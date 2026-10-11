219/4 ते 240/10... वेगवान गोलंदाजाच्या सलग तीन चेंडूत 3 विकेट; विरोधकांता डाव गडगडला
बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज हसन महमूदनं रविवारी अबुधाबीमध्ये एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट-ट्रिक घेणारा तो देशाचा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला.
Published : October 11, 2026 at 4:04 PM IST
अबुधाबी Hasan Mahmud Hat-Trick : कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट-ट्रिक घेणं हे कोणत्याही गोलंदाजासाठी एक मोठं यश असते, पण जेव्हा एखाद्या देशासाठी ही पहिलीच वेळ असते, तेव्हा त्याचं महत्त्व अधिकच वाढते. बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज हसन महमूदनं रविवारी अबुधाबीमध्ये एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट-ट्रिक घेणारा तो देशाचा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला. त्याच्या भेदक गोलंदाजीनं अफगाणिस्तानचा डाव उध्वस्त केला.
Afghanistan were in control until Hasan Mahmud came into the fore with a back-breaking spell 💪 𝐇𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡𝐢 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐡𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 🇧🇩 #AFGvBAN #ACC https://t.co/NENlwneST4— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 11, 2026
हॅट-ट्रिक घेणारा तिसरा खेळाडू : हसन हा कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट-ट्रिक घेणारा तिसरा बांगलादेशी गोलंदाज आहे. त्याच्या आधी, आलोक कपालीनं 2003 मध्ये पेशावर इथं पाकिस्तानविरुद्ध आणि सोहाग गाझीनं 2013 मध्ये चित्तगोंग इथं न्यूझीलंडविरुद्ध ही कामगिरी केली होती. मात्र या दोघांच्या विपरीत, हसन हा कसोटी सामन्यात सलग तीन चेंडूंवर तीन बळी घेणारा पहिला बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज आहे.
हसनचं गोलंदाजीतील कौशल्य : सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी सकाळी, हसननं नवीन चेंडूने गोलंदाजी करताना आपली प्रभावी लय दाखवली. त्यानं सर्वप्रथम इस्मत आलमला बाद केलं, जो चार चेंडूंमध्ये एका धावेवर फलंदाजी करत होता. हसनचा बॅक-ऑफ-लेंथ चेंडू असमान उसळीमुळं अपेक्षेपेक्षा खूपच खाली पडला. आलमनं तो बॅटनं अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटखालून जाऊन ऑफ स्टंपच्या खालच्या भागाला लागला.
Hasan Mahmud becomes the third Bangladesh bowler to take a Test hat-trick ⚡ https://t.co/BGFW7wHruc— Cricinfo (@cricinfo) October 11, 2026
त्यानंतर क्रीजवर आलेला कैस अहमदसुद्धा फार काळ टिकला नाही. त्यानं ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या चेंडूवर फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या बाहेरील कडेला लागून यष्टीरक्षक लिटन दासच्या दिशेनं गेला. लिटननं विलक्षण चपळाई दाखवत उजवीकडे झेप घेतली आणि जमिनीपासून काही इंच वर एका हातानं झेल घेतला. अशाप्रकारे, हसननं सलग दोन चेंडूंवर दोन बळी घेतले.
पंचांना बदलावा लागला आपला निर्णय : आता इतिहास रचण्याची संधी त्याला मिळाली होती. तिसऱ्या चेंडूवर झिया-उर-रहमान फलंदाजीसाठी आला. हसनचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या दिशेनं आत आला आणि झियाला तो मिड-ऑनच्या दिशेनं खेळायचा होता, पण चेंडू त्याच्या बॅटला लागून पॅडला लागला. पंचांनी सुरुवातीचं अपील फेटाळलं, त्यानंतर बांगलादेशचा कर्णधार नाझमुल होसेन शांतोनं आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करुन डीआरएस घेण्याचा निर्णय घेतला. रिप्लेमध्ये अल्ट्राएजमध्ये बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क झाला नसल्याचं दिसून आलं. नंतर बॉल ट्रॅकिंगमध्ये तिन्ही सिग्नल लाल असल्याचं दिसून आलं, ज्यावरुन चेंडू ऑफ स्टंपच्या वरच्या भागाला लागला असता हे सूचित झालं. पंचांना आपला निर्णय बदलण्यास भाग पडलं आणि हसननं आपली ऐतिहासिक हॅट-ट्रिक पूर्ण केली.
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