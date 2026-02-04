ETV Bharat / sports

'विंटर स्पोर्ट्स'साठी गुगलचं खास डूडल; एका विशिष्ट खेळाच्या रंगात रंगवला लोगो

आज गुगलनं आपला लोगो एका विशिष्ट खेळाच्या रंगात रंगवला आहे.

Google Doodle Today
गुगलचं खास डूडल (Gioogle)


By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 9:41 AM IST

1 Min Read


नवी दिल्ली Google Doodle Today : जेव्हा जेव्हा आपण गुगल उघडतो आणि त्याचा लोगो बदललेला पाहतो तेव्हा मनात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे आजचा गुगल डूडल कोणता? आजचा 4 फेब्रुवारीचा डूडलही असाच आहे, जो पहिल्या नजरेतच लक्ष वेधून घेतो. यावेळी गुगलनं आपला लोगो एका विशिष्ट खेळाच्या रंगात रंगवला आहे, ज्यामध्ये बर्फ, संतुलन आणि टीमवर्क स्पष्टपणे दर्शवलं आहे.

आजचा गुगल डूडल काय आहे? : आजचा गुगल डूडल कर्लिंग या जागतिक स्तरावर लोकप्रिय हिवाळी खेळाला समर्पित आहे. आजच्या गुगल डूडलमध्ये खेळाडू बर्फावर वाकून एक जड दगड पुढं सरकवताना दाखवलं आहे. एक खेळाडू बर्फ साफ करताना देखील दिसतो, जो या खेळाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

कर्लिंग म्हणजे काय? : कर्लिंग हा बर्फावर खेळला जाणारा हिवाळी खेळ आहे. या खेळात खेळाडू बर्फावरुन एक खास दगड सरकवतात आणि तो लक्ष्यावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान, इतर टीम सदस्य दगड योग्य दिशेनं आणि वेगानं हलविण्यासाठी बर्फ साफ करण्यासाठी झाडू वापरतात. हा खेळ रणनीती, संतुलन आणि टीमवर्कचं उत्तम उदाहरण आहे.

आजचं गुगल डूडल खास का आहे? : आजचं गुगल डूडल खास आहे कारण ते केवळ एका खेळाचंच चित्रण करत नाही तर टीमवर्क, संयम आणि एकाग्रतेचा संदेश देखील देते. कर्लिंग हा एक असा खेळ आहे जिथं प्रत्येक खेळाडू महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गुगलनं या डूडलद्वारे हिवाळी खेळांचं सौंदर्य आणि खिलाडूवृत्ती साजरी केली आहे.

