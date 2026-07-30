टीम इंडियाच्या भगव्या जर्सीवरुन वाद; हॉकी इंडियानं स्पष्टीकरण देत सांगितलं कारण
हॉकी इंडियानं 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये आयोजित होणाऱ्या हॉकी विश्वचषकासाठी पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांची घोषणा आधीच केली होती.
Published : July 30, 2026 at 4:10 PM IST
Hockey India : हॉकी इंडियानं 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये आयोजित होणाऱ्या हॉकी विश्वचषकासाठी पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांची घोषणा आधीच केली होती. हॉकी इंडियानं आता या भव्य स्पर्धेसाठी टीम इंडियाच्या नवीन जर्सीचं अनावरण केलं आहे, जी भगव्या रंगाची आहे. या जर्सीच्या अनावरणामुळं मोठा वाद निर्माण करण्यात येत असून, भारताचे माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि भारतीय हॉकीची ओळख बनलेला निळा रंग बदलण्याच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर हॉकी इंडियानं उत्तर देताना म्हटलं आहे की, सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंकडून सूचना मिळाल्यानंतर जर्सीचा रंग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
निळ्या टर्फमुळं बदलला जर्सीचा रंग : विश्वचषकासाठी जर्सीचा रंग बदलण्याबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, पुरुष आणि महिला एफआयएच हॉकी विश्वचषक 15 ऑगस्ट रोजी बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये सुरु होणार आहेत. तत्पूर्वी, भारतीय संघाच्या नवीन जर्सीचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी जर्सीचा रंग भगवा आहे. यापूर्वी जर्सीचा रंग निळा होता आणि जर्सीचा रंग बदलण्याची ही पहिली वेळ नाही. यावेळी, आमचे सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंनी सुचवलं की मैदान (निळे टर्फ) आणि खेळाचा किट दोन्ही निळ्या रंगाचे आहेत. यामुळं एकमेकांना ओळखण्यात आणि दृश्यमानतेत लक्षणीय अडचणी निर्माण होतात. जर्सीच्या रंगासाठी पिवळा आणि केशरी असे दोन रंग सुचवण्यात आले होते. केशरी रंगाची निवड करण्यात आली, जो आपल्या राष्ट्रध्वजाच्या तीन रंगांपैकी एक आहे. स्पर्धेनंतर खेळाडूंना हा रंग आवडला नाही, तर त्यात सुधारणा कशी करता येईल यावर आम्ही काम करु शकतो.
VIDEO | On Hockey India changing the national team's jersey colour from blue to saffron, Hockey India President Dilip Kumar Tirkey clarified:— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
" both the indian men's and women's teams will play in the hockey world cup from august 15. i hope both teams perform very well,… https://t.co/UU5qoMbTK2 pic.twitter.com/6uojcBFJI3
जर्सीचा रंग बदलण्याची ही पहिली वेळ नाही : भारतीय हॉकीचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी सांगितलं की, जर्सीचा रंग बदलण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, 2014 च्या एफआयएच हॉकी विश्वचषकात टीम इंडियाची जर्सी पिवळ्या रंगाची होती, तर 2018 च्या एफआयएच हॉकी विश्वचषकात आकाशी रंगाची जर्सी परिधान करण्यात आली होती. भारतीय हॉकी संघ आगामी विश्वचषक स्पर्धेत 19 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्धच्या सामन्यानं आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल.
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