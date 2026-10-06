हरमनप्रीत कौरचा धक्कादायक निर्णय: कर्णधारपद सोडलं
हरमनप्रीत कौरनं भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिलाय. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत संघानं सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर तिनं हा धक्कादायक निर्णय जाहीर केला.
Published : October 6, 2026 at 11:36 AM IST
मुंबई: 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाला एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जपानमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसरं सुवर्णपदक जिंकूनही तिनं हा निर्णय घेतला. 37 वर्षीय हरमनप्रीतनं आपल्या इन्स्टाग्राम खात्यावरून ही घोषणा केली.
इन्स्टाग्रामवर भावूक घोषणा: "आज मी भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या सर्व प्रकारांमधील कर्णधारपदावरून पायउतार होत आहे. हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं. यात अनेक वर्षांच्या आठवणी, भावना, त्याग आणि असे क्षण सामावलेले आहेत, जे आयुष्यभर माझ्यासोबत राहतील," असं हरमनप्रीतनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं. या निर्णयामागची भावना स्पष्ट करताना तिनं सांगितलं की, तिनं संघ आणि भारतीय महिला क्रिकेटसाठी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं होतं.
संघासाठी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला: हरमनप्रीत पुढं म्हणाली, "मी या संघासाठी आणि भारतीय महिला क्रिकेटसाठी माझं रक्त, घाम, वेळ आणि अनेकदा माझ्या स्वतःच्या खेळाचा, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांचाही बळी दिला. असे अनेक क्षण आले, जेव्हा मला माझी वैयक्तिक कामगिरी, माझी स्वतःची प्रगती आणि माझ्या स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवाव्या लागल्या, कारण माझा असा विश्वास होता की संघ सर्वात महत्त्वाचा आहे."
कठीण निर्णयांचं ओझं: "कर्णधार म्हणून मला अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागले. असे निर्णय जे नेहमीच समजले गेले नाहीत किंवा सोपे नव्हते आणि ज्यांची किंमत कधीकधी मला वैयक्तिक पातळीवर मोजावी लागली. तरीही, प्रत्येक निर्णयामागं एकच उद्देश होता: संघाला अधिक सक्षम करणे आणि इतर खेळाडूंना प्रगती करण्यासाठी, स्वतःवर विश्वास ठेवण्यासाठी आणि स्वतःचे सर्वोत्तम रूप घडवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे," असं तिनं स्पष्ट केलं.
योगदान आणि कर्णधारपदाचा आढावा: हरमनप्रीत कौरनं भारतीय महिला संघाचे 5 कसोटी सामने, 51 एकदिवसीय सामने (ODIs) आणि 155 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये नेतृत्व केलं. कर्णधार म्हणून तिची शेवटची मोठी कामगिरी म्हणजे आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकणे. सुवर्णपदकाच्या यशाचा आनंद साजरा होत असतानाच तिनं कर्णधारपद सोडणे, ही संघासाठी एका महत्त्वाच्या बदलाची नांदी ठरली आहे.
महिला क्रिकेटवरील प्रभाव: या निर्णयामुळं भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये नेतृत्वाच्या एका नवीन पर्वाची सुरुवात होणार आहे. हरमनप्रीतनं संघाला अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवून दिले आणि तिच्या नेतृत्वाखाली संघानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिच्या राजीनाम्यानंतर संघ व्यवस्थापन नवीन कर्णधाराची निवड करेल. या निर्णयामुळं खेळाडू आणि चाहते यांच्यात चर्चांना उधाण आलं आहे. भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात हरमनप्रीतचं योगदान सदैव क्रिकेटप्रेमींच्या स्मरणात राहील.
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