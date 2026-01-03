6,6,6,6,6,4... हार्दिक पांड्याचा रुद्रावतार; 62 चेंडूत 66 धावांनंतर पुढच्या 6 बॉलमध्ये ठोकलं शतक
टीम इंडियाचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्या बऱ्याच काळानंतर लिस्ट-ए क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानात उतरला, ज्यामध्ये त्यानं आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवलं आणि फक्त 38 चेंडूत शतक झळकावलं.
राजकोट Hardik Pandya : विजय हजारे ट्रॉफीच्या हंगामात भारतीय क्रिकेट संघातील अनेक खेळाडू दीर्घ विश्रांतीनंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परतत आहेत, ज्यात स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याचाही समावेश आहे, जो न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी संघात पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक आहे. हार्दिकनं गेल्या वर्षभरात टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अपवादात्मक कामगिरी केली आहे, परंतु 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर तो एकही वनडे सामना खेळलेला नाही. हार्दिकसाठी हा सामना महत्त्वाचा होता, कारण त्यानं केवळ शतकच केले नाही तर संघाला कठीण परिस्थितीतूनही वाचवलं.
हार्दिकच्या खेळीत 11 षटकार : बडोदा संघ 2025-26 च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये राजकोट इथं विदर्भाविरुद्ध ग्रुप बी सामना खेळत आहे. प्रथम फलंदाजी करताना त्यांनी त्यांचा अर्धा संघ 71 धावांनी गमावला. फलंदाजीसाठी उतरताना, हार्दिक पांड्यानं केवळ एका टोकापासून डावाचं नेतृत्व केलं नाही तर जलद धावा काढण्याचा सिलसिलाही सुरु केला. हार्दिकला त्याचा भाऊ कृणालनं साथ दिली, ज्याच्यासोबत त्यानं सहाव्या विकेटसाठी 65 धावांची भागीदारी केली. 23 धावा काढून कृणाल पांड्या पॅव्हेलियनमध्ये परतला. हार्दिक पांड्या यानंतरही धावांची गती कायम ठेवली आणि राज लिंबानीसोबत त्यानं आठव्या विकेटसाठी 77 धावा जोडल्या आणि संघाची धावसंख्या 250 च्या पुढं नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हार्दिकनं फक्त 68 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं आणि 144.57 च्या स्ट्राईक रेटनं 92 चेंडूत 8 चौकार आणि 11 षटकार मारुन तो 133 धावा काढत पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
हार्दिक पांड्याचं लिस्ट-ए सामन्यांमधील पहिलं शतक : हार्दिक पांड्या सध्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक मानला जातो, त्यानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीनं टीम इंडियासाठी वारंवार मॅचविनर म्हणून सिद्ध केलं आहे. हा हार्दिकचा 119 वा लिस्ट-ए सामना होता, ज्यामध्ये त्यानं त्याचं पहिलं शतक केलं. या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या आक्रमक फलंदाजीचा अंदाज यावरुन येतो की त्यानं डावाच्या 39व्या षटकात पाच षटकार आणि एक चौकार मारुन एकूण 34 धावा केल्या. हार्दिकच्या शानदार खेळीमुळं बडोद्यानं 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 293 धावा केल्या.
