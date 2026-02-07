ETV Bharat / sports

आजपासून रंगणार विश्वचषकाचं 'महाकुंभ', गुगलनं बनवलं खास डूडल; डिजिटल जगातही इतिहास घडवणार टी-20 वर्ल्ड कप

भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 आजपासून सुरु होत आहे.

Google Doodle Today
गुगलनं बनवलं खास डूडल (Google)
मुंबई Google Doodle Today : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 आजपासून सुरु होत आहे. गुगलनं या निमित्तानं खास डूडलद्वारे क्रिकेट चाहत्यांना उत्साहित केलं आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या भव्य उद्घाटन समारंभानं स्पर्धेची शोभा आणखी वाढणार आहे.

उद्घाटन सोहळा होणार रंगारंग : आज 7 फेब्रुवारी रोजी, गुगलनं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 च्या उद्घाटनानिमित्त एक विशेष परस्परसंवादी डूडल आणि ऐतिहासिक एआय भागीदारीची घोषणा केली. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमानं होणाऱ्या या मेगा-टूर्नामेंटची सुरुवात मुंबईत एका भव्य आणि तारांकित उद्घाटन समारंभानं होईल.

तंत्रज्ञान बजावणार महत्त्वाची भूमिका : या स्पर्धेत तंत्रज्ञान देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल. गुगलचं जेमिनी प्लॅटफॉर्म अधिकृत "एआय फॅन कंपॅनियन" म्हणून सादर करण्यात आलं आहे, जे प्रेक्षकांना क्रिकेट नियमांचं सोपं स्पष्टीकरण आणि "क्रेझी फॅन" अवतार स्पर्धेसारखे आकर्षक अनुभव प्रदान करते. यामुळं चाहते त्यांचं स्वतःचं डिजिटल अवतार तयार करु शकतील आणि विश्वचषक उत्सवात थेट सहभागी होऊ शकतील.

टी-20 विश्वचषक डिजिटल जगात इतिहास घडवणार : गुगल पिक्सेलला अधिकृत स्मार्टफोन भागीदार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे, जे स्टेडियमच्या आतून खास आणि अद्वितीय दृश्ये आणते. रोमांचक सामन्याच्या क्षणांपासून ते पडद्यामागील क्रियाकलापांपर्यंत, पिक्सेल चाहत्यांना पूर्णपणे नवीन अनुभव देईल. तंत्रज्ञान आणि क्रिकेटच्या या अनोख्या मिश्रणासह, आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 केवळ मैदानावरच नव्हे तर डिजिटल जगातही इतिहास घडवण्यास सज्ज आहे.

उद्घाटन सोहळ्याची झलक : सायंकाळी 6 वाजता सुरु होणारा हा सोहळा संगीत आणि कला यांचं अद्भुत मिश्रण असेल. रॅपर बादशाह, कलाकार नोरा फतेही, सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा आणि तालवादक कासिवामणी स्टेजवर थिरकतील. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पहिल्या सामन्यापूर्वी हा रंगतदार कार्यक्रम प्रेक्षकांना नक्कीच मोहून टाकेल.

टी-20 विश्वचषक 2026 कधी आणि कुठं थेट पाहायचा? : भारतात, टी-20 विश्वचषक 2026 स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केला जाईल. जिओहॉटस्टारवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. वेळा खालीलप्रमाणे आहेत, जर तीन सामने असतील, तर पहिला सामना सकाळी 11:00 वाजता, दुसरा सामना दुपारी 3:00 वाजता आणि तिसरा सामना संध्याकाळी 7:00 वाजता (IST) सुरु होईल.

