण (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey India : हॉकी इंडियानं 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये आयोजित होणाऱ्या हॉकी विश्वचषकासाठी पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांची घोषणा आधीच केली होती. हॉकी इंडियानं आता या भव्य स्पर्धेसाठी टीम इंडियाच्या नवीन जर्सीचं अनावरण केलं आहे, जी भगव्या रंगाची आहे. या जर्सीच्या अनावरणामुळं मोठा वाद निर्माण करण्यात येत असून, भारताचे माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि भारतीय हॉकीची ओळख बनलेला निळा रंग बदलण्याच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर हॉकी इंडियानं उत्तर देताना म्हटलं आहे की, सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंकडून सूचना मिळाल्यानंतर जर्सीचा रंग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निळ्या टर्फमुळं बदलला जर्सीचा रंग : विश्वचषकासाठी जर्सीचा रंग बदलण्याबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, पुरुष आणि महिला एफआयएच हॉकी विश्वचषक 15 ऑगस्ट रोजी बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये सुरु होणार आहेत. तत्पूर्वी, भारतीय संघाच्या नवीन जर्सीचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी जर्सीचा रंग भगवा आहे. यापूर्वी जर्सीचा रंग निळा होता आणि जर्सीचा रंग बदलण्याची ही पहिली वेळ नाही. यावेळी, आमचे सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंनी सुचवलं की मैदान (निळे टर्फ) आणि खेळाचा किट दोन्ही निळ्या रंगाचे आहेत. यामुळं एकमेकांना ओळखण्यात आणि दृश्यमानतेत लक्षणीय अडचणी निर्माण होतात. जर्सीच्या रंगासाठी पिवळा आणि केशरी असे दोन रंग सुचवण्यात आले होते. केशरी रंगाची निवड करण्यात आली, जो आपल्या राष्ट्रध्वजाच्या तीन रंगांपैकी एक आहे. स्पर्धेनंतर खेळाडूंना हा रंग आवडला नाही, तर त्यात सुधारणा कशी करता येईल यावर आम्ही काम करु शकतो.

जर्सीचा रंग बदलण्याची ही पहिली वेळ नाही : भारतीय हॉकीचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी सांगितलं की, जर्सीचा रंग बदलण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, 2014 च्या एफआयएच हॉकी विश्वचषकात टीम इंडियाची जर्सी पिवळ्या रंगाची होती, तर 2018 च्या एफआयएच हॉकी विश्वचषकात आकाशी रंगाची जर्सी परिधान करण्यात आली होती. भारतीय हॉकी संघ आगामी विश्वचषक स्पर्धेत 19 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्धच्या सामन्यानं आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल.

हेही वाचा :

  1. पाचव्या वर्षी अपघातात गमावला हात; आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत गोल्ड मेडल जिंकत दिलीपनं दिली 'गुरुदक्षिणा'
  2. ₹2 लाख कोटी! 11.4 टक्क्यांनी वाढलं IPL चं व्यावसायिक मूल्य; दोन वेळचा विजेता संघ सर्वात महागडा
  3. CGW 2026: आठ वर्षांनी नीरज चोप्रा दिसणार स्पर्धेत; वेटलिफ्टिंगमध्ये अनेक पदकं मिळण्याची शक्यता

TAGGED:

HOCKEY INDIA
INDIAN TEAM ORANGE JERSEY
HOCKEY INDIA RESPONDS CONTROVERSY
REASON BEHIND THE DECISION
HOCKEY INDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.