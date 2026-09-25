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156 चेंडूत 182 धावा! कॅरोबियन फलंदाजानं 13 वर्षे जुना विक्रम तोडला

वेस्ट इंडिजची आक्रमक महिला क्रिकेटपटू हेली मॅथ्यूजनं आपल्या फलंदाजीनं इतिहास रचला. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात मॅथ्यूजनं आपल्या फलंदाजीनं धुमाकूळ घातला.

Hayley Matthews Record
हेली मॅथ्यूज (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 3:13 PM IST

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हरारे Hayley Matthews Record : वेस्ट इंडिजची आक्रमक महिला क्रिकेटपटू हेली मॅथ्यूजनं आपल्या फलंदाजीनं इतिहास रचला. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात मॅथ्यूजनं आपल्या फलंदाजीनं धुमाकूळ घातला, तिनं केवळ शतकच झळकावलं नाही, तर महिलांच्या वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सहावी सर्वोच्च धावसंख्याही नोंदवली. या खेळीदरम्यान वनडे क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचला गेला. मॅथ्यूजचं वनडे क्रिकेटमधील द्विशतक मात्र थोडक्यात हुकलं.

वेस्ट इंडिज क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास : हेली मॅथ्यूज 156 चेंडूंमध्ये 182 धावांची खेळी केली. या स्फोटक खेळीत तिनं 26 चौकार आणि दोन षटकार मारले. यामुळं ती वनडे क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजसाठी सर्वाधिक धावा करणारी महिला क्रिकेटपटू ठरली. यापूर्वी हा विक्रम स्टेफनी टेलरच्या नावावर होता. टेलरनं फेब्रुवारी 2013 मध्ये मुंबईत श्रीलंकेविरुद्ध 171 धावा केल्या होत्या. हेली मॅथ्यूजची 182 धावांची खेळी ही महिलांच्या वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सहावी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. महिलांच्या वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम अमेलिया केरच्या नावावर आहे. तिनं जून 2018 मध्ये डब्लिन इथं आयर्लंडविरुद्ध नाबाद 232 धावा केल्या होत्या.

सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ : हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, मॅथ्यूजनं सुरुवातीपासूनच आपलं नियंत्रण राखलं. तिनं आणि रियालिना ग्रिमंडने धडाकेबाज सुरुवात करत 128 धावांची शानदार सलामीची भागीदारी रचली. ग्रिमंडही चांगल्या लयीत दिसत होती, तिनं 59 चेंडूंमध्ये वेगवान अर्धशतक झळकावलं.

झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची धुलाई : ग्रिमंड आणि स्टेफनी टेलर लवकर बाद झाल्यानंतरही वेस्ट इंडिजचा डाव मजबूत स्थितीत होता, तेव्हा कर्णधाराला साथ देण्यासाठी शेमेन कॅम्पबेल मैदानात उतरली. त्या दोघींनी मिळून वेस्ट इंडिजला 35 षटकांत 179 धावांपर्यंत सहज पोहोचवलं. वेस्ट इंडिजच्या कर्णधारानं 108 चेंडूंमध्ये 100 धावांचा टप्पा गाठला. यादरम्यान, तिनं डझनहून अधिक चौकार मारुन झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची धुलाई केली.

वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावा करणाऱ्या महिला क्रिकेटपटू :

  • 232* - अमेलिया केर (न्यूझीलंड)
  • 229* - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)
  • 195* - चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)
  • 188 - दीप्ती शर्मा (भारत)
  • 184* - लॉरा वॉल्व्हार्ड (दक्षिण आफ्रिका)
  • 182 - हेली मॅथ्यूज (वेस्ट इंडिज)

शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर हेली मॅथ्यूज टेंडाई माकुशाच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. मात्र, तोपर्यंत संघाची धावसंख्या 300 च्या जवळ पोहोचली होती. मॅथ्यूजच्या ऐतिहासिक खेळीमुळं वेस्ट इंडिजनं 50 षटकांत 6 गडी गमावून 299 धावा केल्या. यजमान झिम्बाब्वेसाठी फ्रान्सिस्का चिपारेनं दोन बळी घेत सर्वाधिक बळी घेतले.

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HAYLEY MATTHEWS RECORD
हेली मॅथ्यूज 156 चेंडूत 182 धावा
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