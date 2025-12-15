1000 धावा आणि विकेट्सचं 'शतक'; टी-20 मध्ये 'असं' करणारा हार्दिक एकमेव
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तिसरा टी-20 सामना धर्मशाळा इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये आणखी नवा विश्वविक्रम केला.
Published : December 15, 2025 at 9:22 AM IST
धर्मशाळा Hardik Pandya Record : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तिसरा टी-20 सामना धर्मशाळा इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला. हार्दिक आता पुरुषांच्या टी-20 क्रिकेटमध्ये 1000 पेक्षा जास्त धावा आणि 100 पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारा जगातील पहिला वेगवान गोलंदाज बनला आहे. या विक्रमामुळं त्याला केवळ भारतातच नाही तर जागतिक क्रिकेटमध्येही एक विशेष स्थान मिळालं आहे.
एकमेव वेगवान गोलंदाज : यापूर्वी, ही कामगिरी फक्त फिरकी गोलंदाजांनीच केली होती. बांगलादेशचा शकिब अल हसन, अफगाणिस्तानचा मोहम्मद नबी आणि झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा यांनी टी-20 क्रिकेटमध्ये 1000 धावा आणि 100 विकेट्सची दुहेरी कामगिरी आधीच केली आहे. हार्दिक पांड्या हा या तिघांनंतर हा पराक्रम करणारा चौथा खेळाडू आहे, परंतु तो या यादीतील एकमेव वेगवान गोलंदाज आहे.
100 टी-20 विकेट्स घेणारा तिसरा भारतीय : यासह, हार्दिक पांड्या भारतासाठी 100 टी-20 आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेणारा तिसरा पुरुष गोलंदाजही बनला. त्याच्या आधी फक्त अर्शदीप सिंग आणि जसप्रीत बुमराह यांनीच ही कामगिरी केली होती. अर्शदीप सिंगनं 112 बळी घेतले आहेत, तर जसप्रीत बुमराहनं 101 बळी घेतले आहेत. हार्दिक पांड्याची कामगिरी त्याच्या अष्टपैलू क्षमतेचं प्रतिबिंब आहे. त्याच्याकडे खालच्या क्रमात जलद धावा करण्याची आणि गरज पडल्यास संघासाठी महत्त्वाच्या विकेट्स घेण्याची क्षमता आहे.
100 षटकारही पूर्ण केले : या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात हार्दिक पांड्यानं टी-20 मध्ये 100 षटकार पूर्ण केले. तो रोहित आणि कोहलीच्या क्लबमध्ये सामील झाला. भारतासाठी टी-20 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्यानं 205 षटकार मारले आहेत. सूर्या 155 षटकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराट कोहलीनं 124 षटकार मारले आहेत. यादीत त्यानंतर हार्दिकचा क्रमांक लागतो, ज्यानं 100 हून अधिक षटकार मारले आहेत. तर केएल राहुलचे 99 षटकार आहेत.
