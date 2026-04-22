IPL दरम्यान हॉटेलमध्ये सिगारेट ओढताना दिसला गुजरातचा दिग्गज खेळाडू? व्हायरल व्हिडिओमुळं खळबळ
Published : April 22, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई Kagiso Rabada : आयपीएल 2026 च्या पार्श्वभूमीवर एका व्हिडिओनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. या व्हिडिओत असा दावा केला जात आहे की, गुजरात टायटन्सचा स्टार वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा एका हॉटेलमध्ये सिगारेट ओढताना दिसला. या व्हिडिओची सत्यता अद्याप सिद्ध व्हायची असली तरी, त्यामुळं चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल : खरं तर, सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका क्लिपमध्ये रबाडासारखा दिसणारा एक माणूस सिगारेट ओढताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ गुजरात टायटन्स संघाच्या हॉटेलमधील असू शकतो, असं वृत्त आहे, परंतु घटनेचं ठिकाण आणि वेळ अद्याप निश्चित झालेली नाही. व्हिडिओमध्ये इतर अनेक व्यक्तीही दिसत आहेत, ज्या कथितरित्या संघाशी संबंधित आहेत, परंतु त्यांची ओळख अस्पष्ट आहे. परिणामी, या संपूर्ण प्रकरणाबाबतची परिस्थिती अस्पष्ट आहे.
KAGISO RABADA WAS SMOKING 🚬 🤯— Cricket Central (@CricketCentrl) April 22, 2026
- Kagiso Rabada was smoking & got got caught in camera. After seeing this Rashid Khan and GT's players not happy with Rabada's behaviour. Rashid Khan & staffs came and asked him, " what is this?" pic.twitter.com/zSYuzwygAb
जुना वादही पुन्हा चर्चेत : या व्हिडिओमुळं रबाडाच्या मागील शिस्तभंगाच्या नोंदीही चर्चेत आल्या आहेत. मागील आयपीएल हंगामादरम्यान 'साऊथ आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रग-फ्री स्पोर्ट'नं त्याच्यावर एका महिन्याची बंदी घातली होती. त्यानं स्पर्धा अर्धवट सोडली आणि नंतर तो संघात परतला. मात्र, डोपिंग प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील कधीही सार्वजनिक करण्यात आला नाही, ज्यामुळं अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
रबाडाची कामगिरी कशी : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, रबाडा या हंगामात गुजरात टायटन्ससाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तो सध्या पर्पल कॅपच्या शर्यतीत सातव्या स्थानावर आहे आणि त्यानं सहा सामन्यांमध्ये 10 बळी घेतले आहेत. त्याची सरासरी 22.20 आणि इकॉनॉमी रेट 9.73 आहे. सध्या, गुजरात टायटन्स गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर असून प्लेऑफच्या जागेसाठीच्या शर्यतीत कायम आहे. हा संघ 24 एप्रिल रोजी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण सामना खेळणार आहे, ज्यात विजय मिळवून ते आपली मोहीम अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील.
