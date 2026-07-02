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हॅरी केननं मिळवून दिला इंग्लंडला विजय! फिफा विश्वचषकातील मोठा अपसेट थोडक्यात हुकला

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये इंग्लंड फुटबॉल संघ मोठ्या पराभवातून थोडक्यात बचावला. या विजयामुळं इंग्लंडनं 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.

England vs DR Congo
हॅरी केननं मिळवून दिला इंग्लंडला विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 10:01 AM IST

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England vs DR Congo : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये इंग्लंड फुटबॉल संघ मोठ्या पराभवातून थोडक्यात बचावला. डीआर काँगोविरुद्धच्या सामन्यात ते 74 व्या मिनिटापर्यंत पिछाडीवर होते. स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच बाद फेरीमध्ये खेळणाऱ्या डीआर काँगोनं स्टार खेळाडूंनी भरलेल्या इंग्लंड संघाला कडवी झुंज दिली, पण अखेरीस इंग्लंडनं 2-1 नं विजय मिळवला. डीआर काँगो 1974 नंतर पहिल्यांदा फिफा विश्वचषकात खेळत आहे. या विजयामुळं इंग्लंडनं 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, जिथं त्यांचा सामना मेक्सिकोशी होईल.

डीआर काँगोचा 7व्या मिनिटाला गोल : डीआर काँगोनं सामन्याच्या 7व्या मिनिटाला आघाडी घेतली. ब्रायन सिपेंगानं संघासाठी गोल केला. सिपेंगानं डाव्या बाजूनं चेंडू ताब्यात घेतला आणि एक जोरदार शॉट मारुन चेंडू जाळ्यात टाकला. डीआर काँगोचा कर्णधार चॅन्सेल म्बेम्बानं या गोलसाठी सहाय्य केलं. या गोलनंतर इंग्लंडनं अनेक हल्ले चढवले, पण त्यांना काँगोचा बचाव भेदण्यात अपयश आलं. गोलरक्षक लिओनेल म्पासीनं एकापाठोपाठ एक उत्कृष्ट बचाव केले.

हॅरी केननं केले इंग्लंडसाठी दोन्ही गोल : इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केननं संघासाठी दोन्ही गोल केले. 75व्या मिनिटाला, अँथनी गॉर्डननं केनला एक हवाई पास दिला. त्यानं हेडरनं गोलपोस्टवर चेंडू मारला, पण लिओनेल म्पासीनं शर्थीचे प्रयत्न करूनही तो अडवू शकला नाही. नंतर 86व्या मिनिटाला, केननं गोलकीपरच्या डावीकडे एक जोरदार शॉट मारुन गोल केला, ज्यामुळं लिओनेल म्पासीला हालचाल करायलाही वेळ मिळाला नाही.

हॅरी केननं दिग्गज पेले यांना टाकलं मागे : हॅरी केननं फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात 13 गोल केले आहेत. तो आतापर्यंतच्या सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत संयुक्तपणे सहाव्या स्थानावर आहे. त्यानं ब्राझीलचे महान खेळाडू पेले यांनाही मागे टाकलं आहे. पेले यांनी 14 सामन्यांमध्ये 12 गोल केले आहेत. हा केनचा 15 वा सामना होता, ज्यामुळं त्याच्या गोलची संख्या 13 झाली आहे.

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TAGGED:

HARRY KANE SCORED TWO GOALS
FIFA 2026
ENGLAND DEFEAT DR CONGO
ENGLAND ENTERED ROUND OF 16
FIFA WORLD CUP 2026

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