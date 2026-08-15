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1932 ते 2026... भारतीय संघाचा कसोटीत ऐतिहासिक प्रवास! गॉलमध्ये लिहिला नवा इतिहास

गॉलमध्ये श्रीलंकेविरुद्धचा कसोटी सामना भारतीय क्रिकेट संघासाठी ऐतिहासिक ठरला. कारण हा भारतीय संघाचा 600 वा कसोटी सामना आहे.

Team India 600th Test Match
भारतीय संघाचा कसोटीत ऐतिहासिक प्रवास! गॉलमध्ये लिहिला नवा इतिहास (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 2:36 PM IST

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गॉल Team India 600th Test Match : गॉलमध्ये श्रीलंकेविरुद्धचा कसोटी सामना भारतीय क्रिकेट संघासाठी ऐतिहासिक ठरला. कारण हा भारतीय संघाचा 600 वा कसोटी सामना आहे. भारतानं स्वातंत्र्यदिनी ही ऐतिहासिक कामगिरी केल्यानं, हा सामना आणखी विशेष ठरला. सर्वाधिक कसोटी सामने खेळलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो.

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपसाठी श्रीलंकेविरुद्धची ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. अंतिम फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहायचं असेल, तर भारताला ही मालिका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावीच लागेल. विजयाची सुरुवात गॉलमध्येच व्हायला हवी, जिथं या ऐतिहासिक प्रसंगी मिळवलेला विजय आणखी विशेष ठरु शकतो.

भारतानं आपला पहिला कसोटी सामना कधी खेळला? : भारतीय क्रिकेट संघ स्वातंत्र्यापूर्वीपासून कसोटी सामने खेळत आहे. भारतीय संघानं आपला पहिला सामना 25 जून 1932 रोजी लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध खेळला होता. तो सामना भारतीय संघ 158 धावांनी हरला होता. त्या दौऱ्यावर सी. के. नायडू संघाचे कर्णधार होते. तर स्वतंत्र भारताचा पहिला कसोटी सामना 10 नोव्हेंबर 1947 रोजी ब्रिस्बेन इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला गेला.

20 वर्षांनंतर भारताचा पहिला कसोटी विजय : भारतीय संघानं 1932 मध्ये कसोटी सामने खेळायला सुरुवात केली आणि 20 वर्षांत प्रथमच या प्रकारात विजय मिळवला. 10 फेब्रुवारी रोजी एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर टीम इंडियानं इंग्लंडविरुद्ध एक डाव आणि 8 धावांनी विजय मिळवला. त्यावेळी विजय हजारे भारताचे कर्णधार होते.

सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारे संघ : कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात इंग्लंडनं आतापर्यंत 1097 सामने खेळून सर्वाधिक सामने खेळले आहेत. ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी आतापर्यंत 882 सामने खेळले आहेत. भारतानं आतापर्यंत 599 सामने खेळले असून, गॉलमधील सामना हा त्यांचा 600 वा सामना आहे.

भारताची कसोटीत कामगिरी : भारतानं एकूण 599 कसोटी सामने खेळले असून, त्यात 186 सामने जिंकले आहेत आणि 188 गमावले आहेत. या काळात 224 सामने अनिर्णित राहिले, तर एक सामना बरोबरीत सुटला.

भारतीय कसोटी संघाचे आतापर्यंतचे कर्णधार : आतापर्यंत कसोटी क्रिकेटमध्ये एकूण 38 खेळाडूंनी भारताचं कर्णधारपद भूषवलं आहे. पहिले कर्णधार सी. के. नायडू होते, तर सध्या शुभमन गिल संघाचं नेतृत्व करत आहे. भारताचे कर्णधार असलेल्यांमध्ये सीके नायडू, विझिनगरमचे महाराजकुमार, इफ्तिखार अली खान पतौडी, लाला अमरनाथ, विजय हजारे, विनू मंकड, गुलाम अहमद, पॉली उमरीगर, हेमू अधिकारी, दत्ता गायकवाड, पंकज रॉय, गुलाबराय रामचंद, नारी कॉन्ट्रॅक्टर, मन्सुर अली खाय पतौडी, चेंदू बोर्डे, अजित वाडेकर, श्रीनिवासराघवन व्यंकटराघवन, सुनील गावस्कर, बिशनसिंग बेदी, गुंडप्पा विश्वनाथ, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, रवी शास्त्री, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहम्मद अझरुद्दीन, सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड, विरेंद्र सेहवाग, अनिल कुंबळे, महेंद्रसिंग धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, के.एल राहुल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत.

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TEAM INDIA 600TH TEST MATCH
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