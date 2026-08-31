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जर्मनीनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकला विश्वचषक; पाकिस्तानच्या विक्रमाची बरोबरी

एफआयएच पुरुष हॉकी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात जर्मनीनं स्पेनला 1-0 नं हरवून चौथ्यांदा विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली.

FIH Hockey World Cup
जर्मनीनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकला विश्वचषक (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 10:17 AM IST

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मुंबई FIH Hockey World Cup : अंतिम सामन्यात एका गोलची आघाडी टिकवून ठेवणं सोपं नसतं, पण जर्मनीनं आपल्या मजबूत बचावाच्या जोरावर नेमकं तेच साध्य केलं. एफआयएच पुरुष हॉकी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात जर्मनीनं स्पेनला 1-0 नं हरवून चौथ्यांदा विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली. या विजयासह, जर्मनीनं पाकिस्तानच्या चार विश्वचषक विजेतेपदांच्या विक्रमाची बरोबरी केली.

दोन्ही संघांना मिळाला पेनल्टी कॉर्नर : बेल्जियममधील वावर इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या, पण त्यांना गोल करण्यात अपयश आले. पहिल्या 15 मिनिटांत जर्मनी आणि स्पेन या दोघांनाही प्रत्येकी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण दोन्ही संघांना त्याचा फायदा उचलता आला नाही.

44व्या मिनिटाला झाला निर्णायक गोल : तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये स्पेननं जर्मनीवर दबाव वाढवला आणि सतत हल्ले चढवले. स्पेननं जर्मन गोलवर 10 हल्ले चढवले, पण त्यांना जर्मन बचाव भेदणं कठीण गेलं. मायकेल स्ट्रुथॉफनं 44व्या मिनिटाला सामन्यातील एकमेव गोल केला. जर्मनीनं आक्रमण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी उत्कृष्ट समन्वय साधला. मायकलनं उजवीकडून मिळालेल्या पासवर गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर स्पेननं बरोबरी साधण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले. शेवटच्या मिनिटांमध्ये, संघानं आपला गोलकीपर मागे घेतला आणि एका अतिरिक्त आक्रमक खेळाडूसह खेळण्याचा निर्णय घेतला, परंतु जर्मनीचा बचाव अभेद्य भिंतीसारखा टिकून राहिला.

जर्मनीनं केली पाकिस्तानची बरोबरी : या विजेतेपदासह, जर्मनीनं पुरुष हॉकी विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक विजेतेपदांच्या बाबतीत पाकिस्तानची बरोबरी केली आहे. जर्मनीनं यापूर्वी 2002 मध्ये क्वालालंपूर, 2006 मध्ये मोनशेनग्लाडबाख आणि 2023 मध्ये भुवनेश्वर इथं विश्वचषक जिंकला होता. तर पाकिस्ताननं 1971, 1978, 1982 आणि 1994 मध्ये चार वेळा विश्वचषक जिंकला आहे. दुसरीकडे, स्पेननं मोठ्या प्रतीक्षेनंतर अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या संघानं यापूर्वी 1998 च्या विश्वचषकाचा अंतिम सामना खेळला होता. हे त्यांचं एकूण तिसरं विजेतेपद होतं, परंतु प्रथमच विश्वविजेतं बनण्याचं त्यांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

दोन्ही संघ कसे पोहोचले अंतिम फेरीत : स्पेननं उपांत्य फेरीत सह-यजमान नेदरलँड्सला 4-3 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दुसरीकडे, जर्मनीनं वाऊ इथं झालेल्या उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाला 2-1 नं हरवलं. कांस्यपदकाच्या सामन्यात, अर्जेंटिनानं नेदरलँड्सला 2-1 नं हरवून पदक जिंकलं. यापूर्वी, अर्जेंटिनानं 29 ऑगस्ट रोजी महिला हॉकी विश्वचषक जिंकून तीन वेळच्या विजेत्या नेदरलँड्सचं वर्चस्व संपुष्टात आणलं होतं. यावेळी भारतीय महिला संघानं विश्वचषकात सर्वोत्तम कामगिरी केली.

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