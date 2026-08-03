गुड बाय ग्लासगो! राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ध्वज भारताकडे सुपूर्द; अहमदाबादेत होणार पुढील आयोजन
ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या रंगारंग समारोप सोहळ्यानं भारतासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली.
Published : August 3, 2026 at 9:24 AM IST
CWG 2026 : ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या रंगारंग समारोप सोहळ्यानं भारतासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. ग्लासगोमधील 11 दिवसांच्या दमदार आयोजनानंतर, स्कॉटलंडनं अधिकृतपणे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ध्वज आणि मशाल भारताकडे सुपूर्द केली. आता, जगाचं लक्ष अहमदाबाद इथं आयोजित होणाऱ्या 2030 च्या शताब्दी आवृत्तीवर केंद्रित होईल. अहमदाबाद 2030 चं आयोजन करुन भारत इतिहास घडवेल. ऑस्ट्रेलियानंतर, एकापेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करणारा भारत दुसरा देश ठरेल. यापूर्वी, भारतानं 2010 मध्ये नवी दिल्ली इथं या स्पर्धांचं आयोजन केलं होतं.
𝐈𝐓’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
IOA President PT Usha, Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi, and India's golden boy Neeraj Chopra take charge of the Commonwealth Games Flag as the host duties officially shift to India for 2030! #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/E8y5jdSrHo
अहमदाबादेत साजरा होणार 100वा वर्धापन सोहळा : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या समारोप सोहळ्यात, भारतानं आपला सांस्कृतिक वारसा, आधुनिक विचार आणि परंपरा यांचं प्रदर्शन केलं, ज्यामुळं संपूर्ण स्टेडियममधील प्रेक्षकांनी उभं राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. सोहळ्याच्या शेवटी, ब्रिटनचे राजे चार्ल्स तिसरे यांचे प्रतिनिधी आणि एडिनबर्गचे ड्यूक प्रिन्स एडवर्ड यांनी ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 अधिकृतपणे संपल्याचं घोषित केलं. यासोबतच, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ताफा आता भारताकडे रवाना झाला आहे, जिथं 2030 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ऐतिहासिक 100 वा वर्धापनदिन साजरा केला जाईल.
𝑨𝑷𝑵𝑨 𝑯𝑨𝑰 𝑫𝑰𝑵 𝒀𝑬 𝑨𝑨𝑱 𝑲𝑨... 𝑳𝑬𝑯𝑹𝑨 𝑫𝑶! 🎶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
A powerhouse performance by Shankar, Siddharth & Shivam Mahadevan to welcome the centenary Commonwealth Games to India!💥 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/bZjZaB8EbN
भारताला मिळाला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ध्वज : सुवर्णपदक विजेती बॉक्सर जस्मिन लँबोरिया समारोप समारंभात भारताची ध्वजवाहक होती. संपूर्ण संकुलात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या ध्वजाची प्रतिकात्मक मिरवणूक काढून औपचारिक ध्वज हस्तांतरण समारंभाला सुरुवात झाली. स्कॉटलंड आणि भारताच्या ध्वजवाहकांच्या नेतृत्वाखालील मिरवणुकीनं घडी घातलेला क्रीडा ध्वज खाली उतरवला. त्यानंतर ग्लासगोच्या लॉर्ड प्रोव्होस्ट जॅकलिन मॅकलारेन यांनी तो राष्ट्रकुल क्रीडा स्कॉटलंडच्या उपाध्यक्षा सुसान जॅक्सन, स्कॉटिश नेटबॉल खेळाडू एमिली निकोल, राष्ट्रकुल क्रीडाचे अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे, दोन वेळचे ऑलिम्पिक पदक विजेते नीरज चोप्रा, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी. टी. उषा आणि शेवटी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांच्याकडे सुपूर्द केला. यासोबतच, यजमानपदाची जबाबदारी अधिकृतपणे स्कॉटलंडकडून भारताकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर हा समारंभ भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा उत्सव बनला. भारतीय आणि स्कॉटिश कलाकारांचं संयुक्त सादरीकरण हे एक विशेष आकर्षण होतं, ज्यातून दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक भागीदारीची एक सुंदर झलक दिसून आली.
भारतीय पथकानं शानदार सादरीकरण : आपल्या सादरीकरणाद्वारे भारतानं जगाला अहमदाबादला येण्याचं आमंत्रण दिलं. या सादरीकरणात भारतीय तत्त्वज्ञान, लोकसंस्कृती आणि आधुनिक भारताची एक झलक प्रभावीपणे दाखवण्यात आली. या सादरीकरणानं केवळ यजमानपदाच्या हक्कांचं हस्तांतरणच नव्हे, तर 2030 मध्ये होणाऱ्या शताब्दी राष्ट्रकुल खेळांच्या दूरदृष्टीची ओळखही करुन दिली. 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, भारताची ग्लासगो मोहीम प्रचंड यशस्वी ठरली. भारतीय पथकानं 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकली. या कामगिरीमुळं भारतानं पदक तालिकेत चौथं स्थान पटकावलं.
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