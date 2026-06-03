हरमनप्रीत कौरनं रचला इतिहास; न्यूझीलंडच्या खेळाडूचा विक्रम मोडला
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इंग्लंडविरुद्धचा तिसरा आणि अंतिम टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना गमावला असला तरी, तिनं एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.
Published : June 3, 2026 at 3:53 PM IST
Harmanpreet Kaur : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इंग्लंडविरुद्धचा तिसरा आणि अंतिम टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना गमावला असला तरी, तिनं एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. तिनं आता न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सला मागे टाकून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी महिला खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आहे. हरमनप्रीत आता थेट आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये खेळायला उतरेल, जिथं भारताचा सामना पाकिस्तानशी होईल.
हरमनप्रीतनं सुझी बेट्सला टाकलं मागे : तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघाला इंग्लंडकडून 6 गडी राखून पराभव पत्करावा लागला. मात्र, कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं मैदानात पाऊल ठेवताच इतिहास रचला. महिला क्रिकेटमध्ये तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रम तिच्या नावावर आहे. हा हरमनप्रीतचा 368 वा सामना होता. यापूर्वी न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सनं 367 सामने खेळले होते. हरमनप्रीत कौरनं आतापर्यंत सात कसोटी सामने, 164 वनडे आणि 164 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. तिनं भारतासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रम मिताली राजचा विक्रम मोडला आहे. मिताली राजनं तिच्या कारकिर्दीत एकूण 333 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
Harmanpreet Kaur is now the most-capped woman in international cricket history 👑 pic.twitter.com/GQMVT7kHN9— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 2, 2026
2009 मध्ये केलं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण : हरमनप्रीत कौरनं 2009 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. त्यावेळी भारतीय संघाचं कर्णधारपद झुलन गोस्वामीकडे होते. पहिल्या सामन्यात कौरनं फलंदाजी केली नसली तरी, भारतानं पाकिस्तानला आधीच पराभूत केलं होतं. 10 नोव्हेंबर 2009 रोजी इंग्लंडविरुद्धच्या पदार्पणाच्या सामन्यात तिनं आठ धावा केल्या. त्याच वर्षी हरमनप्रीतनं तिचा पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामनाही खेळला. 2014 मध्ये कौरनं कसोटी पदार्पण केले. तेव्हापासून ती भारतीय संघाचा एक भाग राहिली आहे.
कौरची कारकीर्द कशी : तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झाल्यास, हरमनप्रीतनं सात कसोटी सामने खेळले असून त्यात एका अर्धशतकासह 230 धावा केल्या आहेत. कौरनं 164 वनडे सामने खेळून 4541 धावा केल्या आहेत. हरमनप्रीतनं या फॉरमॅटमध्ये सात शतकं आणि 24 अर्धशतकं झळकावली आहेत. तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये हरमनप्रीतनं 197 सामने खेळून 4075 धावा केल्या आहेत.
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