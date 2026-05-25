15 षटकार, 252 चा स्ट्राईक रेट... नवख्या फलंदाजाची टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक खेळी
रवांडाचा फलंदाज हमजा खाननं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शानदार नाबाद 164 धावा करुन नवा विक्रम केला आहे.
Published : May 25, 2026 at 5:17 PM IST
Hamza Khan Rwanda Opener : रवांडाचा फलंदाज हमजा खाननं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शानदार नाबाद 164 धावा करुन नवा विक्रम केला आहे. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील ही दुसरी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. रवांडाच्या या फलंदाजानं केवळ 65 चेंडूंमध्ये आक्रमक फलंदाजी करताना नऊ चौकार आणि 15 षटकार ठोकत 252.30 च्या स्ट्राईक रेटनं धावांचा पाऊस पाडला.
🚨 HAMZA KHAN MAKES HISTORY 🇷🇼🔥— Talha Nawaz (@TalhaDigital007) May 25, 2026
164*off just 65 balls vs Ivory Coast in the ICC Men’s T20 World Cup Africa Sub-Regional Qualifier A
-15 Sixes
-9 Fours
-Strike Rate: 252.30
HIGHEST MEN’S T20I SCORES:
-Aaron Finch 🇦🇺 - 172
-Hamza Khan 🇷🇼 - 164*
-Hazratullah Zazai 🇦🇫 - 162*… pic.twitter.com/Xe8v3JTHpc
हमजा खाननं आपल्या खेळीत मारले 15 षटकार : हमजा खाननं आपल्या खेळीत एकूण 15 षटकार ठोकले, ज्यामुळं तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय डावात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्यांच्या सर्वकालीन यादीत चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. रविवारी गॅबोरोन इथं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक आफ्रिका उप-प्रादेशिक पात्रता फेरीदरम्यान कोट डी'आयव्हरविरुद्ध हमजा खानच्या खेळीनं अनेक जागतिक क्रिकेट विक्रम मोडले. त्याच्या खेळीमुळं, रवांडानं 20 षटकांत 288/2 अशी मोठी धावसंख्या उभारली, जी पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सातवी सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या आहे.
पुरुषांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम कोणाच्या नावावर : उजव्या हाताचा फलंदाज हमझानं या डावात वर्चस्व गाजवलं. त्याने पॉवरप्लेमध्ये आक्रमक फलंदाजी केली आणि अखेरच्या षटकांमध्ये सातत्यानं धावा करत आयव्हरी कोस्टच्या गोलंदाजांना निष्प्रभ केलं. यासह, तो आता ॲरॉन फिंचनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार ॲरॉन फिंचच्या नावावर आहे, ज्यानं 2018 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध 172 धावा करुन इतिहास रचला होता.
आयव्हरी कोस्टचा संघ अवघ्या 17 धावांत सर्वबाद : प्रत्युत्तरात, रवांडानं आयव्हरी कोस्टला केवळ 17 धावांत सर्वबाद करुन एकतर्फी विजय नोंदवला आणि त्यांना 271 धावांनी पराभूत केलं. हा विजय पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या इतिहासातील तिसरा सर्वात मोठा विजय आहे, तर आयव्हरी कोस्टची धावसंख्या या प्रकारातील संयुक्तपणे पाचवी सर्वात कमी आहे.
