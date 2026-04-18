Happy Birthday IPL! मॅक्युलमच्या 158 धावा अन् RCB 140 धावांनी पराभूत; आजच्याच दिवशी झाली होती जगातील सर्वात मोठी लीग सुरु

18 एप्रिल हा दिवस भारतीय क्रिकेटच्या दशकांच्या इतिहासातील एक अतिशय खास दिवस आहे. कारण 2008 मध्ये आजच्याच दिवशी IPL सुरु झाली.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 8:08 AM IST

मुंबई IPL Birthday : 18 एप्रिल हा दिवस भारतीय क्रिकेटच्या दशकांच्या इतिहासातील एक अतिशय खास दिवस आहे. कारण 2008 मध्ये आजच्याच दिवशी जगातील सर्वात मोठी टी-20 लीग म्हणजेच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सुरु झाली. आयपीएलचा सलामीचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात झाला. बेंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार ब्रेंडन मॅक्युलमची प्रतिभा दिसून आली होती आणि यानंतर या स्पर्धेत अनेक ऐतिहासिक विक्रम पाहायला मिळाले.

मॅक्युलमची वादळी फलंदाजी : वास्तविक आयपीएलच्या इतिहासातील पहिल्याच सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सकडून माजी कीवी कर्णधार ब्रेंडन मॅक्युलम ओपनिंग करण्यासाठी आला आणि त्यानं भरपूर धावा केल्या. मॅक्युलमनं फक्त 73 चेंडूत नाबाद 158 धावांची शानदार खेळी करत या स्पर्धेचा भक्कम पाया रचला. या खेळीत त्यानं 13 षटकार आणि 10 चौकार मारले. मॅक्युलमच्या संस्मरणीय खेळीच्या जोरावर, सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील केकेआरनं तीन विकेट गमावून 222 धावा केल्या.

आरसीबीचा 140 धावांनी दारुण पराभव : प्रत्युत्तरात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संपूर्ण संघ 15.1 षटकांत फक्त 82 धावांवर गारद झाला आणि त्यांना 140 धावांनी दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. त्या सामन्यात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचं नेतृत्व राहुल द्रविडनं केलं होतं, जो सध्या आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स (RR) चा मुख्य प्रशिक्षक आहे. मॅक्युलमला त्याच्या ऐतिहासिक खेळीसाठी त्या सामन्यात 'सामनावीर' म्हणून घोषित करण्यात आलं.

राजस्थाननं जिंकला पहिला हंगाम : आयपीएलचा पहिला हंगाम राजस्थान रॉयल्सनं जिंकला होता. ऑस्ट्रेलियाचा महान फिरकी गोलंदाज शेन वॉर्नच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सनं चॅम्पियन होण्यात यश मिळवले. तेव्हा राजस्थान रॉयल्सनं अंतिम सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) ला 3 विकेट्सनं हरवलं. तो सामना 1 जून 2008 रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये खेळला गेला. त्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्जचं नेतृत्व महेंद्रसिंग धोनीच्या हाती होतं. धोनीच्या ऐवजी ऋतुराज गायकवाड सध्याच्या आयपीएल हंगामात सीएसकेचं नेतृत्व करत आहे.

जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिकेट लीग : आयपीएलचा पहिलाच हंगाम खूप यशस्वी आणि रोमांचक होता. यानंतर, चाहत्यांचा क्रिकेटच्या सर्वात लहान स्वरुपाकडे कल इतका वाढला की ही लीग लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचली. आयपीएल ही ललित मोदींच्या विचारांची उपज होती. या लीगमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वर्षाव झाला की जग पाहत राहिलं. परिणामी आयपीएलमुळं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं (BCCI) उत्पन्न अनेक पटींनी वाढलं. अशा परिस्थितीत, इतर देशांचे बोर्ड आर्थिकदृष्ट्या बीसीसीआयपेक्षा खूप मागे पडले.

सर्वात यशस्वी संघ कोणते : सध्या आयपीएलचा 18वा हंगाम सुरु असून यात 10 संघ सहभागी आहेत. तर 2008 पासून म्हणजेच पहिल्या हंगामापासून आतापर्यंत 4 खेळाडू प्रत्येक हंगामात खेळत आले आहेत. यात विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी आणि मनिष पांडे यांचा समावेश आहे. तसंच मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज संघ सर्वात यशस्वी संघ असून त्यांनी प्रत्येकी 5-5 वेळा ही स्पर्धा जिंकली आहे. तर कोलकाता नाईट रायडर्सनं तीनवेळा जिंकली आहे. राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जेस, गुजरात टायटन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांनी प्रत्येकी 1-1 वेळा विजेतेपद मिळवलं आहे.

IPL मधील महत्त्वाचे रेकॉर्ड :

  • सर्वाधिक धावा : विराट कोहली - 272 सामने 8889* धावा
  • सर्वाधिक विकेट : युझवेंद्र चहल - 179 सामने 224 विकेट
  • सर्वाधिक षटकार : ख्रिस गेल - 357 षटकार
  • सर्वात जलद शतक : ख्रिस गेल, 30 चेंडूत
  • सर्वात जलद अर्धशतक : अभिषेक शर्मा : 13 चेंडूत
  • एका डावात सर्वाधिक विकेट : अल्जारी जोसोफस, 3.4 षटकात 12 धावा देत 6 विकेट
  • सर्वाधिक सांघिक धावसंख्या : सनरायजर्स हैदराबाद 2887/3 विरुद्ध आरसीबी
  • सर्वाधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग : पंजाब किंग्स 262 धावा

हेही वाचा :

  1. IPL दरम्यान आजपासून टीम इंडिया दिसणार मैदानात; कधी आणि कुठं होणार सामने?
  2. कोलकाताचा पराभवाचा 'पंचहार'; गिलच्या शानदार खेळीनं गुजरातचा तिसरा विजय
  3. 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत मॅच-फिक्सिंग? आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं चौकशी सुरु केल्यानं खळबळ

