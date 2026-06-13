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दोन बहिणींमुळं स्कॉटलँडनं रचला इतिहास; आयरिश संघाला पराभूत करत वर्ल्ड कपमध्ये नोंदवला पहिला विजय

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला.

Bryce sisters shines
Bryce sisters shines (Cricket Scotland)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 10:30 PM IST

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मँचेस्टर Historic Moment For Scotland : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. शनिवारी, 13 जून रोजी मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं झालेल्या सामन्यात स्कॉटलंड महिला क्रिकेट संघानं ऐतिहासिक विजय मिळवला. आयर्लंडला 40 धावांनी पराभूत करुन स्कॉटलंडनं टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील आपला पहिला विजय नोंदवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना स्कॉटलंड महिला संघानं निर्धारित 161 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, आयर्लंड महिला संघ 19.1 षटकांत 121 धावांवर गारद झाला आणि त्यांनी इतिहास रचला.

दोन बहिणींमुळं स्कॉटलंडचा ऐतिहासिक विजय : स्कॉटलंडनं महिला टी-20 विश्वचषकाची सुरुवात दणक्यात केली. आयर्लंडविरुद्धच्या या ऐतिहासिक विजयात दोन बहि‍णींनी संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कर्णधार कॅथरीन ब्राइसनं 39 चेंडूंमध्ये 60 धावा केल्या. तिची बहीण सारा ब्राइसनंही 35 चेंडूंमध्ये 49 धावांचं योगदान दिलं. दोघांनी मिळून 64 चेंडूंमध्ये 106 धावांची मौल्यवान खेळी करुन संघाची धावसंख्या 161 पर्यंत पोहोचवली. यानंतर कर्णधार कॅथरीन ब्राइसनं फलंदाजीनंतर गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिनं 3.1 षटकांत 19 धावा देऊन 2 बळी घेतले.

स्कॉटलँडची टिच्चून गोलंदाजी : 162 धावांचं लक्ष्य गाठताना आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली. संघ नियमित अंतरानं विकेट गमावत गेला आणि 19.2 षटकांत 121 धावांवर सर्वबाद झाला. एमी हंटरनं 39 आणि ऑर्ला प्रेंडरगास्टनं 33 धावा केल्या, पण त्यांना इतर फलंदाजांकडून साथ मिळाली नाही. स्कॉटलंडकडून कर्स्टी गॉर्डन आणि कॅथरीन फ्रेझर यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. कर्णधार कॅथरीन ब्राइसनंही दोन बळी घेतले. स्कॉटलंडनं हा सामना 40 धावांनी जिंकला. यासह महिला टी-२० विश्वचषकात आपला पहिला विजय नोंदवून स्कॉटलंडनं इतिहास रचला.

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TAGGED:

HISTORIC MOMENT FOR SCOTLAND
WOMENS T20 WORLD CUP
SCOTLAND BEAT IRELAND
BRYCE SISTERS SHINES
HISTORIC MOMENT FOR SCOTLAND

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