80 विकेट घेणाऱ्या खेळाडूला केलं संघाबाहेर, एकही सामना न खेळणाऱ्याला घेतलं संघात; BCCI चा निर्णय
भारतीय संघ 19 नोव्हेंबरपासून शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंडविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल.
Published : November 14, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई Gurnoor Brar : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, ज्यातील अंतिम सामना 15 नोव्हेंबर रोजी माउंट माउंगानुई इथं होणार आहे. यानंतर, भारतीय संघ 19 नोव्हेंबरपासून शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंडविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी संघ आधीच जाहीर केला होता, पण आता त्यात बदल जाहीर करण्यात आला आहे. बीसीसीआयनं सांगितलं की, वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारचा कसोटी मालिकेच्या संघात समावेश करण्यात आला आहे, तर निवड समितीनं कुलदीप यादवला संघातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुरनूर शेवटच्या वनडे सामन्यात शेवटचा भाग नसणार : न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील गुरनूरच्या प्रभावी गोलंदाजी कामगिरीचा विचार करुन आणि तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन निवड समितीनं त्याचा कसोटी मालिकेच्या संघात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरनूरनं तीन वनडे सामने खेळले असून, 15.89 च्या सरासरीनं नऊ बळी घेतले आहेत. बीसीसीआयनं आपला निर्णय जाहीर केला आहे की, गुरनूर पाचव्या वनडे सामन्यासाठी निवडीकरिता उपलब्ध नसेल आणि त्याच्या जागी संघात कोणत्याही बदली खेळाडूचा समावेश केला जाणार नाही. कुलदीप यादवला कसोटी संघातून मुक्त करण्यात आलं आहे, जेणेकरुन तो भारतात परत येऊन देशांतर्गत क्रिकेट खेळू शकेल. विशेष म्हणजे कुलदीप यादवनं आतापर्यंत खेळलेल्या 18 कसोटी सामन्यात 80 बळी घेतले आहेत, तर गुरनूरनं अद्याप एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही तसंच त्यानं IPL मध्येही एकच सामना खेळला आहे. ज्यात त्याला विकेट मिळाली नाही.
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ऋषभ पंत कसोटी संघात दाखल : काही काळापासून तंदुरुस्तीच्या समस्येशी झुंजत असलेला टीम इंडियाचा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत, न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी तंदुरुस्ती चाचणीत उत्तीर्ण झाला आहे. बीसीसीआयनं आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात असंही जाहीर केलं की, पंत वेलिंग्टन इथं होणाऱ्या पहिल्या कसोटीसाठी संघात सामील झाला आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.
हेही वाचा :