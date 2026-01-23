ETV Bharat / sports

सलग तीन पराभवांनंतर गुजरातनं चाखली विजयाची चव; गुणतालिकेत उलथापालथ, मुंबईला धक्का

गुजरात जायंट्सनं सलग तीन पराभवांनंतर महिला प्रीमियर लीगमध्ये विजय मिळवला आहे. यूपीवरील विजयामुळं ते गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावरुन थेट दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहेत.

GG Beat UPW
सलग तीन पराभवांनंतर गुजरातनं चाखली विजयाची चव (IANS Photo)
ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 6:45 AM IST

1 Min Read
वडोदरा GG Beat UPW : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या 14व्या सामना, यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात गुजरातनं त्यांची पराभवाची मालिका मोडीत काढली. प्रथम फलंदाजी करताना, गुजरातनं 8 बाद 154 धावा केल्या. गुजरातच्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, यूपीच्या डावाची सुरुवात निराशाजनक झाली. पाच फलंदाज फक्त 67 धावांवर बाद झाले. त्यानंतर संघ 17.3 षटकांत 108 धावांवर गडगडला. गुजरातचा हा या हंगामातील तिसरा विजय असून त्यांचे सहा गुण झाले आहेत. या विजयासह, गुजरात गुणतालिकेत तळापासून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.

सोफी डेव्हिनचं नाबाद अर्धशतक : बीसीए स्टेडियमवर गुरुवारी झालेल्या सामन्यात, गुजरातनं नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली. यानंतर सलामीवीर बेथ मूनीनं डॅनिएल वायट-हॉजसोबत तीन षटकांत 23 धावांची भागीदारी केली. हॉज 14 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर बेथ मूनीनं छोट्या भागीदारी करुन संघाला 93 धावांपर्यंत पोहोचवलं. मूनीनं 34 चेंडूत 5 चौकारांसह 38 धावा केल्या. तिच्या बाद झाल्यानंतर, सोफी डेव्हाईननं संघाची सूत्रे हाती घेतली, तिनं 42 चेंडूत 3 षटकार आणि 2 चौकारांसह नाबाद 50 धावा केल्या. तिनं डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर अर्धशतक पूर्ण केलं. यूपीकडून गोलंदाजीत क्रांती गौंड आणि सोफी एक्लेस्टोननं प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर दीप्ती शर्मा आणि क्लोई ट्रायननं प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

यूपीची निराशजनक फलंदाजी : प्रत्युत्तरादाखल, यूपी वॉरियर्स 17.3 षटकांत 108 धावांवर बाद झाला. संघाची सलामीवीर किरण (0) 2 धावांवर बाद झाल्यानं संघाला पहिला धक्का बसला. गेल्या चार सामन्यांतील ती तिसऱ्यांदा शून्यावर बाद झाली. त्यानंतर कर्णधार मेग लॅनिंग (14) नं फोबी लिचफिल्डसोबत 37 धावांची भागीदारी केली, परंतु ही जोडी तुटल्यानंतर, संघाच्या नियमित अंतरानं विकेट पडत राहिल्या. संघाकडून फोबी लिचफिल्डनं सर्वाधिक 27 चेंडूत 32 धावा केल्या, तर क्लोई ट्रायॉननं नाबाद 30 धावा केल्या. कर्णधार मेग लॅनिंगनं 14 धावांचं योगदान दिलं. इतर कोणत्याही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. जायंट्सकडून राजेश्वरी गायकवाडनं सर्वाधिक तीन, तर रेणुका ठाकूर आणि सोफी डेव्हाईननं प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.

