खळबळजनक! क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या घरावर गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?
क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या घरावर गोळीबार झाल्याचं समोर आलंय. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून, हे प्रकरण खंडणीचं असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय.
Published : May 21, 2026 at 11:18 AM IST
Gunshots Fired : क्रिकेट कॅनडाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंदर खोसा यांच्या सरे येथील घरावर गोळीबार झाल्याचं समोर आलंय. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून, हे प्रकरण खंडणीचं असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय. पोलिसांनी सांगितलं की, हा गोळीबार बुधवारी पहाटे 4:40 च्या सुमारास ब्रिटिश कोलंबियातील सरे येथील न्यूटन परिसरात झाला. अरविंदर खोसा यांनी स्वतः याला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या घराच्या दारांवर, खिडक्यांवर आणि बाहेरील भिंतींवर किमान पाच गोळ्यांच्या खुणा आढळल्या. या घटनेमुळं क्रिकेट विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.
गोळाबारात कोणतीही जीवितहानी नाही : या भीषण हल्ल्याच्या वेळी अरविंदर खोसा यांचं संपूर्ण कुटुंब घरात झोपलं होतं. पहाटे झालेल्या अचानक आणि तीव्र गोळीबारामुळं परिसरात घबराट पसरली. हल्लेखोरांनी झाडलेल्या गोळ्यांनी घराचा मुख्य दरवाजा आणि खिडक्या भेदल्या, ज्यामुळं पाच स्पष्ट दिसणाऱ्या गोळ्यांच्या खुणा उमटल्या. दिलासादायक बाब म्हणजे या गोळीबारात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Our congratulations to Arvinder Khosa on his appointment as President of Cricket Canada.— Canada Super60 (@CanadaSuper60) April 10, 2026
We look forward to working alongside him and all stakeholders to advance the growth, reach, and future of cricket in Canada.@canadiancricket #canadasupersixty2026 #futureishere… pic.twitter.com/7CRrDyJCmk
घोटाळ्याच्या तपासानंतर गोळीबार : क्रिकेट कॅनडामधील एका मोठ्या घोटाळ्याच्या तपासानंतर काही आठवड्यांतच हा हल्ला झाला आहे, ज्यामध्ये भ्रष्टाचार, संघटित गुन्हेगारी आणि मॅच-फिक्सिंगचे गंभीर आरोप होते. सध्या क्रिकेट ब्रिटिश कोलंबियाचे अध्यक्ष असलेले खोसा हेदेखील या तपासात गोवले गेले होते. 2025 मध्ये कॅनेडियन राष्ट्रीय संघाच्या एका खेळाडूला धमकी देणाऱ्या बिश्नोई टोळीशी त्यांचे संबंध असल्याचा आरोप स्थानिक खेळाडूंनी त्यांच्यावर केला होता. मात्र, खोसा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
टी-20 विश्वचषकातील सामन्याची चौकशी सुरु : अलीकडेच कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (CBC) 'फिफ्थ इस्टेट' या शोधपर कार्यक्रमानं 'भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि क्रिकेट' नावाचा 43 मिनिटांचा माहितीपट तयार केला होता. क्रिकेट कॅनडा बोर्डातील अंतर्गत बाबी, खेळाडूंच्या निवडीतील दबावाचे आरोप आणि सामन्यांशी संबंधित संशयास्पद घडामोडी यांची तपासणी करणाऱ्या एका माहितीपटाच्या प्रसारानंतर ही चौकशी सुरु करण्यात आली. दुसरी चौकशी एका जुन्या टेलिफोन रेकॉर्डिंगशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तत्कालीन प्रशिक्षक खुर्रम चोहन यांनी दावा केला होता की, क्रिकेट कॅनडा बोर्डाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी संघात विशिष्ट खेळाडूंचा समावेश करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला होता. परिणामी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं (ACU) मॅच-फिक्सिंगच्या संशयावरुन टी-20 विश्वचषक 2026 च्या एका सामन्याची चौकशी सुरु केली आहे.
हेही वाचा :