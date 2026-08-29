भारतीय महिला संघाला मिळणार ऐतिहासिक कामगिरीचं बक्षीस; हॉकी इंडियाची मोठी घोषणा
भारतीय महिला हॉकी संघाच्या ऐतिहासिक कामगिरीमुळं आनंदित होऊन, हॉकी इंडियानं संघासाठी 50 लाख रुपयांच्या रोख पारितोषिकाची घोषणा केली आहे.
Published : August 29, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई Hockey World Cup 2026 : भारतीय महिला हॉकी संघाच्या ऐतिहासिक कामगिरीमुळं आनंदित होऊन, हॉकी इंडियानं संघासाठी 50 लाख रुपयांच्या रोख पारितोषिकाची घोषणा केली आहे. नेदरलँड्समधील ॲमस्टेलवीन इथं झालेल्या एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतील 5व्या-6व्या स्थानासाठीच्या सामन्यात भारतीय संघानं जागतिक क्रमवारीत 5व्या क्रमांकावर असलेल्या जर्मनीला 3-1 नं पराभूत करुन पाचवं स्थान पटकावलं. विश्वचषकातील गेल्या 52 वर्षांतील भारतीय महिला संघाची ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. यापूर्वी 1974 मध्ये झालेल्या विश्वचषकाच्या पहिल्या हंगामात भारतानं चौथं स्थान मिळवलं होतं.
जर्मनीला हरवून केली ऐतिहासिक कामगिरी : सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि संपूर्ण स्पर्धेत केवळ एकाच सामन्यात पराभव पत्करला. चीन, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघांना बरोबरीत रोखून भारतानं आपली क्षमता दाखवून दिली. भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 6-1 असा दणदणीत विजय नोंदवला. त्यानंतर 5व्या-6व्या स्थानासाठीच्या सामन्यात जर्मनीविरुद्ध 3-1 असा विजय मिळवून स्पर्धेचा शानदार शेवट केला. हा सामना मुख्य प्रशिक्षक स्योर्ड मारिन यांच्या कार्यकाळातील भारतीय संघाचा शेवटचा सामना होता.
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗙𝗘𝗔𝗧! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Hockey India announces a cash prize of ₹50 lakh for the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic 5th-place finish at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏆❤️
The team has scripted India’s… pic.twitter.com/sAzKQuENda
हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षांकडून संघाचं अभिनंदन : हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी भारतीय महिला संघाच्या कामगिरीचं कौतुक करत, याला एक ऐतिहासिक कामगिरी म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, विश्वचषकात पाचवं स्थान मिळवणं हा भारतीय महिला हॉकीसाठी एक ऐतिहासिक निकाल आहे. 52 वर्षांनंतर विश्वचषकातील ही कामगिरी संघाची कठोर मेहनत, चिकाटी आणि लढाऊ वृत्ती दर्शवते. दिलीप तिर्की म्हणाले की, हॉकी इंडिया संघाला 50 लाख रुपयांचं रोख पारितोषिक देईल. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, हे पारितोषिक खेळाडूंना भविष्यात आणखी चांगली कामगिरी करण्यास आणि नवीन उंची गाठण्यास प्रेरणा देईल.
52 वर्षांनंतर भारत पुन्हा अव्वल पाचमध्ये : भारतीय महिला हॉकी संघाची ही कामगिरी विशेष आहे कारण विश्वचषकाच्या इतिहासात भारतानं शेवटच्या वेळी 1974 मध्ये चौथं स्थान मिळवलं होतं. यानंतर, संघ आता 52 वर्षांनंतर अव्वल पाचमध्ये पोहोचला आहे. जर्मनीसारख्या जागतिक स्तरावरच्या संघाला हरवून पाचवं स्थान मिळवणं, हा भारतीय महिला हॉकीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
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