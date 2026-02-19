कांगारुविरुद्ध मैदानात पाऊल ठेवताच हरमनप्रीत कौरनं केला विश्वविक्रम; न्यूझीलंडच्या खेळाडूला टाकलं मागे
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
Published : February 19, 2026 at 4:56 PM IST
कॅनबेरा Harmanpreet Kaur : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. ती आता सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी महिला खेळाडू बनली आहे. हरमनप्रीतनं गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) मनुका ओव्हल इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात मैदानात पाऊल ठेवताच ही कामगिरी केली.
3⃣5⃣6⃣* matches of utmost commitment and determination 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) February 19, 2026
Congratulations to #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur on becoming the most-capped international player in women’s cricket 👏👏 #AUSvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/wMfgOE6AFU
न्यूझीलंडच्या खेळाडूचा विक्रम मोडला : हरमनप्रीत कौरचा हा भारतासाठी 356वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. यासह तिनं न्यूझीलंडची दिग्गड खेळाडू सुझी बेट्सचा 355 सामन्यांचा मागील विक्रम मोडला. तिच्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची एलिस पेरी (349 सामने) आणि माजी भारतीय कर्णधार मिताली राज (333 सामने) यांचा क्रमांक लागतो. इंग्लंडची दिग्गज खेळाडू चार्लोट एडवर्ड्स 309 सामने खेळून पाचव्या स्थानावर आहे.
सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या महिला खेळाडू :
- 356 सामने - हरमनप्रीत कौर (भारत)*
- 355 सामने - सुझी बेट्स (न्यूझीलंड)
- 349 सामने - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
- 333 सामने - मिताली राज (भारत)
- 309 सामने - चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लंड)
Smiles, applause and a special day 😊— BCCI Women (@BCCIWomen) February 19, 2026
Celebrating #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur's historic milestone 🙌#AUSvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/kEher5Z3JP
क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात हरमनप्रीत कौरचं वर्चस्व : हरमनप्रीत कौरनं 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तेव्हापासून, क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात तिची कारकीर्द उत्तम राहिली आहे. तिनं सहा कसोटी, 161 वनडे आणि 189 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. हा सामना टी-20 आंतरराष्ट्रीय स्वरुपातील तिचा 189 वा सामना आहे. कौरच्या प्रमुख कामगिरीपैकी एक म्हणजे 2025 मध्ये भारताला पहिलं वनडे विश्वचषक जिंकून देणं. त्यानंतर, भारतीय क्रिकेटमधील तिच्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल तिला या वर्षी पद्मश्री देण्यात आलं.
हेही वाचा :