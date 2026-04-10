भारतीय क्रिकेटमध्ये एका युगाचा अंत! पहिल्या कसोटी विजयाचे नायक सीडी गोपीनाथ यांचं निधन

भारतीय क्रिकेट संघातील सर्वात जुन्या आणि आदरणीय चेहऱ्यांपैकी एक असलेले दोरैक्कन्नू गोपीनाथ यांचं वयाच्या 96व्या वर्षी निधन झालं आहे.

पहिल्या कसोटी विजयाचे नायक सीडी गोपीनाथ यांचं निधन (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 11:04 AM IST

CD Gopinath Passes Away : भारतीय क्रिकेट संघातील सर्वात जुन्या आणि आदरणीय चेहऱ्यांपैकी एक असलेले दोरैक्कन्नू गोपीनाथ यांचं वयाच्या 96व्या वर्षी निधन झालं आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, गोपीनाथ यांचं चेन्नईतील अड्यार येथील त्यांच्या मुलीच्या घरी निधन झालं. 2024 मध्ये दत्ता गायकवाड यांच्या निधनानंतर, देशाचा पहिला कसोटी सामना जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील गोपीनाथ हे शेवटचे हयात असलेले सदस्य होते.

टीसीएनं केला शोक व्यक्त : तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशननं या महान खेळाडूच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, "शांती लाभो, सी.डी. गोपीनाथ! भारतीय क्रिकेटचे खरे प्रणेते आणि भारताला पहिला कसोटी विजय मिळवून देणाऱ्या त्या ऐतिहासिक संघाचे शेवटचे हयात असलेले सदस्य. तुमचा वारसा या खेळाच्या समृद्ध इतिहासात कायम जिवंत राहील." 1 मार्च 1930 रोजी चेन्नईत जन्मलेल्या गोपीनाथ यांनी क्रिकेटच्या एका सुवर्णयुगाचं प्रतिनिधित्व केलं. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं मद्राससाठी देशांतर्गत क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळं ओळख मिळवली, ज्यामुळं अखेरीस त्यांची राष्ट्रीय संघात निवड झाली.

1951 साली क्रिकेटमध्ये पदार्पण : सीडी गोपीनाथ यांनी 1951-52 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध आपल्या कसोटी पदार्पणातच आपली छाप पाडली. गोपीनाथ यांनी आपल्या पहिल्याच सामन्यात नाबाद अर्धशतक झळकावलं, त्यानंतर त्याच मालिकेत ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर एक शानदार खेळी केली. गोपीनाथ यांनी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 1960 मध्ये ईडन गार्डन्सवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला. चेन्नईमध्ये इंग्लंडविरुद्ध भारताच्या ऐतिहासिक कसोटी विजयातही गोपीनाथ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी 35 धावांचं योगदान दिलं आणि विनू मांकड यांच्या गोलंदाजीवर ब्रायन स्टॅथमला बाद करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण झेल घेतला. विनू मांकड हे त्या सामन्याचे स्टार खेळाडू होते, त्यांनी पहिल्या डावात 8 आणि दुसऱ्या डावात 4 बळी घेतले.

कशी होती क्रिकेट कारकीर्द : गोपीनाथ यांनी आपल्या कसोटी कारकिर्दीत 8 सामने खेळले, ज्यात त्यांनी एका अर्धशतकासह 22 च्या सरासरीनं 242 धावा केल्या. त्यांनी 1 बळीही घेतला. 83 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये, या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं नऊ शतकांसह 4,259 धावा केल्या आणि 14 बळी घेतले. गोपीनाथ यांनी 1950 च्या दशकाच्या मध्यापासून ते 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत अनेक हंगामांसाठी मद्रासचं कर्णधारपद भूषवलं. 1970 च्या दशकात, ते राष्ट्रीय निवडकर्ता आणि नंतर निवड समितीचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी 1979 च्या इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान भारतीय संघाचे व्यवस्थापक म्हणूनही काम पाहिलं.

