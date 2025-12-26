ETV Bharat / sports

Boxing Day Test: 34 चेंडूंच्या खेळीत इंग्रज फलंदाजानं केला मोठा विक्रम; स्टीव्ह स्मिथनंही केला रेकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या सामन्यात इंग्लंडच्या हॅरी ब्रूकनं मोठा विक्रम केला.

Harry Brook
हॅरी ब्रूक (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
मेलबर्न Harry Brook : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथा कसोटी सामना शुक्रवार, 26 डिसेंबर रोजी मेलबर्नमधील एमसीजी क्रिकेट मैदानावर सुरु झाला. पहिल्या डावात इंग्लंडकडून हॅरी ब्रूकनं वनडे शैलीत फलंदाजी केली. ब्रूकनं 34 चेंडूत 41 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि दोन षटकार मारले. ब्रूकचा बळी वेगवान गोलंदाज स्कॉट बोलँडनं घेतला, ज्यानं इंग्लिश फलंदाजाला एलबीडब्ल्यू बाद केले.

छोट्या खेळीत केला मोठा विक्रम : उजव्या हाताचा फलंदाज हॅरी ब्रूकनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या छोट्या डावात एक महत्त्वाचा विक्रम केला. ब्रूक आता चेंडूंच्या बाबतीत 3,000 कसोटी धावा पूर्ण करणारा सर्वात जलद फलंदाज बनला आहे. ब्रूकनं फक्त 3,468 चेंडू घेत 3000 कसोटी धावा पूर्ण केल्या, ज्यामुळं त्याचा आक्रमक दृष्टिकोन दिसून येतो.

गिलख्रिस्टचा विक्रम मोडला : हॅरी ब्रूकनं ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टीरक्षक आणि कर्णधार अॅडम गिलख्रिस्टचा विक्रम मोडला. गिलख्रिस्टनं हा टप्पा गाठण्यासाठी 3,610 चेंडू घेतले होते. डेव्हिड वॉर्नर, ऋषभ पंत आणि वीरेंद्र सेहवाग आता या विशेष यादीत अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर घसरले आहेत.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 3000 धावा (चेंडूंच्या बाबतीत) :

  • 3468 चेंडू - हॅरी ब्रूक (इंग्लंड)
  • 3610 चेंडू - अ‍ॅडम गिलख्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
  • 4047 चेंडू - डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)
  • 4095 चेंडू - ऋषभ पंत (भारत)
  • 4129 चेंडू - वीरेंद्र सेहवाग (भारत)

स्टीव्ह स्मिथच्या नावावरही नवा विक्रम : ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनंही या सामन्यात एक विशेष विक्रम केला. कसोटी क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक झेल घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत स्मिथ आता दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्मिथनं माजी भारतीय कर्णधार राहुल द्रविडला मागे टाकलं आहे, ज्यानं कसोटी क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक म्हणून 210 झेल घेतले होते. इंग्लंडचा माजी कर्णधार जो रुट 214 झेल घेऊन या यादीत अव्वल आहे. स्मिथनं आता कसोटी क्रिकेटमध्ये 212 झेल घेतले आहेत.

कसोटीत क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक झेल :

  • 214 - जो रूट (इंग्लंड)
  • 212 - स्टीव्ह स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • 210 - राहुल द्रविड (भारत)
  • 205 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
  • 200 - जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका)

पहिल्या गिवशी फलंदाजांचं वर्चस्व : नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियानं पहिल्या डावात 152 धावा केल्या. यानंतर इंग्लंडही पहिल्या डावात 110 धावांवर गारद झाला. ऑस्ट्रेलियानं कसोटी मालिकेत 3-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे आणि अ‍ॅशेस मालिकाही कायम ठेवली आहे.

