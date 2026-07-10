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क्रिकेटच्या पंढरीत ऐतिहासिक दिवस! क्रिकेटच्या इतिहासात लॉर्ड्सवर पहिल्यांदाच होणार कसोटी सामना

शुक्रवार, 10 जुलै रोजी इतिहास बदलणार आहे. भारतीय महिला संघ इथं इंग्लंडविरुद्ध महिला कसोटी सामना खेळणार आहे.

First Women Test at Lords
क्रिकेटच्या पंढरीत ऐतिहासिक दिवस! (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:50 AM IST

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लंडन First Women Test at Lords : पुरुषांचा पहिला कसोटी सामना 1877 मध्ये, तर महिलांचा पहिला कसोटी सामना 1934 मध्ये खेळला गेला. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना 1884 मध्ये लॉर्ड्सवर झाला होता. त्या सामन्याला आता 142 वर्षे झाली आहेत. यानंतरही लॉर्ड्सवर एकही महिला कसोटी सामना खेळला गेला नाही. तर पहिला महिला आंतरराष्ट्रीय सामना इथं 1976 मध्ये खेळला गेला होता. पण आजपर्यंत लॉर्ड्सवर एकही महिला कसोटी सामना खेळला गेला नव्हता. शुक्रवार, 10 जुलै रोजी इतिहास बदलणार आहे. भारतीय महिला संघ इथं इंग्लंडविरुद्ध महिला कसोटी सामना खेळणार आहे.

महिलांच्या कसोटीचं 20वं ठिकाण : इंग्लंडच्या महिला क्रिकेट संघानं आपल्या घरच्या मैदानावर 55 कसोटी सामने खेळले आहेत. हे सामने 19 वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले गेले आहेत, पण लॉर्ड्सवर अद्याप एकही सामना झालेला नाही. लॉर्ड्स हे इंग्लंडच्या 20 व्या महिला कसोटी सामन्याचं ठिकाण असेल. लॉर्ड्सला क्रिकेटची मक्का म्हणूनही ओळखलं जातं. हा सामना महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक सामना असेल.

पॅव्हेलियनमध्येही प्रवेश करण्यास महिलांना होती मनाई : 200 वर्षांहून अधिक काळ, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब आणि त्याच्या प्रसिद्ध लॉर्ड्स पॅव्हेलियनमध्ये महिलांना पूर्णपणे प्रवेश नाकारण्यात आला होता. ही बंदी अखेर सप्टेंबर 1998 मध्ये उठवण्यात आली. मार्च 1999 पर्यंत, क्लबनं परंपरा मोडून महिला मानद सदस्यांच्या पहिल्या गटाला 'लाँग रुम'मध्ये प्रवेश दिला. आता, 27 वर्षांनंतर इथं महिलांचा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे.

चार दिवस चालतात महिलांचं कसोटी सामने : पुरुष आणि महिलांच्या कसोटी क्रिकेटमध्येही फरक आहेत. महिलांचे कसोटी सामने पाच दिवसांऐवजी चार दिवस खेळले जातात. पुरुषांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये दररोज 90 षटकं असतात. महिलांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये, प्रत्येक दिवशी किमान 100 षटकं टाकणं आवश्यक असतं, तर फॉलो-ऑनचं लक्ष्य 200 धावांऐवजी 150 धावांचं असतं. आतापर्यंत फक्त दोनच पाच दिवसांचे महिलांचे कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. सर्वात अलीकडील सामना 2023 मध्ये ट्रेंट ब्रिज इथं झालेला महिला ॲशेस कसोटी सामना होता.

हेड टू हेड सामन्यांमध्ये भारताचं वर्चस्व : आतापर्यंत इंग्लंड आणि भारत यांच्यात 15 महिला कसोटी सामने झाले आहेत. भारतानं तीन, तर इंग्लंडनं केवळ एक सामना जिंकला आहे. अकरा सामने अनिर्णित राहिले आहेत. इंग्लंडला अद्याप मायदेशात भारताला पराभूत करता आलेलं नाही. नऊ सामन्यांपैकी भारतानं दोन जिंकले आहेत, तर सात अनिर्णित राहिले आहेत. 2023 मध्ये झालेल्या शेवटच्या कसोटी सामन्यात भारतानं इंग्लंडला 347 धावांनी पराभूत केलं होतं.

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FIRST WOMEN TEST AT LORDS

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