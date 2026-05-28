क्वालिफायर-2 न खेळता अंतिम फेरीत पोहोचणार गुजरात? 'या' समीकरणानं उडवली राजस्थानची झोप
आयपीएल 2026 चा प्रवास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्पर्धेतील पुढील सामना क्वालिफायर-2 आहे, जो गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल.
Published : May 28, 2026 at 5:03 PM IST
न्यू चंदीगड Qualifier-2 : आयपीएल 2026 चा प्रवास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्पर्धेतील पुढील सामना क्वालिफायर-2 आहे, जो गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्याचा विजेता अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित करेल. 31 मे रोजी, तो संघ विजेतेपदासाठी आरसीबीचा सामना करेल. मात्र एक असं समीकरण तयार होत आहे जे राजस्थान रॉयल्सच्या स्वप्नांना धुळीस मिळवू शकते. गुजरात संघ क्वालिफायर-2 न खेळताही अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित करु शकतो.
खराब हवामानामुळं सामना रद्द होण्याची शक्यता : गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील हा महत्त्वपूर्ण सामना 29 मे रोजी महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड इथं खेळला जाईल. सामन्याच्या दिवशी न्यू चंदीगडमध्ये पावसाची शक्यता आहे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, खराब हवामानाचा या सामन्यावर परिणाम होऊ शकतो. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 29 मे रोजी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
सामना रद्द झाला तर अंतिम सामन्यात कोण जाणार : जर पाऊस किंवा खराब हवामानामुळं सामना रद्द झाला, तर आयपीएलच्या नियमांनुसार गुजरात टायटन्स अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरेल. बीसीसीआयनं अंतिम सामना वगळता इतर कोणत्याही प्लेऑफ सामन्यासाठी राखीव दिवस निश्चित केलेला नाही. अशा परिस्थितीत, जर सामना रद्द झाला, तर गुणतालिकेत सर्वाधिक गुण असलेला संघ अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरेल. या परिस्थितीत, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात संघासाठी ही एक संधी असेल.
गुणतालिकेत कोणता संघ कोणत्या स्थानावर : गुजरात टायटन्सनं लीग टप्प्यातील 14 पैकी नऊ सामने जिंकून गुणतालिकेत दुसरं स्थान मिळवत प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलं. दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्सनं आपल्या 14 पैकी आठ सामने जिंकून 16 गुणांसह प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलं.
