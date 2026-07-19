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Messi वेडे कोल्हापुरी, अर्जेंटिना-स्पेन महामुकाबल्यासाठी शहरात जय्यत तयारी, फुटबॉल चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण

फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचा महाविजेता कोण ठरणार? याची प्रतिक्षा फुटबॉल चाहत्यांना आहे. या महाअंतिम सामन्यासाठी कोल्हापुरात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.

Messi
Messi वेडे कोल्हापुरी (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 6:27 PM IST

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कोल्हापूर : अनेक दिवसांच्या थरारानंतर अखेर 23 व्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील 2 अंतिम संघ निश्चित झाले आहेत. चमचमत्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीसाठी अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन यांच्यात महाअंतिम समान्याचा थरार रंगणार आहे. दोन्ही संघांची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने येण्याची ही पहिलीच वेळ असमार आहे. स्पेन आणि अर्जेंटिना दोन्ही तुल्यबळ संघ आहेत. त्यामुळे कोणता संघ मैदान मारत वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर नाव कोरण्यात यशस्वी ठरणार? याकडे फुटबॉल चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे. क्रिकेटवेड्या भारतातही असंख्य फुटबॉल चाहते आहेत. आपल्या कोल्हापुरातही फुटबॉल चाहते आहेत. कोल्हापुरात फुटबॉल वर्ल्ड कप फायनलसाठी उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. कोल्हापुरातील प्रमुख तालमीतील उत्साही फुटबॉल प्रेमींकडून चौकाचौकात पताका लावून फायनलची वातावरण निर्मिती करण्यात आली आहे. पाटाकडील तालीम मंडळ, दिलबहार, प्रॅक्टिस, बालगोपाळ आणि जुना बुधवार तालमीच्या कार्यकर्त्यांनी गल्लोगल्लीत अर्जेंटिंना आणि मेस्सीच्या पताका लावल्या आहेत. तसेच कोल्हापुरातील अनेक ठिकाणी हा महाअंतिम सामना मोठ्या पडद्यावर दाखवला जाणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकर फुटबॉल चाहत्यांसाठी हा अंतिम सामना पर्वणीच असणार आहे.

कोल्हापुरकरांमध्ये दुहेरी उत्सााह : भन्नाट फॉर्ममध्ये असलेला स्टार खेळाडू लियोनेल मेस्सीचे कोल्हापुरात हजारो चाहते आहेत. मेस्सीची अर्जेंटिना टीम फायनलमध्ये गेल्यामुळे हा दुहेरी उत्साह सध्या कोल्हापुरकरांमध्ये पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे मेसीच्या संघाला स्पेनच्या खेळाडूंनी भक्कम केलेली डिफेन्सची भिंत भेदल्यास चौथ्यांदा विश्व चॅम्पियन होण्याची संधी आहे. तर 2010 मध्ये एकदाच विश्वचषक जिंकलेल्या स्पेनकडेही भक्कम आघाडी आहे. त्यामुळे हा सामना रोमहर्षक होणार अशा प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटल्या आहेत.

कोल्हापुरातील पेठापेठांमध्ये आणि तालमीत सर्वजण एकत्रित येऊन आजच्या फायनल मॅचचा आनंद घेणार आहेत. बालगोपाल तालीम मंडळ तर संपूर्ण फिफा वर्ल्ड कपच्या मॅच त्यांच्या तालीम मंडळाच्या इमारतीसमोर स्क्रीन लावून सर्वांना मॅच दाखवणार आहेत. कोल्हापुरात विविध ठिकाणी होर्डिंग आणि पताका लावून एखाद्या सणाप्रमाणे तयारी केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

चाहत्यांना मेस्सीवर ठाम विश्वास : अर्जेंटिना संघाचा कर्णधार लिओनील मेस्सीचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप आहे. त्यामुळे मेस्सीकडून चाहत्यांना दमदार कामगिरीची आशा आहे. तसेच मेस्सी अर्जेंटिनाला वर्ल्ड कप जिंकून देईल, असा विश्वास मेस्सी वेडे कोल्हापूर ग्रुपचे सदस्य आदित्य एकशिंगे यांनी व्यक्त केला.

100 पेक्षा अधिक स्क्रीन्स : कोल्हापुरात 100 हुन अधिक स्क्रीन फुटबॉलचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी लावले असल्याचं फुटबॉल प्रेमी सुनील पाटील यांनी सांगितलं. याबरोबरच भाजपकडून मोठ्या स्क्रीनवर मॅच पाहण्याची तयारी करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून कमिटी कार्यालयात मॅच पाहण्यासाठी स्क्रीन लावले जाणार आहेत. रविवारचा दिवस आणि त्यात फुटबॉलचा अंतिम सामना यामुळे कोल्हापूर शहरातील पेठा आणि तालमींमध्ये सणासारखं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांना सामना सुरु होण्याची प्रतिक्षा लागून आहे.

सामना कधी आणि कुठे? : दरम्यान या महाअंतिम सामन्याला भारतीय वेळेनुसार रात्री 12 वाजून 30 मिनिटांनी सुरुवात होणार आहे. सामन्याचं आयोजन हे न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये करण्यात आलं आहे.

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