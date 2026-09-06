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150 सामन्यात संघाची कॅप्टन! क्रिकेटच्या इतिहासातील पहिलीच खेळाडू

महिला टी-20 आशिया कप 2026 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरताच भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला.

Harmanpreet Kaur
हरमनप्रीत कौर (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 9:56 AM IST

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दुबई Harmanpreet Kaur : महिला टी-20 आशिया कप 2026 मध्ये 5 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघात गट 'अ' मधील एक महत्त्वपूर्ण सामना झाला. या सामन्यात मैदानात उतरताच भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला. पुरुष आणि महिला क्रिकेट या दोन्हीमध्ये 150 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवणारी ती जगातील पहिली खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी इतर कोणत्याही खेळाडूनं हा पराक्रम केलेला नाही.

नाणेफेकीवेळी हरमनप्रीत कौर काय म्हणाली? : पाकिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यात टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं नाणेफेक गमावली. पाकिस्तानची कर्णधार सना फातिमानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेकीवेळी हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, "150 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवणं ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, परंतु मैदानावर खेळाचा आनंद घेणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. ती असंही म्हणाली की, तिला विरोधी संघाला कमीत कमी धावसंख्येवर रोखायचं आहे, जेणेकरुन डावाच्या उत्तरार्धात संघावर कोणताही दबाव येणार नाही."

हरमनप्रीतच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियानं जिंकले 88 सामने : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 2012 मध्ये पहिल्यांदा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचं कर्णधारपद स्वीकारलं आणि तेव्हापासून ती ही जबाबदारी उत्कृष्टपणे पार पाडत आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या महिला टी-20 आशिया कप 2026 च्या सामन्यात मैदानात उतरुन तिनं इतिहास रचला. पुरुष आणि महिला क्रिकेट या दोन्हीमध्ये 150 टी-20 सामन्यांचं कर्णधारपद भूषवणारी ती जगातील पहिली खेळाडू ठरली. तिच्या कर्णधारपदाखाली, भारतानं आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 150 टी-20 सामन्यांपैकी 88 सामने जिंकले आहेत, 57 गमावले आहेत आणि पाच सामने अनिर्णित अवस्थेत रद्द झाले आहेत.

महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक वेळा कर्णधारपद भूषवणाऱ्या खेळाडू -

  • 150 - हरमनप्रीत कौर (भारत)
  • 121 - चमारी अथापथ्थू (श्रीलंका)
  • 100 - मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 96 - हेदर नाइट (इंग्लंड)
  • 96 - डायन बिमेनिमाना (रवांडा)

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TAGGED:

HARMANPREET KAUR
FIRST EVER CAPTAIN IN 150 T20IS
महिला टी 20 आशिया कप
भारत पाकिस्तान सामना
HARMANPREET KAUR CAPTAINCY RECORD

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