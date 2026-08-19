आज रंगणार भारत-पाकिस्तान द्वंद्वयुद्ध; हँडशेक होणार की नाही? काय आहेत नियम?
हॉकी विश्वचषकाच्या दुसऱ्या फेरीतील स्थानासाठी भारत-पाकिस्तानमध्ये एक महत्त्वपूर्ण सामना होणार आहे.
Published : August 19, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई India vs Pakistan Hockey : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील हॉकी सामना सुरु होण्यापूर्वी, केवळ मैदानातील संघर्षच चर्चेत नाही. तर दोन्ही संघांचे खेळाडू हस्तांदोलन करतील की नाही? हा प्रश्नही सामन्यापूर्वी चर्चेत आहे. हॉकी विश्वचषकाच्या दुसऱ्या फेरीतील स्थानासाठी या दोन देशांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण सामना होणार आहे.
हस्तांदोलनाबाबत काय भूमिका? : अलीकडील क्रिकेट सामन्यांमध्ये, भारतीय संघानं सामन्यापूर्वी आणि सामन्यानंतरचं पारंपरिक हस्तांदोलन टाळलं आहे. मात्र, हॉकीमधील परिस्थिती वेगळी आहे. हॉकी इंडियानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हटलं होतं की, ते क्रिकेटचं अनुकरण करणार नाहीत आणि ऑलिम्पिक सनद व आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाच्या (FIH) मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करतील. मात्र, अलीकडे एफआयएच प्रो लीग आणि ज्युनियर स्तरावरील सामन्यांपूर्वी भारतीय खेळाडू एकमेकांना 'हाय-फाईव्ह' देताना दिसले आहेत.
𝐀 𝐃𝐄𝐂𝐀𝐃𝐄 𝐎𝐅 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄. 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐀𝐖𝐀𝐈𝐓𝐒. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
For a decade, the Indian Senior Men’s Team have held the upper hand against Pakistan. Now, the 𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚 returns to the World Cup stage as captain Harmanpreet and… pic.twitter.com/obnMuRdUCf
रोमियो जेम्स काय म्हणाले? : माजी भारतीय खेळाडू रोमियो जेम्सनं संघाला या संपूर्ण विषयावर विचार करत बसण्याऐवजी मैदानातील कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, "मैदानावर दाखवून द्या. मैदानावर तुमची स्पष्ट मानसिकता दाखवा. अधिक गोल करा आणि त्यांना सडेतोड उत्तर द्या. फक्त खेळा, मैदानाबाहेर मैत्रीपूर्ण राहा आणि हस्तांदोलन करा. हस्तांदोलन करणं महत्त्वाचे नाही. मैदानावर 100 टक्के तयार राहा."
भारत-पाकिस्तान हेट डू हेड सामन्यांचा विक्रम कसा : आतापर्यंत दोन्ही संघ 183 सामन्यांमध्ये एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी 82 सामने पाकिस्ताननं जिंकले आहेत, तर 69 सामने भारतानं जिंकले आहेत. 32 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. जेव्हा विश्वचषकाचा विषय येतो, तेव्हा भारताचं पारडं जड आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये पाच सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतानं तीन आणि पाकिस्ताननं दोन सामने जिंकले आहेत.
हा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा : या सामन्याचं समीकरणही खूप महत्त्वाचं आहे. जर भारत जिंकला, तर तो पुढच्या फेरीत जाईल आणि पाकिस्तानचं आव्हान संपुष्टात येईल. जर पाकिस्तान जिंकला, तर भारत दुसऱ्या फेरीतून बाहेर पडेल. यानंतर पाकिस्तानला इंग्लंड आणि वेल्सविरुद्धच्या सामन्याच्या निकालाची वाट पाहावी लागेल. सामना अनिर्णित राहिल्यास, पुढील फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला इंग्लंडवर विजय मिळवण्याची किंवा दोन्ही संघांमधील सामना अनिर्णित राहण्याची प्रार्थना करावी लागेल.
मागील सामन्यांमध्ये भारताचं वर्चस्व : अलीकडच्या वर्षांत भारतानं पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवलं आहे. आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात आणि अलीकडील प्रो लीगच्या सामन्यात पाकिस्ताननं आव्हान उभं केलं होतं, परंतु भारतानं दोन्ही सामने अनुक्रमे 2-1 आणि 4-3 नं जिंकले. 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं पाकिस्तानला 10-2 नं पराभूत केलं आणि अलीकडेच प्रो लीगमध्ये 7-1 असा एकतर्फी विजय नोंदवला. भारताचे माजी गोलरक्षक पी. आर. श्रीजेश यांनीही मान्य केलं की भारत-पाकिस्तान सामने आता पूर्वीसारखे कठीण राहिलेले नाहीत. ते म्हणाले की, भारतीय संघाच्या तंदुरुस्ती, ताकद, खेळाची समज आणि निर्णयक्षमतेतील सुधारणांमुळं या सामन्यांमधील फरक बदलला आहे.
सामना कुठं आणि कोणत्या वेळी पाहू शकता? : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना आज भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:30 वाजता सुरु होईल. भारतीय प्रेक्षक हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहू शकतील. थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 एचडी आणि स्टार स्पोर्ट्स हिंदीवर केलं जाईल. सामन्याचे थेट स्ट्रीमिंग जिओस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. प्रेक्षक मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल उपकरणांवरही सामना पाहू शकतात.
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