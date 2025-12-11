ETV Bharat / sports

जर्मनीनं विक्रमी आठव्यांदा जिंकला ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप; टीम इंडियानं पहिल्यांदाच जिंकलं कांस्यपदक

जर्मनीनं पुन्हा एकदा हॉकीमध्ये आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. चेन्नई इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात त्यांनी स्पेनला हरवून आठव्यांदा ज्युनियर हॉकी विश्वचषक जिंकला.

FIH Junior Hockey Wold Cup 2025
जर्मनीनं विक्रमी आठव्यांदा जिंकला ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 11:09 AM IST

चेन्नई FIH Junior Hockey Wold Cup 2025 : जर्मनीनं पुन्हा एकदा हॉकीमध्ये मोठी कामगिरी केली. रोमांचक अंतिम सामन्यात स्पेनला हरवून आणि ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप जिंकून जर्मनीनं इतिहास रचला. चेन्नईच्या महापौर राधाकृष्णन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या जेतेपदाच्या सामन्यात, गतविजेत्या जर्मनीनं रोमांचक पेनल्टी शूटआउटमध्ये स्पेनचा 3-2 असा पराभव करुन त्यांचं विक्रमी आठवं जेतेपद पटकावलं. नियमित वेळेत 1-1 अशी बरोबरी झाल्यानंतर, सामना शूटआउटमध्ये गेला, जिथं जर्मनीनं दबावाखाली चमकदार कामगिरी केली. हा विजय ज्युनियर हॉकीमध्ये जर्मनीचं वर्चस्व दर्शवितो, तर स्पेन अजूनही पहिल्या जेतेपदाच्या शोधात आहे.

जर्मनीनं त्यांच्या 10 अंतिम सामन्यात आठव्यांदा जिंकलं जेतेपद : 13 दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत जर्मनीचा हा 10वा अंतिम सामना होता, ज्यामुळं तो सर्वाधिक वेळा (8) ट्रॉफी जिंकणारा संघ ठरला. यापूर्वी जर्मनीनं 1982, 1985, 1989, 1993, 2009, 2013 आणि 2023 मध्ये विजेतेपद जिंकलं होत. तर 2005 मध्ये रॉटरडॅम इथं झालेल्या स्पर्धेत आणि 2023 मध्ये भुवनेश्वर आणि राउरकेला इथं झालेल्या स्पर्धेत स्पेननं कांस्यपदक जिंकलं होते. ही स्पर्धा 28 नोव्हेंबर रोजी सुरु झाली आणि 10 डिसेंबर रोजी अंतिम सामन्यात जर्मनीच्या विजयानं संपली. सर्व सामने चेन्नई आणि मदुराई इथं झाले.

संपूर्ण सामना रोमांचक : सामन्यात जस्टस वॉरवेगनं 26व्या मिनिटाला शानदार फील्ड गोल करुन जर्मनीला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीला स्पेननं प्रत्युत्तर दिले, निकोलस मुस्टारोसनं 33 व्या मिनिटाला गोल करुन 1-1 अशी बरोबरी केली. पहिल्या क्वार्टरमध्ये स्पेननं वर्चस्व गाजवलं आणि पाच पेनल्टी कॉर्नर मिळवले, परंतु त्यांचं गोलमध्ये रुपांतर करण्यात अपयश आले. जर्मनीनंही तीन पेनल्टी कॉर्नर मिळवले, परंतु एकही गोलमध्ये रुपांतरित झाला नाही.

भारतानं पहिल्यांदाच जिंकलं कांस्यपदक : अंतिम सामन्यापूर्वी खेळल्या गेलेल्या कांस्यपदकाच्या सामन्यात भारतानं अर्जेंटिनाचा 4-2 असा पराभव करुन पहिल्यांदाच कांस्यपदक जिंकलं. भारतानं यापूर्वी दोन सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक जिंकलं आहे. पाचव्या आणि सहाव्या स्थानासाठी झालेल्या सामन्यात शूटआउटमध्ये बेल्जियमनं नेदरलँड्सचा 4-3 असा पराभव केला, तर सातव्या आणि आठव्या स्थानाच्या सामन्यात फ्रान्सनं न्यूझीलंडचा 4-1 असा पराभव केला.

