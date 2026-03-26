'भारतीय संघ कुठंही ट्रॉफी जिंकू शकतो'; टी-20 विश्वचषकापूर्वी हरमनप्रीतची गर्जना
Published : March 26, 2026 at 10:49 AM IST
मुंबई Harmanpreet Kaur : भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिल्यानंतर संघाचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 जिंकून आपलं पहिलं वरिष्ठ आयसीसी विजेतेपद पटकावलं. या ऐतिहासिक विजयानं संघाला जगात कुठंही ट्रॉफी जिंकण्याचा आत्मविश्वास दिला आहे. भारतानं गेल्या वर्षी अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विजेतेपद पटकावलं आणि महिला क्रिकेटमधील प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवली. हरमनप्रीतचा विश्वास आहे की या विजयानं मोठ्या स्पर्धांसाठी संघाची मानसिकता अधिक मजबूत केली आहे.
VIDEO | On the stand being named in her honour at The Omaxe State, Dwarka, team India skipper Harmanpreet Kaur says, " it was a very emotional moment for me. when your name is associated with a stadium, for any sportsperson, it is a very big achievement. for me, it is truly… pic.twitter.com/22Slj0C5az— Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
काय म्हणाली हरमनप्रीत : आगामी आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 12 जून रोजी सुरु होईल आणि अंतिम सामना 5 जुलै रोजी होईल. टीम इंडिया मोठ्या महत्त्वाकांक्षेनं या स्पर्धेत उतरेल. हरमनप्रीत म्हणाली, "आम्ही टी-20 विश्वचषक जिंकण्यासाठी आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करू. गेल्या विश्वचषकानं आम्हाला आत्मविश्वास दिला आहे आणि आता आमचा विश्वास आहे की आम्ही जगात कुठंही विश्वचषक जिंकू शकतो."
ओळख मिळण्यासाठी विजेतेपद आवश्यक होतं : विश्वचषक विजयानंतर संघाला मिळालेल्या कौतूकाबद्दल हरमनप्रीत कौरनं मनमोकळेपणानं आपलं मत व्यक्त केलं. ती म्हणाली की, "माझा विश्वास आहे की कोणत्याही क्षेत्रात तुम्हाला काहीतरी विशेष करावं लागतं; तुम्हाला विजेतेपद जिंकावं लागतं, तरच तुम्हाला ओळख मिळते. नाहीतर, सर्व मेहनत वाया गेल्यासारखी वाटते. ती पुढं म्हणाली की, केवळ आमचा संघच नाही, तर आमच्या आधीच्या सर्व महिला क्रिकेटपटूंनी खूप मेहनत केली आहे, कधीकधी तर स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता. त्यामुळं, विजेतेपद जिंकणं खूप महत्त्वाचं होतं आणि आता आम्हाला भारतीय चाहते, मीडिया आणि इतरांकडून जो प्रतिसाद मिळत आहे, ती आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे.
Watch: Indian women’s cricket team captain Harmanpreet Kaur says, " this year, bcci cricket has been very good. we won all the trophies. i think that shows how much efforts bcci is putting to improve all formats of cricket, all stages..." pic.twitter.com/W6hl5UtJhy— IANS (@ians_india) March 25, 2026
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून नवीन अनुभव : अलीकडेच, भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला, जिथं त्यांना मल्टी-फॉर्मेट मालिकेत 4-12 असा पराभव पत्करावा लागला. संघानं टी-20 मालिका 2-1 नं जिंकली असली तरी, त्यांना वनडे आणि कसोटी सामन्यांमध्ये त्याच यशाची पुनरावृत्ती करता आली नाही. हरमनप्रीतनं या मालिकेचे वर्णन एक अनोखा अनुभव असं केलं. ती म्हणाली की अशा मल्टी-फॉर्मेट मालिका आयोजित केल्या पाहिजेत कारण त्या विविध आव्हानं देतात. आम्ही दर आठवड्याला वेगवेगळ्या फॉरमॅटमध्ये खेळतो, त्यामुळं हा एक पूर्णपणे वेगळा अनुभव असतो. क्रिकेटपटू म्हणून आम्ही यापूर्वी असा अनुभव कधीच घेतला नव्हता. याआधी आम्ही बहुतेक करुन टी-20 किंवा वनडे सामने खेळायचो, पण एकाच वेळी तिन्ही फॉरमॅट खेळणं थोडं आव्हानात्मक ठरलं आहे.
