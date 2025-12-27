हरमनप्रीत कौर बनली सर्वात यशस्वी कर्णधार; ऑस्ट्रेलियाच्या मॅग लॅनिंगला टाकलं मागे
श्रीलंकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय महिला संघानं 8 विकेट्सनं शानदार विजय मिळवला, यात टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनंही एक विक्रम केला.
Published : December 27, 2025 at 9:21 AM IST
तिरुवनंतपुरम Harmanpreet Kaur Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना 8 विकेट्सनं जिंकून मालिकेत 3-0 अशी अजिंक्य आघाडी घेतली आहे, तर टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनंही एक उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महिला टी-20 मधील सर्वात यशस्वी कर्णधारांच्या यादीत हरमनप्रीत कौर आता अव्वल स्थानावर आहे, ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराला मागे टाकत.
In a 𝗹𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝗵𝗲𝗿 𝗼𝘄𝗻 👏#TeamIndia captain Harmanpreet Kaur creates history with a fantastic win in Trivandrum 🔝— BCCI Women (@BCCIWomen) December 26, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/Vkn1t7b6Dm#INDvSL | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qluP4CiJzl
हरमनप्रीत कौरनं मॅग लॅनिंगला टाकलं मागे : हरमनप्रीत कौर आता महिला टी-20 मधील सर्वात यशस्वी कर्णधार बनली आहे. तिच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं 130 टी-20 पैकी 77 सामने जिंकले आहेत. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मॅग लॅनिंगच्या नेतृत्वाखाली, कांगारु महिला संघानं एकूण 100 टी-20 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 76 सामने जिंकले आहेत. टीम इंडियाची कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून, हरमनप्रीत कौरनं फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्यामध्ये या वर्षी भारताला महिला वनडे विश्वचषक विजेतेपद मिळवून देणं समाविष्ट आहे.
A win by 8⃣ wickets ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) December 26, 2025
Series sealed ✅#TeamIndia with yet another complete show 🍿
Scorecard ▶️ https://t.co/Vkn1t7b6Dm#INDvSL | @IDFCFIRSTBank️ pic.twitter.com/3Tg10Qa5WJ
महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक विजय मिळवणाऱ्या कर्णधार :
- हरमनप्रीत कौर (भारत) - 77 सामने
- मॅग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 76 सामने
- हीदर नाइट (इंग्लंड) - 72 सामने
- शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लंड) - 68 सामने
India ease past Sri Lanka in the third T20I to take an unassailable 3–0 series lead 🏏— ICC (@ICC) December 26, 2025
📸: @BCCIWomen #INDvSL 📝: https://t.co/zIiOzwry5L pic.twitter.com/X11OqVm7tZ
काय म्हणाली हरमनप्रीत कौर : श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात 8 विकेटनं एकतर्फी विजय मिळवल्यानंतर हरमनप्रीत कौरनं सामन्यानंतर बोलताना संघाच्या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला, विशेषतः गोलंदाजांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला. "ही मालिका आपल्या सर्वांसाठी उत्तम राहिली आहे," ती म्हणाली. "विश्वचषक जिंकल्यानंतर जेव्हा आम्ही भेटलो तेव्हा आम्ही टी-20 मध्ये आपली पातळी वाढवण्याची आणि थोडे अधिक आक्रमक होण्याची गरज यावर चर्चा केली." आपल्या सर्वांना माहित आहे की टी-20 विश्वचषक फार दूर नाही, म्हणून आपल्याला त्यानुसार तयारी करण्याची आवश्यकता आहे, म्हणूनच मी आतापर्यंतच्या आमच्या कामगिरीवर खूप आनंदी आहे. आजच्या सामन्यात आमची गोलंदाजी खूप चांगली होती आणि टी-20 क्रिकेटमध्ये ते खूप महत्त्वाचे आहे कारण त्यामुळं सामना जिंकण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते.
