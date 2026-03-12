ETV Bharat / sports

हार्दिक पांड्यानं केला राष्ट्रध्वजाचा अपमान?; शिवाजीनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल

टी20 विश्वचषक 2026 च्या विजयानंतर हार्दिक पांड्या यांनी राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

हार्दिक पांड्या
पुणे: T20 विश्वचषक 2026 च्या थरारक विजयानंतर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारतीय क्रिकेट खेळाडू हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) यांनी राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पुण्यातील अॅडव्होकेट वाजिद खान यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केलीय. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत हार्दिक पांड्या आपली मैत्रिणी महिएका शर्मा यांच्यासोबत ध्वज खांद्यावर घेऊन नाचताना आणि स्टेजवर लोळताना दिसत आहेत. या प्रकरणी खान यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार अर्ज दाखल केला असून, पोलिसांनी तो स्वीकारला आहे. ही घटना संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय बनली आहे.

पुण्यात तक्रार दाखल : वाजिद खान यांनी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, “तुम्ही T20 विश्वचषक पाहिला असेल. हार्दिक पांड्या विजयानंतर आपल्या मैत्रिणीसोबत नाचत होता. राष्ट्रीय ध्वज त्याच्या खांद्यावर होता. 1971 च्या राष्ट्रीय ध्वज कायद्याच्या कलम 2 नुसार राष्ट्रीय ध्वजाच्या प्रतिष्ठेचा आदर करणे बंधनकारक आहे. मात्र हार्दिक पांड्या विजयाच्या आनंदात इतका हरवला की त्यांना ध्वजाचं भान राहीलं नाही.मी हा राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान समजतो.” खान यांनी पोलिसांना सांगितलं की, घटना अहमदाबादची असली तरी राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्राचं प्रतीक आहे. त्यामुळं पुण्यातही तक्रार दाखल करता येईल. सुरुवातीला पोलिसांनी “घटना तिथली आहे” असं सांगितलं, पण खान यांच्या युक्तिवादानंतर त्यांनी तक्रार स्वीकारली आणि खान यांना तक्रारीची प्रत दिली. “आता पुढं काय होतं ते पाहू,” असं खान म्हणाले.

भारतानं तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकला : दरम्यान, रविवारी भारतानं T20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभूत करून तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकला. हा विजय घरच्या मैदानावर प्रथमच मिळाला. सामन्यानंतर टीमनं मोठा आनंद साजरा केला. व्हिडिओत हार्दिक पांड्या ध्वज खांद्यावर घेऊन नाचत होता. नंतर स्टेजवर पांड्या मैत्रिण महिएका शर्मा यांच्यासोबत लोळताना दिसतात. त्यावेळी भारतीय राष्ट्रध्वज त्यांच्या खांद्यावर तसाच असल्याचा आरोप आहे. पांड्या यांच्या या व्हिडिओमुळं देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 2 अंतर्गत ध्वजाचा अपमान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. खेळाडूंनी नेहमी ध्वजाचा आदरपूर्वक वापर करावा अशी अपेक्षा असते, पण उत्साहात ही चूक झाल्याचा आरोप आहेत.

याबाबत पोलिस अधिकारी म्हणाले की, बुधवारी वाजिद खान यांनी तक्रार अर्ज सादर केला. योग्य कारवाईची मागणी केली असून, पुढील तपास सुरू आहे. अहमदाबाद पोलिसांशी संपर्क साधला जाईल की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. भारतात राष्ट्रीय ध्वज हा स्वातंत्र्य, एकता आणि बलिदानाचं प्रतीक आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यासाठी प्राण दिले. खेळाडू जेव्हा ध्वज घेऊन मैदानात उतरतात तेव्हा देशाचा अभिमान वाढतो. मात्र उत्सवातही त्याचा योग्य वापर होणे गरजेचं आहे. या प्रकरणात पोलिस काय निर्णय घेतात याकडं क्रिकेटप्रेमी, कायदेतज्ज्ञांचं लक्ष आहे.

