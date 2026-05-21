मुंबईच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्यावर बीसीसीआयची मोठी कारवाई; कारण काय?
Published : May 21, 2026 at 12:59 PM IST
कोलकाता Hardik Pandya Fined : हार्दिक पांड्या सध्या कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचं दिसतं. त्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स संघ आयपीएलमधून आधीच बाहेर पडला आहे. दरम्यान, संघ आपले उर्वरित लीग सामने खेळत आहे. आता, केकेआर सामन्यादरम्यान हार्दिक पांड्यानं असं काही अनुचित कृत्य केलं, ज्यामुळं बीसीसीआयला कठोर कारवाई करावी लागली आहे.
हार्दिक पांड्याला त्याच्या सामना शुल्काच्या 10 टक्के दंड : आयपीएलनं एक निवेदन जारी करुन सांगितलं की, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला त्याच्या सामना शुल्काच्या 10 टक्के दंड आणि एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर बुधवारी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध झालेल्या आयपीएल सामन्यादरम्यान खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर 1 चं उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली.
Hardik Pandya has been fined 10% of his match fee and accumulated one Demerit Point for breaching Article 2.2 of IPL’s Code of Conduct.
The incident during KKR's chase, when Pandya, walking back to his run-up, knocked the bails of the wicket with force.#IPL2026… pic.twitter.com/j5BXhDQvxT
हार्दिक पांड्यानं काय केलं : असं वृत्त आहे की हार्दिक पांड्यानं आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.2 चं उल्लंघन केलं आहे, जे सामन्यादरम्यान क्रिकेटचं साहित्य किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणं किंवा फिक्स्चर आणि फिटिंग्जच्या गैरवापराशी संबंधित आहे. ही घटना दुसऱ्या डावाच्या 10 व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर घडली. रन-अपवर परत येत असताना, हार्दिक पांड्यानं जोरात विकेटच्या बेल्सना धडक दिली.
पुनरागमनानंतरही हार्दिक पांड्याची कामगिरी खराब : हंगामातील त्यांच्या 13व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना केकेआरशी झाला. प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईनं आठ गडी गमावून केवळ 147 धावा केल्या. केकेआरनं हे लक्ष्य 18.5 षटकांत सहा गडी गमावून पूर्ण केलं आणि कोलकातानं चार गडी राखून सामना जिंकला. काही सामने चुकवल्यानंतर हार्दिक पांड्या स्वतः पुनरागमन करत होता. या सामन्यात हार्दिक पांड्यानं 27 चेंडूंमध्ये 26 धावांची छोटी खेळी केली. गोलंदाजीसाठी आलेल्या हार्दिकनं दोन षटकांत 13 धावा दिल्या, पण त्याला यश मिळालं नाही.
