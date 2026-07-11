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सचिन-विराट-रोहितलाही जे जमलं नाही ते हरमनप्रीतनं करुन दाखवलं; लॉर्ड्सवर केला नवा पराक्रम

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यात एक मोठा टप्पा गाठला आहे.

Harmanpreet Kaur
सचिन-विराट-रोहितलाही जे जमलं नाही ते हरमनप्रीतनं करुन दाखवलं (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 10:18 AM IST

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लंडन Harmanpreet Kaur : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यात एक मोठा टप्पा गाठला आहे. तिनं आपल्या शानदार अर्धशतकी खेळीदरम्यान हा टप्पा गाठला. तिनं आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9,000 धावा पूर्ण केल्या आहेत. मिताली राज आणि स्मृती मंधाना यांच्यानंतर हा पराक्रम करणारी ती आता केवळ तिसरी भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. हरमननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असा टप्पा गाठला आहे, जो गाठण्याचं प्रत्येक क्रिकेटपटूचं स्वप्न असतं.

13 धावा करताच हरमनप्रीतनं गाठला एक मोठा टप्पा : जगातील महान महिला क्रिकेटपटूंपैकी एक असलेल्या हरमनप्रीत कौरला या सामन्यापूर्वी 9,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करण्यासाठी केवळ 13 धावांची गरज होती. सामन्याच्या 24 व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर आपली 13वी धाव पूर्ण करताच तिनं हा टप्पा गाठला. हरमनप्रीतनं या सामन्यात 58 धावांची शानदार खेळी खेळून 9,000 धावा पूर्ण करत महिला क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला.

हरमनप्रीत मंधाना आणि मिताली राज यांच्या क्लबमध्ये सामील : महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9,000 किंवा त्याहून अधिक धावा करणारी ती आता तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे. भारताची माजी दिग्गज फलंदाज मिताली राजनं आपल्या कारकिर्दीत 10,868 धावा करुन 2012 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. स्मृती मंधानाच्या नावावर 10,667 धावा आहेत. आता, 9,000 धावा पूर्ण करणारी तिसरी भारतीय फलंदाज म्हणून हरमनप्रीत कौर देखील या विशेष क्लबमध्ये सामील झाली आहे.

सचिन-विराटलाही जमलं नाही : खरं तर, ऐतिहासिक लॉर्ड्सच्या मैदानावर क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये अर्धशतक झळकावणारी हरमनप्रीत कौर पहिली भारतीय खेळाडू ठरली. सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांनाही हा पराक्रम साधता आला नव्हता. पण हरमननं ते करुन दाखवलं. इतकंच नाही, तर लॉर्ड्सवर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये अर्धशतक झळकावणारी ती जगातील चौथी खेळाडू ठरली. लॉर्ड्सवर कसोटी, वनडे आणि टी-20 सामन्यांमध्ये फक्त युनिस खान, महेला जयवर्धने आणि कुमार संगकारा यांनीच अर्धशतकं झळकावली आहेत. पण आता या यादीत भारतीय महिला संघाच्या कर्णधाराचीही भर पडली आहे.

पहिल्या दिवशी भारताचं वर्चस्व : भारतीय संघानं 285 धावा केल्या. पहिल्या डावात भारतीय संघानं 74.5 षटकांत 285 धावा केल्या. भारतासाठी स्मृती मंधानानं 108 चेंडूंमध्ये 83 धावांची शानदार खेळी केली. 300 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी ती जगातील सर्वात तरुण खेळाडूही ठरली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनंही 7 चौकारांसह 121 चेंडूंमध्ये 58 धावांची दमदार खेळी केली. दीप्ती शर्मानंही 87 चेंडूंमध्ये 57 धावा करत अर्धशतक झळकावलं. इंग्लंडकडून सोफी एक्लेस्टोननं सर्वाधिक 3 बळी घेतले. लॉरेन फिलर आणि इसी वोंग यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. प्रत्युत्तरात पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं 11 षटकांत 1 गडी गमावून 21 धावा केल्या होत्या, इंग्लंड भारतापेक्षा अद्यापही 264 धावांनी मागे आहे.

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TAGGED:

HARMANPREET KAUR
HALF CENTURY AT LORDS
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