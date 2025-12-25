हॉकी स्टार हार्दिक सिंगची खेलरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस तर दिव्या देशमुखसह 24 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार
भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा उपकर्णधार हार्दिक सिंग याची यावर्षी मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
Published : December 25, 2025 at 11:02 AM IST
नवी दिल्ली Khel Ratna Award : भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा उपकर्णधार हार्दिक सिंगला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आलं आहे. या पुरस्कारासाठी नामांकित झालेला एकमेव खेळाडू आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी कोणत्याही क्रिकेटपटूची निवड झालेली नाही; 2023 मध्ये हा सन्मान मिळवणारा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी हा शेवटचा क्रिकेटपटू होता.
Even after winning the historical worldcup No indian women's cricketer find their place in the nomination list of Khel Ratna and Arjuna Award pic.twitter.com/KwB4xLuJ73— Bonny 🎀💕 (@harryjeee) December 24, 2025
पहिल्यांदाच योगासन खेळाडूला नामांकन : भारतीय क्रीडा इतिहासात पहिल्यांदाच 'योगासन' या खेळाचा अर्जुन पुरस्कार यादीत समावेश करण्यात आला आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून औपचारिक मान्यता मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी, राष्ट्रीय आणि आशियाई विजेती आरती पालला अर्जुन पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आलं आहे. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे कारण 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत योगासनाचा 'प्रदर्शन खेळ' म्हणून समावेश केला जाईल. योगासनाला व्यावसायिक खेळ म्हणून स्थापित करण्यात आरतीच्या कामगिरीनं मोठी भूमिका बजावली आहे.
🚨 India's Men's Hockey Team Vice-Captain Hardik Singh is sold recommendation for Major Dhyan Chand Khel Ratna Award this year! 🎗️— The Khel India (@TheKhelIndia) December 24, 2025
Hardik Singh played a huge role in India's Olympic Bronze Medalist at 2021 & 2024 edition 🥉🥉 pic.twitter.com/yLaWZROBgG
बुद्धिबळ आणि ॲथलेटिक्सचं वर्चस्व : या वर्षीच्या अर्जुन पुरस्कार यादीत तरुण आणि अनुभवी प्रतिभेचं एक मजबूत मिश्रण आहे. बुद्धिबळ विश्वचषक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरलेली 19 वर्षीय बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख हिची शिफारस करण्यात आली आहे. अनुभवी बुद्धिबळपटू विदित गुजराती हिचीही या सन्मानासाठी निवड करण्यात आली आहे. ॲथलेटिक्स क्षेत्रात, डेकॅथलीट तेजस्विन शंकर हिला तिच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीसाठी नामांकन देण्यात आलं आहे. तेजस्विननं 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलं होतं आणि अलिकडच्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेतही दुसरं स्थान पटकावलं होतं.
हार्दिक सिंगचं नामांकन का? : हार्दिक अनेक वर्षांपासून भारताच्या हॉकी मिडफील्डमध्ये एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे, त्यानं टोकियो 2021 आणि पॅरिस 2024 मध्ये भारताच्या ऑलिंपिक पदक जिंकणाऱ्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या वर्षीच्या आशिया चषकात सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या संघाचा तो भाग होता. खेलरत्न हा भारतातील सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार आहे, ज्याचं बक्षीस ₹2.5 दशलक्ष रोख, एक पदक आणि प्रशस्तिपत्र आहे. तर अर्जुन पुरस्कार विजेत्यांना ट्रॉफी आणि ₹1.5 दशलक्ष मिळतात.
नामनिर्देशित व्यक्तींची संपूर्ण यादी :
खेलरत्न: हार्दिक सिंग (हॉकी)
अर्जुन पुरस्कार : तेजस्वीन शंकर (ॲथलेटिक्स), प्रियांका (ॲथलेटिक्स), नरेंद्र (बॉक्सिंग), विदित गुजराती (बुद्धिबळ), दिव्या देशमुख (बुद्धिबळ), धनुष श्रीकांत (डेफ शूटिंग), प्रणती नायक (जिम्नॅस्टिक्स), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजेत कृष्णा (हॉकी), सुरजीत (हॉकी), रुद्रांश खंडेलवाल (पॅरा-शूटिंग), एकता भ्यान (पॅरा-ॲथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंग (पोलो), अरविंद सिंग (रोइंग), अखिल शेओरन (नेमबाजी), मेहुली घोष (नेमबाजी), सुतीर्थ मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुस्ती), आरती (योग), ट्रीसा जॉली (बॅडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बॅडमिंटन) लालरेमसियामी (हॉकी), मोहम्मद अफसल (ॲथलेटिक्स), पूजा (कबड्डी).
हेही वाचा :