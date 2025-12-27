ETV Bharat / sports

सहा दशक जुनं नेहरु स्टेडियम पाडण्यास भाजपा सरकारची परवानगी; नावही बदलण्याची शक्यता

क्रीडा इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध नावांपैकी एक असलेलं नेहरु स्टेडियम आता इतिहास बनण्याच्या मार्गावर आहे. सहा दशकांहून अधिक काळापासून हे स्टेडियम राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचं जीवन आहे.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
गुवाहाटी Nehru Stadium : आसामच्या क्रीडा इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध नावांपैकी एक असलेलं नेहरू स्टेडियम आता इतिहास बनण्याच्या मार्गावर आहे. सहा दशकांहून अधिक काळापासून हे स्टेडियम राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचं जीवन आहे. आता, एका मोठ्या पुनर्विकास उपक्रमाचा भाग म्हणून, नेहरु स्टेडियम पूर्णपणे पाडून त्याची पुनर्बांधणी केली जाईल, ज्यामुळं आसामच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी एक नवीन युग सुरु होईल.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (ETV Bharat)

आसाम सरकारनं दिली मान्यता : आसाम मंत्रिमंडळानं गुवाहाटीच्या नेहरु स्टेडियमचं फिफा आणि ऑलिंपिक-मानक फुटबॉल स्टेडियममध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली आहे. कोणतीही विद्यमान रचना राहणार नाही; आधुनिक, जागतिक दर्जाच्या क्रीडा संकुलासाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी स्टेडियम पूर्णपणे पाडले जाईल. भविष्यात स्टेडियमचं नावही बदलली जाण्याची शक्यता आहे.

पुनर्बांधणीसाठी ₹765 कोटींची निधी : नवीन स्टेडियममध्ये फुटबॉल मैदान, सराव मैदानं, एक इनडोअर स्टेडियम, एक स्विमिंग पूल आणि अनेक आधुनिक क्रीडा सुविधा असतील. हा प्रकल्प लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) ला देण्यात आला आहे, ज्यासाठी आसाम सरकारनं ₹765 कोटींचा निधी दिला आहे.

नेहरु स्टेडियमचं ऐतिहासिक उद्घाटन : स्टेडियमच्या स्थापनेची आठवण करुन देताना क्रीडा पत्रकार सुबोध मल्ल बरुआ म्हणाले, "नेहरु स्टेडियमचं उद्घाटन 16 जुलै 1962 रोजी झालं आणि त्याचं नाव भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या नावावर ठेवण्यात आले. त्यावेळी राधा गोविंद बरुआ गुवाहाटी स्पोर्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष होते आणि अनेक समर्पित लोकांसह त्यांनी स्टेडियम बांधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली." हे स्टेडियम सुमारे 60 बिघा जमिनीवर बांधलं गेलं होतं, ज्याचं काम 1957-58 च्या सुमारास सुरु झालं होतं आणि त्याचं औपचारिक उद्घाटन 1962 मध्ये झालं होतं.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (Sports Journalist Chiranjib Sarma)

ईशान्य भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट : त्या वेळी ईशान्येकडील सर्वात मोठं मैदानी स्टेडियम म्हणून वर्णन करताना बरुआ म्हणाले, "हे केवळ आसामसाठीच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्येसाठी अभिमानाची गोष्ट होती. याचं उद्घाटन ऐतिहासिक होतं, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिमल प्रसाद चालिहा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांमध्ये एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळला गेला होता. त्यावेळी आसाममधील इतर कोणत्याही स्टेडियममध्ये अशा सुविधा नव्हत्या."

बहुआयामी क्रीडा संकुल : बरुआ यांनी स्पष्ट केलं की, गेल्या काही दशकांमध्ये नेहरु स्टेडियम एका व्यापक क्रीडा संकुलात विकसित झालं. इनडोअर स्टेडियममध्ये बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिसची सुरुवात झाली आणि फुटबॉल आणि क्रिकेट व्यतिरिक्त हॉकी देखील खेळली जात असे. त्यात टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, धनुर्विद्या, स्क्वॅश कोर्ट आणि जिम्नॅस्टिक्स, ज्युडो, तायक्वांदो आणि बास्केटबॉलसाठी सुविधा होत्या. राधा गोविंद बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये तीन इनडोअर स्टेडियम होते, ज्यात कंकलता इनडोअर स्टेडियम, तरुण राम फुकन इनडोअर स्टेडियम आणि अबिता इनडोअर स्टेडियम यांचा समावेश आहे. तसंच जवळजवळ सर्व राज्य क्रीडा संघटनांची कार्यालयंही होते. मुख्य स्टेडियममध्ये अंदाजे 25,000 प्रेक्षक बसू शकत होते.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (Sports Journalist Chiranjib Sarma)

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि फुटबॉलचा गौरव : नेहरु स्टेडियमनं 1983 मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना आयोजित केला होता. एकूण 14 वनडे सामने इथं खेळले गेले होते, त्यापैकी शेवटचा सामना 2010 मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झाला होता. या स्टेडियमनं सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, क्लाईव्ह लॉयड, कोर्टनी वॉल्श, सौरव गांगुली, स्टीव्ह वॉ, सनथ जयसूर्या आणि अँडी फ्लॉवर असे अनेक क्रिकेट दिग्गज पाहिले आहेत. बरुआ यांनी असंही सांगितलं की स्टेडियमचा फुटबॉल इतिहास तितकाच समृद्ध होता. बांगलादेश, थायलंड, इराण, उझबेकिस्तान आणि अगदी सोव्हिएत युनियनच्या संघांनीही इथं सामने खेळले.

नेहरु स्टेडियम म्हणजे आसामचं हृदय : ते म्हणाले, "नेहरु स्टेडियम हे निःसंशयपणे आसामच्या क्रीडा जीवनाचं केंद्र होतं. राज्यातील जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा इथं आयोजित केली जात असे." खेळांव्यतिरिक्त, स्टेडियममध्ये प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील आयोजित केले जात होते, ज्यात लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आणि सुमन कल्याणपूर सारख्या सेलिब्रिटी तसंच प्रमुख राजकीय आणि सामाजिक व्यक्तींचं स्वागत केलं जात असे.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (Sports Journalist Chiranjib Sarma)

मैदानाच्या पुनर्बांधणीचं काम : आसाम क्रीडा मंडळानं नेहरु स्टेडियम मैदानावरील सर्व क्रीडा उपक्रम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. राधा गोविंद बरुआ क्रीडा संकुलातील कार्यालये 25 डिसेंबरपर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते जेणेकरुन पुनर्बांधणीचे काम अधिकृतपणे सुरु होईल. नवीन स्टेडियमची क्षमता 22,000 ते 25,000 असेल, जी फिफा मानकांनुसार असेल. नूतनीकरण केलेल्या संकुलात चार मुख्य ब्लॉक असतील, ज्यात क्रीडा संघटना कार्यालये, एक क्रीडा वसतिगृह, अंदाजे 1,500 वाहनांसाठी पार्किंग, एक सभागृह, इनडोअर प्रशिक्षण सुविधा, व्यावसायिक जागा, फुटबॉल सराव मैदान आणि बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, मार्शल आर्ट्स आणि पोहण्यासाठी आधुनिक सुविधांचा समावेश असेल. 1,000 आसनांचा इनडोअर हॉल देखील बांधला जाईल. नवीन प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करण्यासाठी जुने इनडोअर स्टेडियम, स्क्वॅश कोर्ट, बिमला प्रसाद चालिहा स्विमिंग पूल आणि टेनिस कोर्ट यासारख्या अनेक विद्यमान सुविधा पाडल्या जातील.

Nehru Stadium
आसामचं नेहरु स्टेडियम (Sports Journalist Chiranjib Sarma)

आठवणींमध्ये जपलेला वारसा : 14 आंतरराष्ट्रीय वनडे सामन्यांच्या आयोजनापासून ते रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बोर्डोलोई ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप आणि राष्ट्रीय खेळांपर्यंत, नेहरू स्टेडियमने असंख्य ऐतिहासिक क्षण पाहिले आहेत. आसामचा क्रीडा अभिमान नवीन प्रवासाची तयारी करत असताना, जुनं नेहरु स्टेडियम आठवणींमध्ये जिवंत राहील, त्याचे प्रतिध्वनी आता भूतकाळातील गोष्ट आहे, त्याचा वारसा आसामच्या क्रीडा इतिहासाच्या पानांवर कायमचा कोरला गेला आहे.

