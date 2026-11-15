'गोल्डन गर्ल' रियाची राष्ट्रीय पॅरा-जलतरण स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी! दोन सुवर्णांसह रचला नवा राष्ट्रीय विक्रम
भोपाळ इथं आयोजित 26 व्या राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत कोल्हापूरची सुवर्ण कन्या रिया पाटीलनं दोन सुवर्ण आणि एका कांस्यपदकाची कमाई करत ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Published : November 15, 2026 at 5:05 PM IST
कोल्हापूर Riya Patil National Gold Medal : मध्य प्रदेशातील भोपाळ इथं आयोजित 26 व्या राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत कोल्हापूरची सुवर्ण कन्या रिया पाटीलनं दोन सुवर्ण आणि एका कांस्यपदकाची कमाई करत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 13 नोव्हेंबर रोजी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या आणि देशभरातील सुमारे 300 खेळाडूंनी सहभाग घेतलेल्या या राष्ट्रीय स्पर्धेत रियानं महाराष्ट्रासाठी पहिलं सुवर्णपदक जिंकण्याचा मानही मिळवला आहे.
फ्री स्टाईल जलतरणामध्ये नवीन राष्ट्रीय विक्रम : रियानं 50 मीटर फ्री स्टाईल प्रकारात 1 मिनिट 26.97 सेकंद वेळेत शर्यत पूर्ण करुन सुवर्णपदक पटकावलं. 100 मीटर फ्री स्टाईल स्पर्धेत 3 मिनिटं 05 सेकंद अशी विक्रमी वेळ नोंदवत तिनं दुसरं सुवर्णपदकही आपल्या नावे केलं. याशिवाय 50 मीटर बॅक स्ट्रोक प्रकारात 1 मिनिट 40.95 सेकंद वेळेसह कांस्यपदक जिंकलं. या कामगिरीसह तिनं हैदराबाद येथील 25व्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील स्वतःचाच जुने राष्ट्रीय विक्रम मोडत नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.
वॉटर थेरपी ते राष्ट्रीय विजेतेपद, रियाची प्रेरणादायी यशोगाथा : रियाचा हा क्रीडा प्रवास अत्यंत खडतर आणि प्रेरणादायी आहे. सेरेब्रल पाल्सी या मेंदूच्या विकाराशी झुंज देत असलेल्या रियाच्या स्नायूंच्या हालचालींवर तीव्र मर्यादा होत्या. तिच्या शारीरिक विकासासाठी आणि उपचाराचा एक भाग म्हणून वॉटर थेरपीच्या रुपानं तिनं पाण्यात पहिलं पाऊल ठेवलं होतं. मात्र, या थेरपीचं रुपांतर तिनं जिद्दीच्या जोरावर राष्ट्रीय स्तरावरील अजिंक्यपदात केलं. शहाजी कॉलेजची विद्यार्थिनी असलेली रिया सदर बाजार येथील सागर प्रशांत पाटील जलतरण तलावावर प्रशिक्षक अमर पाटील, संगीता मॅडम, काशीनाथ भिसे, नंदकुमार नाळे व तांबोळी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करते.
गेल्या चार वर्षांपासून सुवर्णमय घोडदौड : राष्ट्रीय स्तरावर रियाच्या यशाचं सातत्य थक्क करणारं आहे. 2023 च्या गुवाहाटी राष्ट्रीय स्पर्धेत 3 सुवर्णांसह बेस्ट स्विमर, 2024 च्या गोवा राष्ट्रीय स्पर्धेत 3 सुवर्णे आणि 2025 च्या हैदराबाद राष्ट्रीय स्पर्धेत 3 सुवर्णपदकांसह ज्युनियर प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा खिताब तिनं पटकावला होता. दरम्यान रियाचे वडील सचिन पाटील यांनी भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "जिच्या विकासासाठी वॉटर थेरपी सुरु केली होती, ती आज देशाची अव्वल जलतरणपटू बनली आहे. दिव्यांग मुलं कोणावरही ओझं नसून ती समाजाची ताकद आहेत. पालकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पॅरास्पोर्ट्समध्ये प्रोत्साहन दिलं पाहिजे." या यशात आई रोहिणी पाटील व सर्व प्रशिक्षकांचा मोलाचा वाटा आहे.
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