गुरुपौर्णिमा विशेष: मेडल जगासमोर चमकले, पण त्यांना घडवणारा तो 'द्रोणाचार्य' आजही पडद्यामागे!
भारतीय खेळाडूंना घडवणाऱ्या त्या प्रत्येक गुरुंना गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देत असताना नागपुरातील एक असेही क्रीडा प्रशिक्षक आहेत, ज्यांनी कधीही कशाची अपेक्षा केलेली नाही.
Published : July 29, 2026 at 12:16 PM IST
नागपूर Guru Purnima Special : स्कॉटलंड ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंची सुवर्ण कामगिरी सुरु झाली आहे. भारतीय खेळाडूंना घडवणाऱ्या त्या प्रत्येक गुरुंना (कोच,प्रशिक्षक) गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देत असताना नागपुरातील एक असेही क्रीडा प्रशिक्षक आहेत, ज्यांनी कधीही कशाची अपेक्षा केलेली नाही. सर्वोत्कृष्ट खेळाडू घडवणं हाच माझा धर्म अशी त्यांची भावना असते. नागपूरचे ज्येष्ठ मुष्टियुद्ध (बॉक्सिंग) प्रशिक्षक गणेश पुरोहित हे गेल्या 40 वर्षांपासून सातत्यानं मुष्टियुद्ध खेळाडूं घडवत आहेत. स्वतःच्या आयुष्यातील संघर्षाला बाजूला ठेवून त्यांनी आजपर्यंत शेकडो खेळाडूंची स्वप्नं साकार केली आहेत. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ बॉक्सिंगच्या मैदानावर खेळाडू घडवणासाठी त्यानी पूर्ण आयुष्यच वेचलं आहे.
पदकं मिळवणाऱ्या खेळाडूंची संख्या मोजण्यापलिकडे : असं म्हणतात की 'गुरु हा फक्त खेळातील तंत्र शिकवत नाही, खेळाडूंच्या स्वप्नांना दिशा सुद्धा देतो, आत्मविश्वासाला बळ देतो आणि सामान्य खेळाडूला असामान्य बनवतो.' ही ताकद प्रत्येक गुरुमध्ये दिसते. मात्र, दिसत नाही तो त्या गुरुच्या जीवनतील संघर्ष. मुष्टियुद्ध प्रशिक्षक गणेश पुरोहित यांनी घडवलेले 6 खेळाडू आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकले आहेत, तर शेकडो खेळाडू हे राष्ट्रीय पातळीवर खेळत आहेत. मेडल (पदकं) मिळवणाऱ्या खेळाडूंची संख्या तर मोजण्याच्या पलीकडे गेलेली आहे. हजारो खेळाडूंचं आयुष्य उजळून टाकणारे बॉक्सिंग कोच गणेश पुरोहित यांना आजही सरकारकडून कशाचीही अपेक्षा नाही.
'त्या' निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागली : गणेश पुरोहित यांनी वयाच्या अवघ्या 28व्या वर्षी देशातील अत्यंत कठीण व प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा एनआयएस (NIS) प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला. महाराष्ट्रातील पहिले एनआयएस मुष्टियुद्ध प्रशिक्षक होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. या यशानंतर सरकारी नोकरी सहज मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. आश्वासनंही मिळाली; पण परिस्थितीनं साथ दिली नाही. शालेय स्तरावर बॉक्सिंगचा समावेश नसल्यानं त्यांची संधी हुकली. केंद्र सरकारची नोकरीही महाराष्ट्र सोडायची नसल्यानं त्यांनी नाकारली आणि त्यांना आयुष्यभर त्या निर्णयाची किंमत मोजली.
खरा गुरु कधीच परिस्थितीसमोर हार मानत नाही : सरकारी नोकरी मिळाली नाही म्हणून त्यांनी हात टेकले नाही, तर प्रशिक्षणाची वाट निवडली आणि स्वतःचं स्वप्न खेळाडूंच्या डोळ्यांत रुजवलं. गेल्या 40 वर्षांत त्यांनी 200 पेक्षा अधिक राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवले. जागतिक विजेती अल्फिया पठाण, समीक्षा सिंग, अनंत देशमुख, संजय जोरदार यांच्यासारख्या अनेक खेळाडूंनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशासाठी पदकं जिंकली आणि विविध सरकारी सेवांमध्ये स्थान मिळवलं. आजही 69 वर्षीय गणेश पुरोहित उपेक्षित आयुष्य जगत आहेत. नोकरी न मिळाल्याची सल मनात असली तरी त्यांनी कधीही खेळावरील प्रेम कमी होऊ दिलं नाही. उदरनिर्वाहासाठी कोचिंग सेंटर चालवत ते आजही नव्या पिढीतील खेळाडूंना घडवत आहेत.
खेळाडूंच्या यशातच स्वतःचा आनंद : गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी आपण अनेक गुरुंना वंदन करतो. मात्र, मैदानावर घाम गाळत, खेळाडूंच्या यशात स्वतःचा आनंद शोधणारे असे क्रीडागुरु समाजासाठी खरे दीपस्तंभ असतात. पदक खेळाडूच्या गळ्यात असते, पण त्या पदकामागे वर्षानुवर्षांची मेहनत करणाऱ्या गुरुचा त्याग, संयम आणि निःस्वार्थ समर्पण दडलेलं असतं. गणेश पुरोहित यांच्यासारख्या गुरुंमुळंच भारताला जागतिक दर्जाचे खेळाडू मिळतात. "गेल्या चार दशकांत खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून मी जे काही कमावलं, त्यावर पूर्णपणे समाधानी आहे. संधी आणि पात्रता असूनही नोकरी न मिळाल्याचं दुःख आहे. मात्र नागपूरसारख्या शहरातून 200 हून अधिक राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविल्याचं समाधान त्याहून मोठं आहे," अशी भावना त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
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