हरमनप्रीत-दिप्तीची विक्रमी शतकं, वैष्णवीच्या 4 विकेट! टीम इंडियानं दणदणीत विजयासह मालिका घातली खिशात
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अष्टपैलू कामगिरी करत 121 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.
Published : October 26, 2026 at 10:21 AM IST
वडोदरा INDW vs ZIMW ODI : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अष्टपैलू कामगिरी करत 121 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. यासह त्यांनी तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या भारतीय संघानं आपल्या निर्धारित 50 षटकांत 6 गडी गमावून 328 धावांचा डोंगर उभा केला. संघाकडून माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी शानदार शतकं झळकावून संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा संघ 207 धावांत गारद झाला.
Harmanpreet Kaur’s crucial century. Deepti Sharma’s first ODI ton in nine years 💯 India’s experienced campaigners stepped up to power the team to a winning total against Zimbabwe 💪 📝: https://t.co/OA8AsyJy1P | 📸: @BCCIWomen https://t.co/kfaY1aqKYe— ICC (@ICC) October 25, 2026
दीप्ती आणि हरमनप्रीत यांची संस्मरणीय खेळी : भारतीय डावाची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार स्मृती मंधाना (0) आणि शेफाली वर्मा (8) स्वस्तात बाद झाल्या. त्यानंतर प्रतिका रावलनं 67 चेंडूंमध्ये संयमी 61 धावा (4 चौकार आणि 2 षटकार) करुन डाव सावरला. तर मधल्या फळीत हरमनप्रीत कौरनं 15 चौकारांच्या मदतीनं 121 चेंडूंमध्ये 126 धावा करत स्फोटक खेळी केली. तिला दीप्ती शर्माची उत्तम साथ मिळाली, जिनं खालच्या फळीत फलंदाजी करताना 106 धावांची (86 चेंडू, 15 चौकार) नाबाद ऐतिहासिक खेळी करुन भारताला 300 धावांच्या पुढं नेलं.
A dominant performance with bat and ball as India seal the ODI series against Zimbabwe 💪 📝: https://t.co/OA8AsyJy1P 📸: @BCCIWomen https://t.co/UsraPjuigE— ICC (@ICC) October 25, 2026
दिप्तीचं विक्रमी शतक : जेव्हा दीप्ती शर्मा झिम्बाब्वे महिला संघाविरुद्ध फलंदाजीसाठी मैदानात उतरली, तेव्हा भारतीय संघानं 24 षटकांत 4 गडी गमावून 148 धावा केल्या होत्या. तिथून पुढं, दीप्तीनं माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत मिळून केवळ डावच सावरला नाही, तर संघाची धावसंख्या 300 च्या पुढं नेली. दीप्तीनं डावाच्या शेवटच्या षटकात आपलं दुसरं वनडे शतक पूर्ण केलं आणि महिलांच्या वनडे क्रिकेटमध्ये सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शतक झळकावणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली. या फॉरमॅटमधील यापूर्वीची सर्वोच्च धावसंख्या ऋचा घोषच्या नावावर होती, जिनं 2025 मध्ये विशाखापट्टणम इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 94 धावा केल्या होत्या.
Maiden wicket & the win 🌟☝️ Jintimani Kalita strikes for the very first time in ODIs to wrap up the innings and seal a spectacular victory for #TeamIndia 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/ECnfLgdfi7 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/6Gayz0X64R— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
झिम्बाब्वे संघ 207 धावांवर सर्वबाद : 329 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेचा महिला संघ भारतीय गोलंदाजीसमोर टिकू शकला नाही आणि 48.5 षटकांत 207 धावांवर सर्वबाद झाला. यष्टीरक्षक मॉडेस्टर मुपाचिकवानं झिम्बाब्वेसाठी सर्वाधिक 49 धावा (70 चेंडू, 9 चौकार) केल्या, तर चिपो मुगेरी-तिरिपानोनं 57 चेंडूंमध्ये 46 धावा केल्या. याशिवाय, बिलिवार्ड बिझानं 34 आणि कर्णधार जोसेफिन न्कोमोनं 20 धावा केल्या, परंतु दोन्ही फलंदाजांना मिळालेल्या चांगल्या सुरुवातीचं मोठ्या धावसंख्येत रुपांतर करता आलं नाही.
वैष्णवी शर्मानं घेतले 4 बळी : भारताच्या गोलंदाजांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली. वैष्णवी शर्मानं मॉडेस्टर मुपाचिकवा, बिलावद बिझा, जोसेफिन न्कोमो आणि मिशेल मावुंगा यांना बाद करत 4 बळी घेतले. फलंदाजीत शतक झळकावणाऱ्या दीप्ती शर्मानं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी करत खालच्या फळीतील 3 फलंदाजांना बाद करुन सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं.
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